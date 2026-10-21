Mes del Empleo 2026: Universidad ORT Uruguay conecta talento joven con empresas y oportunidades laborales

El Mes del Empleo 2026 de la Universidad ORT Uruguay vuelve a reunir a estudiantes, graduados y empresas, con el objetivo de generar oportunidades de inserción laboral y fortalecer el vínculo entre la formación académica y las necesidades del sector productivo. La propuesta comenzó el 15 de octubre y sigue en las jornadas del 22 y 29 de octubre, en tres sedes de la institución, con la participación de organizaciones de diferentes sectores profesionales.

La iniciativa amplía una experiencia con más de dos décadas de trayectoria: la tradicional Feria de Empleo de la Facultad de Ingeniería. En 2025, la universidad extendió el formato a todas sus facultades y transformó una actividad única en tres jornadas distribuidas a lo largo de octubre. La primera edición reunió a más de 5.000 estudiantes y 75 empresas.

"El Mes del Empleo surge como una iniciativa del año pasado para ampliar una propuesta que ya tiene más de 20 años y trasladarla a todas las disciplinas y facultades de la universidad", explicó

Sabrina Bianchi Cabrera, directora del Servicio Central de Graduados de la Universidad ORT Uruguay.

La convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes de semestres avanzados de las carreras técnicas y universitarias, que se encuentran próximos a ingresar al mercado laboral, así como a graduados que buscan nuevas oportunidades profesionales.

Según Bianchi Cabrera, el encuentro permite que las empresas presenten su marca empleadora y conversen directamente con los jóvenes para dar a conocer sus propuestas de valor y, al mismo tiempo, identificar los perfiles que se están formando en la universidad.

Sabrina Bianchi Cabrera, directora del Servicio Central de Graduados de la Universidad ORT Uruguay.



"A partir de allí pueden surgir oportunidades reales de inserción laboral para los estudiantes y de incorporación de capital humano actualizado para las empresas, instituciones y organizaciones que nos acompañan", señaló.

Tres jornadas, distintas disciplinas

El calendario comenzó el 15 de octubre en el Campus Pocitos, con estudiantes y graduados de las facultades de Arquitectura y de Administración y Ciencias Sociales.

La segunda jornada se realizará el jueves 22 de octubre en la sede central de ORT, ubicada en Cuareim 1451, con foco en la Facultad de Ingeniería. El ciclo culminará el jueves 29 de octubre en el Hub Creativo, ubicado en Avenida Uruguay 1179, con la participación de las facultades de Comunicación y Diseño.

Durante las jornadas, de 9 a 19 horas, los asistentes pueden recorrer los espacios de las empresas participantes, conocer sus culturas organizacionales, conversar con referentes de diferentes sectores y dejar sus datos para futuras oportunidades laborales.

La propuesta busca trascender el intercambio de currículums y favorecer la construcción de redes profesionales, el conocimiento de distintas áreas de actividad y el acercamiento entre las expectativas de los jóvenes y las necesidades de las organizaciones, destacó la directora del Servicio Central de Graduados de la Universidad ORT Uruguay.

Un nuevo espacio para la industria creativa

Uno de los atractivos de la jornada del 29 de octubre será la posibilidad de recorrer el Hub Creativo de ORT un espacio de más de 3.000 metros cuadrados destinado a actividades vinculadas con la comunicación, la producción audiovisual y el diseño.

Bianchi Cabrera destacó que tanto las empresas como los estudiantes pueden conocer y experimentar las posibilidades del nuevo centro, que cuenta con un estudio de televisión, salas para producciones de fotografía, video y streaming, espacios inmersivos y áreas de exposición vinculadas al diseño.

"Es muy importante que las empresas vengan a conocerlo, que los estudiantes lo recorran y lo vivan, y que la industria en general pueda pensar actividades en conjunto", afirmó.

El espacio también abre posibilidades para impulsar iniciativas compartidas entre la universidad y las empresas, en ámbitos donde la innovación tecnológica, la creatividad y el diseño industrial adquieren creciente relevancia.

La diversidad de disciplinas que participan en el Mes del Empleo refleja, además, la variedad de perfiles profesionales que demanda el mercado. Desde ingeniería y administración hasta comunicación, arquitectura y diseño, la propuesta procura facilitar el encuentro entre la formación universitaria y los distintos ámbitos de trabajo.

Con esta iniciativa, ORT busca consolidar un ámbito de relacionamiento directo entre el talento joven y las organizaciones, en el que el contacto personal permita identificar oportunidades, conocer las demandas empresariales y fortalecer los vínculos entre educación y empleo.

