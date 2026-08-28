Santa Rosa presenta Avatr en Uruguay, una nueva propuesta premium con dos SUV electrificados

Avatr hizo su presentación oficial en Uruguay el 20 de agosto, durante la inauguración de Santa Rosa e-House, el nuevo espacio de la compañía en el Edificio Cosmos que reúne más de 40 modelos híbridos y eléctricos. La marca se suma al portafolio de Santa Rosa con una propuesta orientada al segmento premium y dos modelos: Avatr 07 y Avatr 11.

Su llegada coincide con una transformación acelerada de la industria automotriz. Para Pablo Ramos, director estratégico regional de Santa Rosa, esa evolución también está modificando la manera de entender el lujo. «Nunca hubo un cambio tan radical en 130 años de historia como la electrificación. Llevo 30 años en esto y nunca había visto un cambio tan fuerte en un período tan corto», señaló.

Un nuevo lujo

Durante décadas, el lujo automotor estuvo asociado a las prestaciones y a la tecnología aplicada al motor de combustión. Para Ramos, la electrificación y la inteligencia artificial están desplazando ese eje. «Lo premium en el sector automotriz sigue siendo la tecnología. Cuando esa tecnología de avanzada cambia de manos, el lujo cambia de manos. Y es lo que pasa con Avatr», sostuvo.

Avatr reúne capacidades de Changan en fabricación de vehículos, CATL en baterías y Huawei en tecnología e inteligencia artificial, una combinación que para Ramos «termina siendo una obra de arte tecnológica».

Esa lógica se traduce también en sensores, cámaras, radares y capacidad de procesamiento. Ramos destacó, por ejemplo, que el Avatr 11 alcanza los 400 TOPS (trillones de operaciones por segundo), una medida que expresa una altísima capacidad de procesamiento.

A esa base tecnológica se suma el diseño. Avatr cuenta con un centro en Múnich, Alemania, desde donde desarrolla la identidad exterior e interior de sus vehículos, con una combinación de terminaciones de alta gama y una experiencia digital integrada.

De izquierda a derecha: Martín Mesa, gerente comercial; Natalia Albanese, country manager; Omar Daneri, CEO; y Pablo Ramos, director estratégico regional, todos de Santa Rosa.

Mercado maduro

Ramos vinculó la oportunidad para Avatr con los cambios que atravesó el mercado local en los últimos años. «El consumidor uruguayo ya es un consumidor maduro en cuanto a la oferta de vehículos asiáticos y a la oferta de vehículos de nuevas energías», afirmó.

Según explicó, esa familiaridad redujo las barreras frente a las nuevas tecnologías. Ahora, la marca apunta a un público que, además de interesarse por la movilidad eléctrica, busca tecnología y atributos de lujo. Los primeros anuncios sobre la llegada de Avatr, señaló, ya despertaron interés entre consumidores vinculados al mundo tecnológico y seguidores de la industria automotriz.

Avatr cuenta además con otros modelos en su gama internacional, como los 06 y 12, aunque su eventual incorporación al mercado uruguayo será evaluada de forma selectiva. «Estamos hablando de una marca de lujo, de nicho. Tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de los modelos», indicó.

En Uruguay, los Avatr 07 y 11 serán el punto de partida de la marca, con el respaldo de la red comercial y posventa de Santa Rosa.

Avatr 07 SUV eléctrico de rango extendido (REEV), con batería de 39 kWh y una autonomía eléctrica superior a 200 km según ciclo NEDC. Un motor térmico actúa como generador para recargar la batería y permite alcanzar una autonomía combinada superior a 900 km. Se ofrece con tracción trasera por US$ 59.990 y con dos motores y tracción integral por US$ 65.990. Avatr 07 presentado durante la inauguración de Santa Rosa e-House