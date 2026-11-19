La intervención de UTE permitirá regularizar el suministro eléctrico de unos 170 hogares, a través de un proceso integral que busca garantizar el acceso formal y sostenible a la energía, promoviendo mejores condiciones de seguridad y calidad de vida para las familias.

En ese contexto, el miércoles 18 de noviembre, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, acompañada por el vicepresidente, Roberto Bentancor, y el gerente general, Luis García, recorrió el barrio 19 de Abril, ubicado en la zona de Punta de Rieles, para conocer de primera mano los avances de las obras y el estado del proceso de regularización.

La iniciativa surgió en 2025, a partir de una solicitud de los propios vecinos, quienes plantearon la necesidad de contar con un acceso seguro y regular a la energía eléctrica. En aquel momento, el barrio presentaba un elevado índice de conexiones irregulares, situación que provocaba sobrecargas en la red y ocasionaba fallas generalizadas en el suministro de la zona.

Como primera respuesta, entre julio y agosto de 2025 se realizaron mejoras en la red eléctrica que permitieron atender provisoriamente las necesidades de suministro, mientras avanzaba el proceso de regularización definitiva.

Esta nueva etapa comprende el acondicionamiento de las instalaciones eléctricas interiores de las viviendas, el montaje de una red de Baja Tensión de acuerdo con la normativa del Plan de Inclusión Social, la instalación de medidores y el asesoramiento y acompañamiento a las familias. Las conexiones definitivas al servicio regular comenzaron en octubre de 2026.

La inversión total estimada para esta intervención asciende a $ 15.117.922. A la fecha, se han relevado 111 hogares, de un total estimado de 170, con un promedio de tres personas por vivienda.

Un Plan que transforma realidades

El Plan de Inclusión Social de UTE tiene como objetivo garantizar el acceso y la sostenibilidad del servicio eléctrico en hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Para ello, contempla la adecuación de las redes de distribución, la instalación de medidores sin costo, la entrega de elementos de seguridad eléctrica y la regularización de las instalaciones internas de las viviendas. Este año, se viene cumpliendo con el objetivo de alcanzar la regularización de 18.000 viviendas en todo el país. De ese total, 13.000 corresponden al Plan de Inclusión Social, y ya se han realizado 11.464 conexiones.

Desde la puesta en marcha del programa, en 2013, UTE concretó 109.371 regularizaciones, de las cuales el 66 % mantiene sus facturas al día. A estas acciones se sumarán otras 5.000 regularizaciones a través de las Brigadas de Cercanía, que trabajan directamente en barrios y comunidades en situación de vulnerabilidad.

A través de estas acciones, UTE continúa fortaleciendo su compromiso con la equidad energética y el desarrollo social, acercando soluciones concretas a las comunidades y promoviendo el acceso seguro, formal y sostenible a un servicio esencial para la vida cotidiana.

Porque garantizar el acceso a la energía también significa generar oportunidades, mejorar la calidad de vida y construir un futuro con más igualdad, destacan desde la empresa estatal.