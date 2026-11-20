Leonardo Isoardi asume la presidencia de Piso 40 Club de Ejecutivos
La organización empresarial completó su proceso electoral para renovar sus autoridades. Leonardo Isoardi fue electo presidente de la institución para el período 2026-2029.
Isoardi sucede a José Costa Valverde, que presidió el Club entre 2023 y 2026. Las elecciones se realizaron el pasado 28 de octubre con una lista única, con total normalidad y según lo previsto en el estatuto. La nueva Comisión Directiva asumió sus funciones el miércoles 4 de noviembre y quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: Leonardo María Isoardi
Suplente presidente: José Costa Valverde
Secretario: Jorge Fernández Reyes
Suplente secretaria: Gabriela Vázquez
Tesorero: Alejandro Suzacq
Suplente tesorero: Danilo Brechner
Vocales: Jacqueline Schwartz y Juan Pablo Saibene
Suplentes vocales: Eliana Beatriz Ribeiro Pignataro y Ernesto Kimelman
Comisión Fiscal
Presidente: Mauro Viera
Suplente presidente: Fernando Indarte
Secretario: Robert Rosa
Suplente secretario: Pablo Buela
Vocal: Miguel Libonatti
Suplente vocal: Mariana Piriz
El Club agradeció a la Directiva saliente por su compromiso y su trabajo durante estos años, que ayudaron a consolidar a Piso 40 como una comunidad de referencia. También agradece a los socios que participaron del proceso.
Piso 40 es el principal Club de Ejecutivos de Montevideo, un espacio exclusivo que promueve el intercambio cultural, profesional y social entre destacados empresarios, ejecutivos y emprendedores del ámbito nacional e internacional.
Su propósito es fomentar vínculos de valor, generar oportunidades de encuentro y contribuir activamente al desarrollo de una sociedad mejor. Desde una visión empresarial comprometida con el progreso, Piso 40 impulsa el protagonismo de empresarios y emprendedores como agentes de transformación, innovación y cambio positivo en la sociedad.
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