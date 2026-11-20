Por tercer año consecutivo, MetLife, Inc. (NYSE: MET) fue destacada en la lista Fortune World’s Best Workplaces 2026 y consolidó su posición entre los mejores lugares para trabajar del mundo. Este reconocimiento refleja el compromiso de la aseguradora con la construcción de un entorno laboral en el que sus colaboradores puedan desarrollarse, contribuir y hacer realidad el propósito de la compañía.

“Ser nombrados como uno de los mejores lugares para trabajar del mundo y como la empresa de servicios financieros y seguros con sede en Estados Unidos mejor posicionada refleja la pasión y el compromiso de nuestros colaboradores, quienes hacen realidad nuestro propósito día con día”, afirmó Michel Khalaf, presidente y director ejecutivo de MetLife.

“Nuestra cultura es una de nuestras mayores fortalezas y un pilar fundamental para avanzar en nuestra estrategia New Frontier. Al impulsar el crecimiento de nuestros colaboradores y brindarles oportunidades para contribuir y desarrollar su máximo potencial, fortalecemos su capacidad de generar un impacto significativo tanto en nuestros clientes como en sus compañeros”.

La lista Fortune World’s Best Workplaces es altamente competitiva. Elaborada por Great Place To Work, socio de investigación de Fortune, se basa en análisis rigurosos y opiniones confidenciales de los colaboradores. Para ser consideradas, las empresas deben contar con la certificación Great Place To Work Certified, tener al menos 5.000 colaboradores a nivel mundial y haber formado parte de al menos cinco listas regionales de Best Workplaces durante 2025 o principios de 2026.

Las compañías obtienen mejores posiciones en función de su capacidad para superar el desempeño de otras organizaciones tanto en mercados nacionales como a nivel mundial.

“Un gran lugar para trabajar se construye a partir de las experiencias que las personas viven todos los días: sentirse respaldadas tanto en su vida laboral como personal, conectadas entre sí y con nuestro propósito, y empoderadas para dar forma a lo que viene”, señaló Shurawl Sibblies, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de MetLife. “Invertimos en nuestros colaboradores, y ellos contribuyen a construir nuestra cultura a través de sus ideas, colaboración y apoyo mutuo. Esta distinción celebra ese compromiso compartido y nos motiva a seguir escuchando, aprendiendo y avanzando juntos”.

Dicho reconocimiento, obtenido por tercer año consecutivo, se suma a las insignias que MetLife ha recibido a lo largo de 2026 en materia de cultura laboral, entre ellas condecoraciones como uno de los mejores lugares para trabajar en 18 mercados, así como su inclusión en listas regionales de los mejores lugares para trabajar en distintas partes del mundo.

En Estados Unidos, MetLife también obtuvo una posición en la lista Fortune 100 Best Companies to Work For y ocupó el octavo lugar en la lista Fortune Financial Services & Insurance Best Workplaces, con lo que marcó su cuarto año consecutivo en ambos rankings.

Conoce directamente de los colaboradores qué hace de MetLife un gran lugar para trabajar en este video .