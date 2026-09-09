Llegó la Fiesta de Italia a las góndolas de los supermercados Tienda Inglesa

Tienda Inglesa continúa con su ciclo tradicional de las Fiestas de los Países, que en esta oportunidad acercará a sus clientes la identidad y los sabores característicos de Italia con promociones y productos de alta calidad, desde el miércoles 9 al 23 de setiembre.

Durante la Fiesta de Italia, Tienda Inglesa ofrece un 20% de descuento en sabores italianos seleccionados, entre los que se destaca la pizza al taglio, elaborada con masa de harina orgánica, fermentada durante 48 horas, y una salsa hecha con auténtica passata italiana.

Los clientes que abonen con Club Card Crédito de Scotiabank acceden a un 10% de descuento adicional en sabores italianos, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

“Es una tradición que caracteriza a Tienda Inglesa desde hace muchísimos años, que nuestros clientes valoran mucho y que ven como un atributo de nuestra propuesta. Quiero agradecer a nuestros proveedores de siempre y a quienes se unen este año ofreciendo nuevos productos, así como también a todos nuestros colaboradores, que brindan un servicio de excelencia”, expresó Juan Manuel Parada, director general de Tienda Inglesa.

En diciembre de 2025, la cocina italiana fue reconocida oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En ese contexto, el vice embajador de Italia, Francesco Brunetti, manifestó el orgullo que representa que los uruguayos puedan adquirir productos italianos que los acerquen a su historia y al poder de sus recetas, “porque sentimos que están comprando un poquito de nuestro Patrimonio de la Humanidad”.

Con las compras en la Fiesta de Italia, los clientes continúan participando en la promoción Pasaporte Tienda Inglesa, una iniciativa desarrollada junto a Tienda Viajes y Air Europa que sorteará un viaje para dos personas a cualquiera de los países homenajeados.

Cada $ 500 en compras de productos participantes, los clientes pueden sumar un sello en su pasaporte. Cuantos más sellos obtengan, mayores serán las chances de ganar. La promoción también contempla beneficios especiales para quienes paguen con Club Card Crédito de Scotiabank, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Como cada año, la propuesta de las Fiestas de los Países de Tienda Inglesa comenzó con la Fiesta de Gran Bretaña, continúa con Italia y seguirá con Alemania y España, invitando a celebrar la cultura, la gastronomía y las tradiciones de estas cuatro naciones europeas.

