Memorias abre las puertas de un nuevo hogar para los adultos mayores en Parque Batlle

Memorias «es una propuesta de vida plena, donde la naturaleza, la espiritualidad y la atención personalizada se encuentran para abrazar a nuestros adultos mayores, con dignidad, empatía y afecto», señala su director Nélson González.

El modelo de atención y acompañamiento de Memorias presta especial cuidado a cada detalle como un sello diferencial. Con un enfoque integral y un equipo técnico multidisciplinario de colaboradores, promueve el bienestar mental, físico, social y emocional de las personas.

Inspirado en las denominadas unidades de convivencia, un formato desarrollado en España que busca organizar el cuidado de los adultos mayores en comunidades pequeñas, Memorias busca replicar esa estructura a medida que crece, en lugar de concentrar cada vez más residentes en una única propiedad.

En el hogar ubicado en Sarmiento y Luis de la Torre, la empresa trabaja actualmente con 12 residentes y tiene una capacidad máxima de 15 camas.

Tras las necesarias obras de remodelación, Memorias abrirá las puertas de su segunda casa, ubicada en la calle 4 de Julio, en la zona de Parque Batlle. La inauguración está prevista para noviembre y recibirá un total de ocho adultos mayores.

Este nuevo hogar mantendrá la misma estructura de atención, supervisión y trabajo multidisciplinario de los colaboradores que caracteriza a Memorias.

«Vamos a prestar el mismo servicio; la única diferencia es la locación», afirmó González.

Nélson González, director de Memorias.

El plan de expansión contempla una tercera apertura en la zona de Pocitos. Memorias III está prevista para el segundo semestre de 2027. El número de camas también será reducido, para alojar en el entorno a 12 personas.

El director de Memorias descartó crecer a partir del desarrollo de un amplio residencial o bajo un régimen de franquicias.

EFECTIVIDAD

La propuesta de valor de Memorias combina alojamiento, alimentación y cuidados con una serie de prestaciones adicionales:

seguimiento profesional de cada huésped, plan nutricional, actividades recreativas, paseos y acompañamiento afectivo.

La infraestructura también fue diseñada específicamente para adultos mayores, con espacios adaptados y espacios verdes. Además, tiene cobertura de área protegida con SEMM y de MP.

Para González, los colaboradores son «la cara visible» de Memorias, de modo que no solo evita la multifunción, sino que establece responsabilidades específicas para cocineros, encargados, supervisores y personal técnico.

Actualmente la empresa alcanzó una efectividad técnica cercana al 70%, aunque su desafío es mejorar para llegar al 90%.

INFORMALISMO

Memorias trabaja además bajo los controles y requerimientos de Salud Pública y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El establecimiento fue recientemente inspeccionado por el Ministerio de Salud Pública y recibió una evaluación positiva. Ahora buscará avanzar hacia certificaciones de normas internacionales, vinculadas con sistemas de gestión y de calidad.

A partir del segundo semestre de 2027. en tanto, el director de Memorias impulsará la formalización del sector. La meta es abordar la situación de unas 500 residenciales clandestinos ubicadas principalmente en Montevideo y el área metropolitana, aunque la estimación para todo el país podría alcanzar las 800.

González propone la conformación de una mesa de trabajo que permita abordar el problema desde distintas disciplinas, con la participación de sociólogos, abogados y representantes del Estado, con el objetivo de inspeccionar los establecimientos clandestinos y avanzar en su regularización.