Nevo desembarcó en Uruguay de la mano de Santa Rosa con la Q05, su SUV eléctrica con hasta 460 km de autonomía

Una nueva marca se sumó al mapa de la movilidad eléctrica en Uruguay. Santa Rosa presentó Nevo, perteneciente al grupo Changan Automobile, y eligió como carta de presentación a la Q05, una SUV compacta 100 % eléctrica que llega en tres versiones y apunta a uno de los segmentos con mayor competencia en el mercado local.

“Es un vehículo que contempla todos los requerimientos actuales del público uruguayo para una SUV eléctrica”, señaló Martín Mesa, gerente comercial de Nevo en Uruguay. Según explicó, la Q05 llega para competir en “uno de los segmentos más competitivos y más demandados por los uruguayos”.

El modelo mide 4,435 metros de largo y desarrolla 160 HP de potencia y 190 Nm de torque. Se ofrece en versiones Comfort, Luxury y Elite, con diferencias en capacidad de batería, autonomía, asistencias a la conducción y equipamiento de confort.

Santa Rosa presentó la Nevo Q05

Tres versiones para un mercado cada vez más eléctrico

La versión Comfort incorpora una batería de 40,3 kWh y declara una autonomía de 360 kilómetros bajo ciclo NEDC. En las variantes Luxury y Elite, la capacidad aumenta a 51,9 kWh y la autonomía informada llega a 460 kilómetros, también según ese protocolo.

Las tres versiones admiten carga rápida y pueden pasar del 30 % al 80 % en 15 minutos. También incluyen seis airbags de serie, mientras que las configuraciones superiores agregan distintos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

Mesa vinculó esas características con el tipo de producto que, según la compañía, está buscando hoy el mercado local. “Creemos que contempla todo lo que el uruguayo está buscando en una SUV eléctrica”, afirmó.

El equipamiento tecnológico también ocupa un lugar central en la nueva propuesta. La Q05 integra una pantalla táctil de 14,6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto y un panel de instrumentos digital de 10,17 pulgadas. En la versión Elite suma techo panorámico y sistema de cámaras 360°, además de un paquete más amplio de asistencias y elementos de confort.

Diseño y tecnología como carta de presentación

Nevo busca construir su identidad alrededor de los vehículos inteligentes y las nuevas energías, con una estética minimalista y un fuerte componente tecnológico. En la Q05, ese concepto aparece en las líneas de la carrocería y en las firmas lumínicas continuas del frente y la parte trasera.

El diseño del modelo recibió en 2026 un Gold A' Design Award en la categoría automóviles. Durante la presentación, Mesa destacó además la iluminación ambiental interior, la gran pantalla central y el techo panorámico de casi dos metros cuadrados de la versión Elite.

La llegada de Nevo se produce mientras Santa Rosa continúa ampliando su propuesta electrificada. En E-House reúne más de 40 modelos híbridos y eléctricos de distintas marcas, y la nueva Q05 incorpora otra opción en un segmento donde la cantidad de alternativas disponibles viene creciendo con rapidez.

Vista trasera de la Nevo Q05

Precios, garantía y expectativas

La Nevo Q05 ya está disponible en preventa a nivel nacional. La versión Comfort tiene un precio de US$ 23.990; la Luxury, de US$ 26.990; y la Elite, de US$ 28.990. El vehículo cuenta con una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros, mientras que para la batería la cobertura es de ocho años o 150.000 kilómetros. La comercialización se realiza a través de la red de Santa Rosa.

Para Santa Rosa, la llegada de Nevo, y en particular de la Q05, representa también una nueva etapa dentro de su vínculo con el gigante asiático Changan Automobile, al sumar una nueva marca a Deepal y Avatr, también pertenecientes al mismo grupo automotriz.

Mesa aseguró que Santa Rosa tiene “muy buenas expectativas en este primer producto de Nevo” y sintetizó la apuesta por el modelo: “Es un producto ganador en todos los sentidos y viene para conquistar rápidamente a los uruguayos”.