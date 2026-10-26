Medicliniq: medicina estética avanzada, tecnología y longevidad bajo un mismo criterio médico

En Medicliniq, clínica médica liderada por la doctora Florencia de los Santos, médica con más de 10 años de experiencia en medicina estética y láser, cada tratamiento comienza con una evaluación personalizada. El objetivo no es realizar procedimientos de forma aislada, sino entender qué necesita cada persona y diseñar un plan acorde a sus características, expectativas y objetivos.

La clínica, ubicada en Punta Carretas, integra medicina estética, prevención, medicina funcional y longevidad, con un equipo profesional y tecnología especializada para abordar distintas necesidades, desde el cuidado y la calidad de la piel hasta los tratamientos faciales y corporales. Su diferencial está en combinar estas herramientas con criterio médico, formación continua y seguimiento a largo plazo, para ofrecer un abordaje integral adaptado a cada paciente.

Su directora, explica que el proceso comienza antes de cualquier indicación. “En Medicliniq nos diferenciamos por hacer una evaluación previa y personalizada a todos los pacientes, para definir qué necesita, por qué y en qué momento”, señala.

El objetivo, agrega, es conocer qué objetivos tiene el paciente, cuáles son los resultados que busca, y cuáles son sus expectativas y, a partir de allí, diseñar un plan específico.

Ese enfoque personalizado, explica De los Santos, implica analizar los antecedentes, las características de la piel, los tejidos y los objetivos de cada persona y, cuando corresponde, realizar un escáner facial que analiza manchas, textura, poros, arrugas y rojeces. “Pueden venir, por ejemplo, por una mancha. Pero no es lo mismo un melasma que un lentigo solar: ambos son manchas, pero tienen tratamientos diferentes. También pueden consultar por rosácea o porque quieren eliminar algunas varículas, pero para todo eso, necesitamos entender su historia clínica, si tienen alguna enfermedad, sus antecedentes, qué les molesta y qué resultados buscan”, explica De los Santos.

La doctora Florencia de los Santos, directora de Medicliniq.

De la estética a un abordaje integral

La propuesta de Medicliniq busca integrar dimensiones que tradicionalmente podían abordarse por separado. Para de los Santos, muchos signos y síntomas no pueden resolverse únicamente desde la medicina estética.

“Decidimos integrar la medicina funcional porque muchos de los síntomas y signos que presentan nuestros pacientes no se resuelven solo desde la estética”, explica.

En ese abordaje aparecen factores como el sueño, el metabolismo, la alimentación, los hábitos, el estrés y las hormonas. La intención es trabajar tanto sobre aspectos estéticos faciales y corporales como sobre aquellos factores que inciden en el bienestar y la calidad de vida.

“Lo que queremos darle al paciente al final es justamente un tratamiento que sea integral, que puede hacer desde lo estético, facial, corporal, pero también desde lo interno y de cómo se comporta nuestro cuerpo, prevenir para tener una mejor calidad de vida a largo plazo”, sostiene.

En Medicliniq, el cuidado estético forma parte de un abordaje integral que combina prevención, bienestar y salud a largo plazo.

Tecnología con criterio médico

La tecnología ocupa un lugar central en Medicliniq, especialmente en el tratamiento de alteraciones de la piel como manchas, fotodaño, rosácea, cicatrices y lesiones vasculares, así como en el resurfacing y rejuvenecimiento facial, la depilación láser y la eliminación de tatuajes. En el área corporal, combina distintas tecnologías de alta gama para la remodelación corporal, la adiposidad localizada, la celulitis, la flacidez y la tonificación muscular.

Su propuesta se complementa con medicina estética facial, bioestimulación y tratamientos capilares. Todas estas áreas se integran bajo un mismo enfoque de evaluación médica, indicación personalizada y seguimiento. La unidad de Medicina Funcional y Longevidad completa esa mirada desde la prevención, con foco en el metabolismo, las hormonas, el sueño, la nutrición y la inflamación, para mejorar la calidad de vida a largo plazo.

Entre ellos se encuentra Stellar M22 de Lumenis, una plataforma que, según explica la experta, ofrece distintas posibilidades de tratamiento gracias a sus diferentes filtros. Se utiliza, por ejemplo, para abordar determinadas manchas y lesiones vasculares faciales, además de otras indicaciones. La clínica también cuenta con un láser CO₂, utilizado para tratamientos de rejuvenecimiento y reparación de la piel, así como para extraer determinadas lesiones cutáneas benignas. A esto se suman equipos específicos para tratar lesiones vasculares, tecnología para tratamientos corporales y un láser destinado a la eliminación de tatuajes.

Además de los tratamientos que requieren un proceso más prolongado, la clínica ofrece procedimientos de menor duración, como el Hollywood Peel, orientado a mejorar la luminosidad y el aspecto de la piel.

Sin embargo, De los Santos subraya que contar con equipos de vanguardia no es suficiente: su utilización debe estar acompañada de formación profesional y una indicación adecuada.

“Para nosotros es muy importante la tecnología, pero no lo es todo. Es fundamental tener médicos y técnicos entrenados y capacitados, porque podemos tener la mejor tecnología del mercado, pero si no la sabemos usar, o no sabemos para qué indicación específica se utiliza, es lo mismo que la nada”, afirma.

Por eso, la capacitación continua ocupa un lugar relevante dentro de la clínica. De los Santos es doctora en Medicina (UdelaR), máster en Medicina Estética (Argentina-Bélgica) y máster en Tecnología Láser aplicada a la dermatoestética por la Universidad de Barcelona. Mantiene una formación continua y constante, incluyendo cursos en Harvard Medical School. Esa lógica de aprender, aplicar y transmitir se refleja también en Medicliniq Academy, el espacio de formación en láser que la clínica dicta para otros médicos.

La clínica cuenta además con un equipo médico y técnico capacitado y entrenado por la propia De los Santos, que trabaja con los mismos protocolos y el mismo criterio en cada tratamiento.

Láser utilizado para el Hollywood Peel, el tratamiento de manchas y la eliminación de tatuajes.



Planes pensados para acompañar al paciente

Otro de los diferenciales que destaca la directora es el seguimiento. La propuesta no busca limitarse a tratamientos aislados, sino establecer una planificación que pueda adaptarse a la evolución de cada persona.

“Para Medicliniq acompañar a una persona a largo plazo es muy importante, ya que tratamos de no hacer tratamientos aislados”, explica.

De los Santos señala que el rostro y el cuerpo están conformados por diferentes estructuras —hueso, músculo, grasa y piel— y que cada una puede requerir un abordaje diferente.

“Entendemos que cada paciente necesita un plan específico y un seguimiento continuo, que puede extenderse durante meses e incluso años”, sostiene De los Santos. En ese sentido, explica que los tratamientos deben adaptarse a las distintas etapas de la vida y a los cambios que experimentan el rostro y el cuerpo. “No es lo mismo tratar a un paciente de 35 o 40 años que a uno de 60 o 65 años”, señala.

Armonización facial: naturalidad y vitalidad

Dentro de los tratamientos más solicitados se encuentra la armonización facial. De los Santos desarrolló una técnica propia denominada BioStructure™, que busca recuperar vitalidad y mejorar los contornos del rostro sin perder naturalidad. “Esta técnica consiste en devolverle al paciente la vitalidad que siempre tuvo”, explica.

El procedimiento parte nuevamente de una evaluación para determinar qué necesita cada paciente y qué estructuras deben abordarse. Puede incluir diferentes productos y técnicas, entre ellos ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio y polinucleótidos.

La directora define el trabajo como una combinación de técnica y criterio estético. “Tiene mucho de artístico y tiene mucho de técnica, pero en definitiva lo que logramos es bioestimular el rostro, o sea, mejorarle la calidad de la piel y reposicionar estructuras que el tejido va perdiendo con el tiempo, logrando un rostro “más fresco, más sano, e incluso más rejuvenecido”, asegura.

En definitiva, el diferencial de Medicliniq no está únicamente en la tecnología que utiliza, sino en cómo la integra a cada tratamiento. La evaluación médica, la formación continua y el seguimiento permiten construir planes personalizados, con una mirada que prioriza las necesidades de cada paciente por encima de los procedimientos y que piensa el cuidado y el envejecimiento a largo plazo, desde la longevidad saludable.

Más información a través de su página web: medicliniq.uy o a través de su Instagram: @medicliniq_. Ubicación: Francisco García Cortina 2365, Punta Carretas, Montevideo.