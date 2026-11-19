El pasado sábado 14 de noviembre, Nórdico abrió sus puertas al público en la esquina de avenida Luis Alberto de Herrera y Joanicó, en La Blanqueada. Quienes se aceraron pudieron recorrer el complejo desarrollado por Kopel Sánchez, que reúne 209 apartamentos distribuidos en tres edificios y más de 1.500 metros cuadrados de áreas comunes. La inauguración oficial tuvo lugar el martes 10, en un encuentro con propietarios, socios y allegados.

Para Fabián Kopel, arquitecto y uno de los responsables de la desarrolladora, la culminación del proyecto representa la satisfacción de concretar una propuesta concebida varios años atrás. Aunque se planificó en tres etapas, la obra se ejecutó de forma sucesiva y mantuvo la idea original. “Es algo de mucha satisfacción haberlo logrado, haberlo terminado en sus tres etapas, como estaba planificado”, señaló.

El proceso comenzó en la pospandemia, un momento que también dejó su marca en la concepción del edificio. La necesidad de contar con espacios abiertos, lugares de encuentro y áreas para el descanso adquirió entonces una relevancia particular. “Este edificio reúne toda esa generosidad en espacios”, resumió Kopel, que destacó entre sus principales atributos las barbacoas, las terrazas y el parque aéreo que conecta distintos sectores del complejo.

La propuesta arquitectónica también busca diferenciarse en el entorno. El edificio presenta una fachada escalonada, con terrazas que acompañan los distintos niveles y generan una presencia particular en la esquina. El nombre Nórdico responde, precisamente, a esa inspiración. “Entendíamos que era una fachada o una arquitectura que a veces la podemos encontrar en esos países, que es un gran bloque en una esquina escalonada, con terrazas escalonadas”, explicó Kopel. En los interiores, agregó, buscaron acompañar las tendencias de los países escandinavos, junto con amenities generosos que contribuyeran a una experiencia de vida contemporánea.

Interior Nórdico

La primera respuesta de quienes ya recorrieron y habitan el edificio ha sido positiva. Según el arquitecto, uno de los aspectos que más llama la atención es el hall de acceso, por su amplitud y su estética, que recuerda a la de un hotel. También generan impacto las barbacoas, las terrazas y las vistas desde los espacios comunes. “La gente no puede creer, sobre todo el hall, destaca mucho el espacio como hotelero”, contó. A su entender, el proyecto ofrece una propuesta poco habitual para ese punto de la ciudad, algo que los residentes reciben con entusiasmo y ganas de disfrutar.

Nórdico se integra a una presencia más amplia de Kopel Sánchez en La Blanqueada, donde la empresa ya desarrolló siete edificios. Para Kopel, la evolución de la zona confirma que existe una demanda concreta de vivienda vinculada a la actividad de sus centros de salud, instituciones educativas y otros servicios.

“Las repercusiones en ese sentido confirman un poco nuestra teoría de la necesidad que había de vivienda para todo lo que son centros de salud, colegios y todo lo que se renovó en la zona”, sostuvo. En particular, señaló la demanda de personas que buscan vivir cerca de sus lugares de trabajo, desde médicos y enfermeros hasta trabajadores de otras áreas de esos centros. Según indicó, se trata de una demanda sostenida y con muy poca vacancia en el mercado de alquileres.

La ubicación también contribuye a explicar el interés por el proyecto. Nórdico se levanta sobre Luis Alberto de Herrera, una avenida que fue remodelada y que conecta la Rambla, a la altura de Montevideo Shopping, con Nuevo Centro Shopping. “Es uno de los bordes en el cual trabajamos”, explicó Kopel, al referirse a la apuesta de la empresa por consolidar un eje de desarrollos en el barrio.

Inauguración Nórdico.

Esa estrategia tendrá continuidad. La desarrolladora prevé lanzar próximamente Ficus, un proyecto cercano a Nórdico que buscará ofrecer soluciones habitacionales para la llamada edad plateada. Además, trabaja en otro emprendimiento sobre Monte Caseros y Garibaldi, frente a Ventura Tres Cruces II.

Mientras tanto, Nórdico cuenta con sus últimas unidades disponibles para venta y alquiler y se presenta como una alternativa para quienes buscan vivienda o una inversión en un edificio ya terminado, con sus espacios comunes y servicios en funcionamiento. Para Kopel, su concreción también demuestra el potencial de la vivienda para impulsar transformaciones urbanas. “Es un barrio que necesita este tipo de renovaciones”, afirmó.

