La Tele se posiciona como productora audiovisual de calidad internacional con una nueva campaña multiplataforma

La Tele es mucho más que una pantalla. Con 65 años de experiencia contando historias, el canal viene ampliando su universo hacia la producción audiovisual, el desarrollo de contenidos a medida y la creación de propuestas que pueden vivir en televisión, plataformas digitales, radio, vía pública y otros espacios. Un ejemplo de ese camino es “Vamos a dormir”, una campaña institucional que se convirtió en un proyecto de producción de calidad cinematográfica.

La propuesta surgió a partir de una necesidad de pantalla —comunicar el fin del horario de protección de niños, niñas y adolescentes—, pero rápidamente encontró una oportunidad mayor. La Tele decidió vincular a los personajes de “Quién es la máscara”, un formato que reúne a las familias uruguayas, con el universo infantil. A esa idea se sumó Conaprole como socio estratégico, en una alianza que permitió desarrollar una campaña institucional con vocación multiplataforma.

“Desde hace años buscamos dejar de ser solamente la pantalla de televisión tradicional y pasar a ser un ecosistema”, explicó Ana Romero, ejecutiva comercial de La Tele. Esa transformación implica ampliar la mirada sobre las capacidades del canal y ofrecer a las marcas soluciones que excedan los formatos tradicionales.

El cambio se refleja en el crecimiento del hub de producción de La Tele. El canal ya trabaja en campañas comerciales integrales para marcas, desarrollando piezas destinadas a medios y plataformas. Para el jefe de postproducción del canal, Diego Bentancourt, se trata de “una ampliación del horizonte de la televisión”.

La diferencia está también en la forma de trabajar. El equipo participa junto con agencias y clientes en la búsqueda de soluciones creativas y técnicas, y no solamente en la ejecución de una idea ya definida. Para Romero, esa capacidad responde a una necesidad cada vez más evidente de las marcas: encontrar nuevas formas de comunicarse. “Las marcas buscan salir del ‘más de lo mismo’ y entienden que tenemos talento y buenas herramientas como para desarrollar lo que se necesite”, afirmó.

Siete piezas, un universo y un desafío tecnológico

En el caso de “Vamos a dormir”, el desafío era especialmente complejo. Había que hacer interactuar a los personajes de “Quién es la máscara” con niños, algo que exigía movimientos que no pueden realizar, como agacharse y hacer gestos. Fue allí donde entró en juego la Inteligencia Artificial. No como reemplazo del equipo de producción, sino como una herramienta para resolver problemas que, de otra manera, serían imposibles de llevar a la realidad.

“Fuimos por un camino híbrido”, señaló Bentancourt. Los niños que aparecen en las siete piezas son reales y las situaciones se construyeron a partir de recursos de producción tradicionales. La IA permitió expandir las posibilidades de los personajes y crear universos que no podían resolverse únicamente con herramientas convencionales.

Para Rodrigo Higuimaran, productor ejecutivo de La Tele, incorporar Inteligencia Artificial no significa desplazar el trabajo creativo. “Bajo ningún concepto sustituye la creatividad ni el trabajo humano”, afirmó. Lo graficó así: “Si mañana tengo que correr una carrera y me dan un auto de Fórmula 1, no tengo ni idea de cómo usarlo”.

Por eso, en esta campaña no se eliminó ningún rol del proceso de producción. Hubo realizadores, escenógrafos, ambientadores, editores y profesionales de distintas áreas. “La principal herramienta que tenemos es el talento humano”, dijo Valeria Stella, responsable de Marketing y Comunicación. El resultado es una producción que busca conservar aquello que las herramientas automáticas no pueden aportar por sí solas: naturalidad e identidad. Los niños son reales, cantan la canción y participan de un universo que fue pensado para ellos.

Diego Bentancourt, jefe de Postproducción; Rodrigo Higuimaran, productor ejecutivo; Valeria Stella, responsable de Marketing y Comunicación; y Ana Romero, ejecutiva comercial. Foto: Ignacio Sánchez.

Calidad internacional, identidad local

El proyecto también refleja otra característica que La Tele considera central: combinar estándares de producción cada vez más sofisticados con historias y escenarios reconocibles para el público uruguayo. “Calidad internacional, pero en clave local”, destacó Higuimaran.

Esa mirada se puede encontrar también en “Vamos a dormir”. Los universos creados para las piezas incorporan lugares y referencias reconocibles para los uruguayos, como el Parque Rodó, y proponen situaciones cotidianas: ordenar el cuarto, hacer los deberes, jugar juegos de caja o leer un libro antes de dormir.

A su vez, los personajes se presentan como “monstruos buenos” capaces de entrar en el mundo infantil y compartir con ellos momentos cotidianos. La tecnología permitió ampliar ese universo, pero la emoción que sostiene las escenas parte de una experiencia real.

Una campaña que sigue creciendo

La campaña comenzó a emitirse en septiembre y se extendió a diferentes plataformas: YouTube, radio, vía pública y los propios programas del canal, que funcionan como espacios de promoción. También Conaprole participa de la difusión, en el marco de un acuerdo abierto que permite pensar en la incorporación de otras marcas a futuro, explicó Stella.

La combinación entre tecnología, creatividad y conocimiento del medio es precisamente la apuesta de La Tele, un canal que conserva la televisión como uno de sus principales espacios, pero que al mismo tiempo busca ampliarse y convertirse en un socio creativo capaz de acompañar a las marcas en todo el recorrido. Ahora, el propósito es contar historias con calidad cinematográfica, identidad local y herramientas contemporáneas, allí donde está la audiencia.