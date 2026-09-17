Llega un nuevo Gran Día de McDonald’s: viernes 9 de octubre

Sergio García, director de Arcos Dorados Uruguay, recordó que esta jornada solidaria fue creada para ampliar el impacto social de la marca en los países donde opera, y que en Uruguay se realiza desde hace 34 años.

A su vez, la jefa de comunicaciones de Arcos Dorados Uruguay, Paula Espasandín, agradeció a los presentes y a los artistas por ser las figuras de la campaña del Gran Día 2026: Luana Persíncula, Meri Deal, Soledad Ramírez, Jona Suárez y el Zurdo Bessio.

Asimismo, recalcó que toda Big Mac comercializada el viernes 9 de octubre es para apoyar a la Asociación Casa Ronald McDonald que brinda un hogar lejos del hogar a familias de niños internados o con tratamientos prolongados, embarazadas de riesgo y madres de bebés prematuros del Hospital Pereira Rossell y del Hospital Tacuarembó; y para que los Centros Educativos Impulso continúen brindando más y mejores oportunidades educativas de calidad a más de 1.350 niños y jóvenes de la cuenca de Casavalle.



Para finalizar, comentaron que otra forma de colaborar con esta causa es adquiriendo el bono solidario de $20 a través de la app de McDonald’s o en todos los restaurantes del país hasta el jueves 8 de octubre.