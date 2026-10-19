Los Nietitos lanzó Mocaccino, un nuevo dulce de leche que combina café y chocolate

Los Nietitos presentó Mocaccino, su nuevo dulce de leche con café y chocolate, en un evento realizado en el Géant de Parque Roosevelt. La propuesta incorpora una nueva combinación de sabores y forma parte de su estrategia de innovación, con la que busca generar nuevas opciones para los consumidores dentro de una categoría tradicional para los uruguayos.

Durante el lanzamiento, la repostera Ximena Torres elaboró un tiramisú utilizando Mocaccino como uno de sus ingredientes principales. La receta incluyó crema de mascarpone, plantillas bañadas en café y el nuevo dulce de leche, en una preparación que permitió mostrar cómo incorporar el producto a diferentes postres.

El nuevo dulce de leche, que es edición limitada y viene en una presentación de 400 gramos, combina leche, azúcar, café y chocolate y su elaboración, según explicó el gerente general de Los Nietitos, Bruno Vivarès, implicó un largo proceso de desarrollo que incluyó la búsqueda de las mejores materias primas, la preparación de distintas recetas y los ajustes hasta llegar a la fórmula final.

Vivarès contó que el proceso de elaboración de un producto nuevo suele llevar entre 6 y 12 meses y requiere un trabajo coordinado entre distintos equipos de la empresa. “Lanzar un producto son meses y meses de reuniones, de definición, de elaborar la receta, de pensar si ponemos un poco más de café o de leche. En este caso, fueron 40 distintas muestras hasta llegar a algo que está al nivel de lo que queremos para representar a la compañía y hacer un diferencial más en este mercado”, señaló.

En el caso del dulce de leche Mocaccino, el trabajo se extendió durante seis meses, desde las primeras definiciones hasta la concreción del producto presentado al público.

La repostera Ximena Torres realizó durante el lanzamiento un tiramisú con dulce de leche mocaccino.

De acuerdo a Vivarès, la apuesta por esta nueva combinación responde a la intención de la compañía de impulsar la innovación dentro de una categoría en la que, según dijo, son líderes en el mercado. Eso, asegura el gerente, implica un gran orgullo pero también “una gran responsabilidad” que va más allá de mantener los resultados comerciales: también supone explorar nuevas alternativas y contribuir al crecimiento del mercado.

“Hoy tenemos el orgullo de que Los Nietitos sea la marca líder en dulce de leche en Uruguay. Ser líder es, al mismo tiempo, un gran poder y una gran responsabilidad. Si bien estamos orgullosos de nuestras ventas y contentos del nivel que hemos alcanzado, queremos seguir creciendo e innovando”, expresó.

En esa línea, el gerente general sostuvo que la empresa busca promover una cultura de trabajo en la que los equipos puedan experimentar y desarrollar nuevas ideas, incluso aunque no todas lleguen al mercado. La intención, explicó, es asumir un papel activo en la generación de propuestas y no seguir necesariamente las tendencias del mercado.

“Como líderes de la categoría, tenemos que mostrar que no solo podemos, sino que debemos hacer cosas distintas”, afirmó Vivarès. De esta manera, Mocaccino se incorpora al portafolio de Los Nietitos como parte de un proceso de búsqueda de nuevos sabores y combinaciones que amplíen las opciones disponibles para los consumidores.

Juan Luis Barandiaran, director comercial de Grupo Disco del Uruguay; Bruno Vivarès, gerente general de Los Nietitos S.A.; Ximena Torres, repostera; Wilson Bouzada; jefe de compras Almacen Dulce; Javier Manzino, gerente comercial de Los Nietitos; Sebastián Cuitiño, jefe canal Moderno de Los Nietitos

Siete décadas de historia uruguaya

Los Nietitos cuenta con 70 años de trayectoria y tiene sus raíces en una pequeña producción artesanal de dulce de leche. Actualmente, la empresa mantiene su producción en La Paz, departamento de Colonia, y comercializa sus productos a través de los principales retailers del país.

Vivarès destacó la evolución de la compañía desde sus comienzos hasta su estructura actual. “Somos una industria nacional. Algo que empezó en una casa muy chiquita, con una paila para hacer dulce de leche, hoy es una empresa que trabaja con todos los retailers del Uruguay”, señaló.

A lo largo de estas siete décadas, el dulce de leche se ha mantenido como una categoría central para la empresa. En ese escenario, la innovación busca complementar la tradición de este producto para los uruguayos, incorporando nuevas combinaciones sin dejar de lado su identidad.

De Uruguay al mundo

La presencia de Los Nietitos no se limita al mercado nacional. De acuerdo a Vivarès, la empresa exporta sus productos a más de 15 países, con una actividad que le permite llegar a consumidores de distintos destinos y representar a la industria uruguaya fuera de fronteras.

“Tenemos la alegría de brindar un poquito de Uruguay a través de todo el continente, desde Nueva Zelanda hasta Europa y hasta los países más vecinos”, expresó Vivarès al referirse a la proyección internacional de la compañía.

En ese contexto, el desarrollo de nuevos productos constituye una de las vías para continuar creciendo y mantener una oferta dinámica.

Con Mocaccino, Los Nietitos suma una nueva variedad a su portafolio y refleja la intención de la compañía de seguir explorando sabores y combinaciones que aporten nuevas opciones a los consumidores.