Murió Eduardo "Teddy" García Mansilla, un empresario argentino referente de la aviación, el turismo y los medios

Eduardo Rafael “Teddy” García Mansilla falleció el pasado 9 de noviembre en Buenos Aires a los 85 años.

Formado en The Wharton School, de la Universidad de Pensilvania, García Mansilla inició su recorrido en los negocios como director del Banco Popular Argentino. Sin embargo, su espíritu inquieto lo llevó a buscar horizontes más amplios: en los inicios de los años setenta fundó su primera empresa de viajes. Luego, con el regreso de la democracia en los años ochenta asumió la conducción de Radio El Mundo y desde allí impulsó un hito inolvidable: la creación de FM Horizonte.

Con su estética cuidada y su calidez al aire, Horizonte se convirtió en la primera FM verdaderamente masiva de la Argentina, definiendo la banda de sonido y la identidad sonora de toda una generación. En la misma década, Teddy volcó su pasión por la estética al frente de la presidencia de la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, acercando el arte contemporáneo a la comunidad.

Su liderazgo natural lo convirtió además en un mentor y articulador indispensable entre sus pares: fue uno de los fundadores y principales impulsores de YPO Argentina (Young Presidents’ Organization), el capítulo local de la red global de líderes empresariales, entidad que presidió a comienzos de los noventa contagiando siempre su impronta de ética, camaradería y visión de largo plazo.

Con un ADN emprendedor difícil de replicar e inspirado en los proyectos hoteleros en las costas colombianas que desarrolló su hermano Lucio, fue el ideólogo que le propuso a Avianca relanzar sus operaciones en el Río de la Plata. Un desafío que asumió personalmente a través de Garman Representaciones, una compañía con oficinas en Argentina y Uruguay que él mismo fundó.

También fue quien lideró durante más de quince años la operación de la aerolínea colombiana en el Cono Sur. Más tarde, fue el hacedor de la expansión de los hoteles Decameron en el Cono Sur de América, la emblemática cadena de resorts concebida por su hermano Lucio que hoy abarca más de cuarenta propiedades en doce países.

Cristiano Rattazzi, Verónica Pueyrredón, Teddy García Mansilla y Verónica García Mansilla

Más allá de sus logros empresariales, Teddy fue un interlocutor respetado en los más altos foros bilaterales, como el recordado encuentro empresarial junto al entonces presidente Juan Manuel Santos en el Jockey Club.

Teddy fue heredero de un linaje íntimamente ligado a la cultura, la literatura y la diplomacia argentina —hijo de Rafael García-Mansilla Ossipoff y Magdalena Bosch Marín, nieto del compositor y diplomático Eduardo García-Mansilla y bisnieto de la pionera escritora Eduarda Mansilla—, legado que asumió con pasión y liderazgo.

Apasionado por la naturaleza y la vida al aire libre, Teddy presidió la Estancia La Martina en Tandil y el Club de Tennis El Médano en Punta del Este, donde solía pasar largas temporadas.

EDUCACIÓN, MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN

Creía firmemente en la educación como el motor supremo de transformación social. Durante más de veinte años, y con una dedicación que mantuvo intacta hasta sus últimos días, se desempeñó como vicepresidente del Consejo de Administración de la Fundación Leer. Desde allí trabajó incansablemente para llevar libros, alfabetización y herramientas pedagógicas a niños y niñas en los rincones más postergados del país, convencido de que despertar el amor por la lectura era abrir para siempre las puertas del porvenir.

Amante de Racing y del tenis, en una entrevista definió su mayor virtud con una frase breve: “resolver temas”. Lo despiden su esposa Verónica Pueyrredón; sus hijos, Verónica y Rafael; y sus nietos Esteban, Jerónimo, María, Manuel, Lucio, Azul, Blas y Justina. La familia también recordó a su hijo Eduardo.

