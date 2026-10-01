Leasing solar: una modalidad que permite a las empresas incorporar paneles y pagarlos con el ahorro generado

El leasing, una modalidad de financiamiento que ya se utiliza en sectores como el transporte, también comenzó a aplicarse a la energía solar. La propuesta desarrollada por Alternativas Sustentables S.A., empresa con 20 años de experiencia en el sector, 15 de ellos vinculados específicamente a la energía solar y más de 400 proyectos realizados en distintos puntos del país, permite a las empresas facilitar la incorporación de paneles solares y financiar su costo durante varios años utilizando parte del ahorro que genera el propio sistema.

Según explicó Ricardo Wasersztein, director de Alternativas Sustentables S.A., esta modalidad está dirigida a empresas que buscan reducir el consumo de energía de la red y generar parte de su propia electricidad, sin tener que afrontar de una sola vez el costo total de la instalación. De esta forma, el ahorro generado por los paneles se distribuye entre el pago del sistema y un ahorro que la empresa comienza a obtener desde el primer momento. “El ahorro que percibe el cliente es desde el día uno, y además parte del ahorro lo va capitalizando para que en unos años, el sistema sea de él”, indicó Wasersztein.

El mecanismo también permite adaptar el plazo y las condiciones de pago a las características de cada proyecto. Según informó el director, los contratos pueden extenderse entre seis y diez años, dependiendo del consumo de la empresa, las características de la instalación y el nivel de ahorro que puedan generar los paneles. Una vez finalizado ese período, el sistema pasa a ser propiedad de la empresa, que continúa generando energía.

¿Cómo funciona?

El primer paso, de acuerdo con Wasersztein, es analizar las condiciones del lugar y el nivel de consumo de la empresa. Para instalar los paneles no existe una superficie mínima, pero es necesario contar con un techo adecuado, con suficiente exposición al sol y sin sombras que puedan afectar la generación de energía. También se debe verificar que el nivel de consumo permita cumplir con las reglamentaciones de UTE.

En cuanto al lugar de instalación, el director explicó que se recomienda preferentemente utilizar los techos, ya que esta opción implica un menor costo que instalar los paneles sobre el suelo, donde es necesario incorporar estructuras adicionales.

A partir de este análisis, Alternativas Sustentables S.A. elabora una propuesta adaptada a cada empresa, en la que se define el tamaño del sistema, la inversión necesaria, el plazo del leasing y qué parte del ahorro generado por los paneles se destinará al pago del sistema.

Ricardo Wasersztein, director de Alternativas Sustentables.

Pago vinculado al ahorro

Una de las principales diferencias frente a una compra tradicional o financiada es que el leasing operativo no establece necesariamente una cuota fija, sino que el pago, dependiendo del caso, está vinculado al ahorro que genera el sistema.

Este ahorro depende de la cantidad de energía producida por los paneles y del valor de esa energía para cada empresa, según su tarifa de UTE.

Matías Arca, ejecutivo comercial de Alternativas Sustentables S.A., informó que el pago del leasing se vincula al ahorro generado. Por ejemplo, si los paneles solares generan un ahorro en energia de $1000 y el contrato establece que el 80% se destina a financiar el proyecto, la empresa destina $800 al pago del leasing y conserva los $200 restantes como ahorro.

El porcentaje y la modalidad, de acuerdo a Arca, puede variar según las características del proyecto y las preferencias de cada empresa. En algunos casos, informó que se puede destinar una mayor proporción del ahorro al pago para acelerar la cancelación del leasing, mientras que otras empresas pueden optar por conservar una mayor parte del ahorro durante el período del contrato.

Cómo se refleja en la factura

El beneficio económico para la empresa comienza desde que los paneles entran en funcionamiento, ya que a partir de ese momento empieza a generar parte de la energía que consume. La conexión con la red de UTE se mantiene, por lo que la empresa puede tomar energía de la red cuando la necesita y, cuando genera más de la que consume, volcar el excedente. Esta información queda reflejada en la factura.

“El ahorro en la factura se puede ver desde el primer momento en que se instala el sistema”, contó Arca.

A partir de allí, la cantidad de energía que puede generar la instalación dependerá de las características y necesidades de cada empresa. Según explicó Wasersztein, la normativa de UTE permite que el sistema llegue a cubrir hasta el 100% del consumo, aunque no necesariamente se apunta a ese máximo en todos los casos. El tamaño de la instalación se define en función del consumo, las condiciones del lugar y la inversión que la empresa esté dispuesta a realizar.

“Nosotros tratamos de maximizar cada dólar invertido, entonces, la propuesta nuestra siempre es darle al cliente el máximo ahorro posible”, señaló.

Los proyectos desarrollados por Alternativas Sustentables S.A. se adaptan a las necesidades de cada cliente.

Mantenimiento y monitoreo incluidos

Otro de los diferenciales del leasing es que el mantenimiento y el monitoreo del sistema forman parte del proyecto durante todo el período del contrato.

En una venta tradicional, Alternativas Sustentables S.A. ofrece una garantía de generación durante los primeros dos años, período en el que realiza el monitoreo del sistema y envía reportes mensuales, además de una evaluación anual.

En el leasing, estos servicios se mantienen durante todo el período del contrato, por lo que permite que la empresa que incorpora la tecnología no tenga que asumir la gestión cotidiana del sistema y pueda concentrarse en su actividad principal.

“Con este método, el cliente no tiene que hacer una gran inversión en algo que no es el centro de su empresa. Nosotros nos encargamos de esa parte, mientras la empresa puede destinar sus recursos a invertir en su propio negocio”, sostuvo Wasersztein.

Una alternativa para financiar la transición energética

La empresa plantea que el leasing permite transformar el ahorro energético en una herramienta para financiar la incorporación de una tecnología que, una vez finalizado el contrato, queda como activo de la empresa. A esto se suma el componente ambiental de la generación solar, ya que las empresas pueden producir parte de la energía que consumen a partir de una fuente renovable.

“Es un buen negocio que, además, va de acuerdo a las tendencias”, señaló Wasersztein, quien destacó que la incorporación de energía solar combina el beneficio económico de generar parte de la energía propia con la posibilidad de avanzar en prácticas vinculadas a la sustentabilidad.

Además de la generación de energía, la instalación de los paneles puede aportar un beneficio sobre la propia infraestructura del establecimiento. Arca explicó que, al colocarse sobre el techo, los paneles cubren parte de la superficie y la protegen de la exposición directa al sol y la lluvia. Esto, de acuerdo al ejecutivo, puede contribuir a reducir el desgaste y extender la vida útil del techo en las zonas que quedan cubiertas por la instalación.

La empresa cuenta con más de 15 años de experiencia en la instalación de paneles solares y más de 400 proyectos realizados.



Paneles, baterías y otras soluciones

La propuesta de Alternativas Sustentables S.A. no se limita a los paneles solares. De acuerdo las características y necesidades de cada cliente, el sistema de leasing puede utilizarse también para adquirir baterías de litio.

Estas baterías, según indicó Arca, permiten almacenar energía y utilizarla en distintos momentos, por ejemplo, acumulándola en horarios de menor costo y utilizándola durante períodos de mayor precio. También pueden utilizarse para aportar potencia y, dependiendo de la tarifa y la reglamentación aplicable, contribuir a modificar las condiciones de contratación de la empresa y generar nuevos ahorros.

“Algunas veces las baterías pueden ir combinadas con los paneles. Para eso, contamos con un equipo de ingeniería que se encarga de establecer cuál es el mejor sistema para cada caso”, sostuvo Arca.

Con estas propuestas, Alternativas Sustentables S.A. busca ampliar el uso del leasing como una forma de financiar este tipo de instalaciones.

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