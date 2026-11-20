Isoardi sucede a José Costa Valverde, que presidió el Club entre 2023 y 2026. Las elecciones se realizaron el pasado 28 de octubre con una lista única, con total normalidad y según lo previsto en el estatuto. La nueva Comisión Directiva asumió sus funciones el miércoles 4 de noviembre y quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Leonardo María Isoardi

Suplente presidente: José Costa Valverde

Secretario: Jorge Fernández Reyes

Suplente secretaria: Gabriela Vázquez

Tesorero: Alejandro Suzacq

Suplente tesorero: Danilo Brechner

Vocales: Jacqueline Schwartz y Juan Pablo Saibene

Suplentes vocales: Eliana Beatriz Ribeiro Pignataro y Ernesto Kimelman

Comisión Fiscal

Presidente: Mauro Viera

Suplente presidente: Fernando Indarte

Secretario: Robert Rosa

Suplente secretario: Pablo Buela

Vocal: Miguel Libonatti

Suplente vocal: Mariana Piriz

El Club agradeció a la Directiva saliente por su compromiso y su trabajo durante estos años, que ayudaron a consolidar a Piso 40 como una comunidad de referencia. También agradece a los socios que participaron del proceso.

Piso 40 es el principal Club de Ejecutivos de Montevideo, un espacio exclusivo que promueve el intercambio cultural, profesional y social entre destacados empresarios, ejecutivos y emprendedores del ámbito nacional e internacional.

Su propósito es fomentar vínculos de valor, generar oportunidades de encuentro y contribuir activamente al desarrollo de una sociedad mejor. Desde una visión empresarial comprometida con el progreso, Piso 40 impulsa el protagonismo de empresarios y emprendedores como agentes de transformación, innovación y cambio positivo en la sociedad.

José Costa Valverde, Leonardo Isoardi, Bettina Villalba, Ernesto Kimelman.

Alejandro Suzacq, Guillermo Szabo.

Bettina Villalba, Gabriela Vázquez, Mariana Piriz, Eliana Ribeiro.

Guillermo Szabo, Gustavo Weigel y Danilo Brechner.