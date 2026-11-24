McDonald's celebró 35 años en Uruguay con 35 restaurantes y más de 2500 colaboradores
La compañía reunió a autoridades, colaboradores, proveedores y referentes de la comunidad.
McDonald’s celebró sus 35 años en Uruguay, donde reunió a autoridades, colaboradores, proveedores y referentes de la comunidad. La celebración puso en valor la trayectoria de la marca en el país y su contribución a la construcción de vínculos con la comunidad uruguaya. Actualmente, Arcos Dorados Uruguay está a cargo de la operación de la marca en el país, con 35 restaurantes y cerca de 3.000 colaboradores, y continuará su expansión con la apertura de cuatro nuevos locales en un futuro próximo.
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