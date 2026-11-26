Durante su celebración de fin de año, representantes de Montecon repasaron los desafíos de 2026, los avances alcanzados y las oportunidades de desarrollo del Puerto de Montevideo.

En su intervención, el CEO de la compañía, Martín González Grisoli, destacó que, pese a las dificultades que presentó el año, la empresa mantuvo sus operaciones de forma ininterrumpida y estuvo presente para acompañar a sus clientes y contribuir al desarrollo de la actividad portuaria.

Valoró los 26 años de trayectoria de Montecon en Uruguay y el orgullo de pertenecer a una compañía que mantiene su compromiso con el país. “Somos un socio para el puerto, para el comercio exterior y para el Estado. Estuvimos, estamos y vamos a estar apoyando al comercio exterior desde el lugar que nos toca”, expresó.

González también enumeró las iniciativas impulsadas durante el año para fortalecer la operación y el desarrollo de los equipos. Entre ellas, mencionó la puesta en marcha del Centro de Capacitación Portuaria, una iniciativa que reafirma el compromiso de Montecon con la formación de sus colaboradores y de otras personas interesadas en la actividad portuaria.

El espacio cuenta con un simulador de grúas que permite capacitar a los operadores mediante tecnología avanzada y recrear distintas situaciones de trabajo en un entorno seguro y controlado. Para el ejecutivo, este proyecto representa una apuesta por la formación, la seguridad y el desarrollo de la actividad portuaria.

Por su parte, Richard von Appen, presidente de Neltume Ports, grupo del que forma parte Montecon, compartió una reflexión sobre el papel de las personas en un contexto de transformación tecnológica.

Señaló que la evolución de la inteligencia artificial todavía plantea numerosas incógnitas y que su velocidad de desarrollo obliga a actuar con cautela.

Sin embargo, destacó que hay cualidades humanas que seguirán siendo fundamentales, como la empatía, el optimismo, la capacidad de tener una opinión y, especialmente, de generar confianza.

En ese marco, resaltó la importancia de mantener el contacto personal y los espacios de intercambio. “Tenemos que seguir comunicándonos, compartiendo. A mí me gusta mucho ver cómo a las personas nos gusta conversar presencialmente, porque esto es irremplazable”, sostuvo.

Von Appen trasladó esa mirada al negocio portuario y destacó que el principal diferencial de Montecon está en sus equipos y en la relación que construye con sus clientes. “Queremos ser los mejores en las relaciones comerciales y en el servicio al cliente, y eso lo tiene que hacer una persona y no una máquina”, afirmó.

También valoró la cultura de trabajo que se ha desarrollado en Uruguay, basada en la confianza y en la construcción de relaciones de largo plazo.

Al referirse a las perspectivas del país, von Appen destacó las oportunidades que presenta Uruguay para ampliar su participación en el comercio internacional y señaló que ese crecimiento requiere contar con infraestructura logística acorde a las nuevas demandas.

En ese contexto, resaltó la importancia de proyectar el desarrollo portuario a largo plazo y de generar las condiciones necesarias para seguir invirtiendo, mejorar la infraestructura y aprovechar las oportunidades del futuro.

“Creemos mucho en este país y estamos convencidos de que hay enormes oportunidades para que se pueda desarrollar, y lo que necesita es prepararse para eso”, expresó.

Finalmente, von Appen agradeció el respaldo de los clientes e invitó a mantener un diálogo abierto para identificar oportunidades de mejora y fortalecer el vínculo con Montecon. “Espero que sientan que tienen en nosotros un socio en quien confiar y que juntos vamos a poder ayudar a desarrollar todo el potencial que tiene Uruguay”, sostuvo.

