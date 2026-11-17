Estar convencido no siempre significa tener razón. Y cuando quien decide conduce una empresa o un equipo, esa distancia puede tener consecuencias para muchas otras personas. Esa fue una de las reflexiones del encuentro «La ciencia de decidir: neurociencia, comportamiento humano y liderazgo», organizado por IWF Uruguay, con la participación de la Dra. Lucía Crivelli y la Lic. Karen Szwarcfiter, y la moderación de la periodista Malena Castaldi.

La conversación puso bajo la lupa una creencia extendida: que antes de tomar una decisión evaluamos objetivamente las alternativas y elegimos la mejor. Las emociones, las experiencias, los recuerdos y los aprendizajes, sin embargo, intervienen en ese proceso, muchas veces sin que lo advirtamos. Cada decisión lleva también la huella de nuestra historia.

«A veces confundimos estar convencidos con tener razón», señaló Szwarcfiter. En el liderazgo, esa confusión puede traducirse en una práctica tan frecuente como difícil de reconocer: tomar posición primero y encontrar después los argumentos para justificarla. «Nos equivocamos convencidos», resumió, citando una expresión de una amiga.

El problema adquiere otra dimensión en posiciones de responsabilidad. Si quien lidera busca únicamente información que respalde lo que ya piensa, puede dejar fuera señales relevantes, minimizar objeciones o interpretar el desacuerdo como una amenaza. Escuchar perspectivas diferentes y estar dispuesto a cambiar de opinión se convierte, entonces, en una parte esencial de la tarea de conducir.

Lic. Karen Szwarcfiter.

Otro de los ejes fue el valor de la intuición. La experiencia acumulada permite reconocer patrones y resolver situaciones sin reconstruir cada razonamiento desde cero. Pero su utilidad plantea un interrogante: ¿qué ocurre cuando el entorno cambia y las señales conocidas dejan de significar lo mismo?

En sus respuestas, Szwarcfiter retomó los trabajos de Daniel Kahneman y Gary Klein sobre intuición experta: para desarrollarla se necesitan entornos con ciertas regularidades y oportunidades de aprender de los aciertos y los errores. En escenarios cambiantes, el desafío consiste en reconocer cuándo los conocimientos adquiridos siguen orientando y cuándo es necesario revisarlos.

La experiencia puede ayudar a identificar un patrón. También puede llevar a buscar una respuesta conocida para un problema que ya es diferente. De ahí la importancia de combinar el recorrido profesional con la disposición a hacer nuevas preguntas.

Esa apertura no supone quedar paralizado por la duda. «La confianza en una misma se construye cada vez que nos animamos a decidir, aun sin tener todas las certezas», expresó Crivelli.

Actuar con la información disponible y conservar la capacidad de corregir el rumbo son dos exigencias que conviven en el liderazgo.

Dra. Lucía Crivelli

Un espacio para pensar con otras

El encuentro forma parte de los espacios de intercambio y aprendizaje que impulsa IWF Uruguay para conectar a mujeres líderes y fortalecer su impacto en la sociedad. Abordar cómo se toman las decisiones permite poner en conversación un desafío compartido por quienes conducen organizaciones, desarrollan proyectos o asumen responsabilidades en distintos ámbitos.

La diversidad de trayectorias de sus integrantes enriquece esas conversaciones. Una misma situación puede adquirir nuevos matices cuando se analiza desde otras profesiones, sectores y experiencias. Compartir esas miradas permite ampliar las preguntas y revisar respuestas que, en la práctica cotidiana, suelen darse por resueltas.

En ese intercambio, los vínculos de confianza tienen un valor particular. Poder expresar una duda, contrastar una experiencia o reconocer un error ante otras mujeres con responsabilidades de liderazgo abre oportunidades de aprendizaje entre pares. Con propuestas como esta, IWF Uruguay promueve una forma de liderar que incorpora la reflexión sobre las propias decisiones y sus efectos en los demás.

El encuentro dejó así una pregunta que trasciende cualquier cargo: ¿cuánto espacio damos a la posibilidad de estar equivocados? Porque liderar también exige poder decir: estaba convencida, pero necesito cambiar de opinión.