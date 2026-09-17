Llega un nuevo Gran Día de McDonald’s: viernes 9 de octubre
La jornada solidaria de McDonald’s se realizará a beneficio de la Asociación Casa Ronald McDonald y de los Centros Educativos Impulso.
Sergio García, director de Arcos Dorados Uruguay, recordó que esta jornada solidaria fue creada para ampliar el impacto social de la marca en los países donde opera, y que en Uruguay se realiza desde hace 34 años.
A su vez, la jefa de comunicaciones de Arcos Dorados Uruguay, Paula Espasandín, agradeció a los presentes y a los artistas por ser las figuras de la campaña del Gran Día 2026: Luana Persíncula, Meri Deal, Soledad Ramírez, Jona Suárez y el Zurdo Bessio.
Asimismo, recalcó que toda Big Mac comercializada el viernes 9 de octubre es para apoyar a la Asociación Casa Ronald McDonald que brinda un hogar lejos del hogar a familias de niños internados o con tratamientos prolongados, embarazadas de riesgo y madres de bebés prematuros del Hospital Pereira Rossell y del Hospital Tacuarembó; y para que los Centros Educativos Impulso continúen brindando más y mejores oportunidades educativas de calidad a más de 1.350 niños y jóvenes de la cuenca de Casavalle.
Para finalizar, comentaron que otra forma de colaborar con esta causa es adquiriendo el bono solidario de $20 a través de la app de McDonald’s o en todos los restaurantes del país hasta el jueves 8 de octubre.
¿Encontraste un error?