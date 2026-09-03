Nordex fue elegido para construir el Papamóvil que recorrerá Uruguay

"Fuimos elegidos para construir el próximo Papamóvil que recorrerá Uruguay". Así comienza una comunicación interna de Nordex a la que tuvo acceso El País.

La enpresa desarrollará el Papamóvil sobre la plataforma KP1, que es la de la pick up Fiat Titano para Brasil, y que en Uruguay es utilizada para Peugeot, indicaron fuentes consultadas por El País.

"Este desafío representa una oportunidad única para mostrar la calidad, el compromiso y la experiencia que nos distinguen. Es el resultado de años de trabajo, dedicación y esfuerzo compartido", señala la comunicación.

"Este proyecto llevará el sello de Nordex al mundo y reflejará el talento, la dedicación y el compromiso de todo nuestro equipo", concluye la comunicación de la empresa.

El papa León XIV recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida durante su primer viaje a la región,

