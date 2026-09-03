Nordex fue elegido para construir el Papamóvil que recorrerá Uruguay
La compañía liderada por el empresario Manuel Antel, fue elegida para fabricar el vehículo que utilizará el papa León XIV durante su visita del 6 al 8 de noviembre.
"Fuimos elegidos para construir el próximo Papamóvil que recorrerá Uruguay". Así comienza una comunicación interna de Nordex a la que tuvo acceso El País.
La enpresa desarrollará el Papamóvil sobre la plataforma KP1, que es la de la pick up Fiat Titano para Brasil, y que en Uruguay es utilizada para Peugeot, indicaron fuentes consultadas por El País.
"Este desafío representa una oportunidad única para mostrar la calidad, el compromiso y la experiencia que nos distinguen. Es el resultado de años de trabajo, dedicación y esfuerzo compartido", señala la comunicación.
"Este proyecto llevará el sello de Nordex al mundo y reflejará el talento, la dedicación y el compromiso de todo nuestro equipo", concluye la comunicación de la empresa.
El papa León XIV recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida durante su primer viaje a la región,
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