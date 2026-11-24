McDonald’s celebró sus 35 años en Uruguay, donde reunió a autoridades, colaboradores, proveedores y referentes de la comunidad. La celebración puso en valor la trayectoria de la marca en el país y su contribución a la construcción de vínculos con la comunidad uruguaya. Actualmente, Arcos Dorados Uruguay está a cargo de la operación de la marca en el país, con 35 restaurantes y cerca de 3.000 colaboradores, y continuará su expansión con la apertura de cuatro nuevos locales en un futuro próximo.

Carlos González, Woods Staton, Esteban Sequeira, Luana Matos, Philippe de Grivel, David Grinberg.

Fabiana Fernández, Daniel Castera, Tina Gelber.

Dr. Alvaro Galiana, Emir Cámara, Yessica González, Sergio García, Virginia Brause, Sandra Marcos, Paula Espasandín, Geraldine Delfino y Marcelo Secco.

Carlos González, Esteban Sequeira, Philippe de Grivel.

Mariana Santos, Beatriz Spiess.