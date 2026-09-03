La salud también forma parte de la estrategia de una empresa

Prevenir, detectar riesgos a tiempo y estar preparados para responder ante una emergencia son aspectos que trascienden el cuidado individual. UCM Falck desarrolla soluciones de medicina preventiva y laboral para que las organizaciones puedan incorporar la salud de sus colaboradores como parte de su estrategia de cuidado y gestión de riesgos.

Una ausencia prolongada, un accidente laboral o una emergencia médica no son únicamente problemas de salud. También pueden alterar equipos, interrumpir tareas y afectar el funcionamiento de una empresa. Por eso, la prevención en el ámbito laboral supone identificar riesgos, realizar controles y seguimientos y, al mismo tiempo, estar preparados para responder cuando ocurre una emergencia.

Prevenir deja entonces de ser solamente una cuestión médica para convertirse también en una herramienta de gestión.

“Cuando hablamos con las empresas, buscamos que la salud no sea vista solamente como una obligación que hay que cumplir, sino como una parte de la gestión. Anticiparse a determinados riesgos, cuidar a los colaboradores y estar preparados para responder ante una emergencia también contribuye al funcionamiento de una organización”, señala Violeta Gaitán, gerente comercial de UCM Falck.

Sobre esa concepción trabaja el área de Medicina Preventiva Laboral de UCM Falck, especialmente orientada a la prevención y promoción de la salud en el trabajo y al diseño de programas adaptados a las necesidades de cada empresa, en el marco de la normativa vigente sobre seguridad y salud de los trabajadores.

La lógica que atraviesa la propuesta es anticiparse: conocer el estado de salud de las personas, identificar factores de riesgo, realizar un seguimiento cuando corresponde y disponer de herramientas para actuar.

Detectar a tiempo

Una de esas herramientas es el Chequeo Médico UCM, que reúne en una sola mañana consultas con especialistas, más de 20 exámenes y estudios diagnósticos y una evaluación preventiva orientada a conocer integralmente el estado de salud y detectar oportunamente factores de riesgo.

La propuesta procura además minimizar el impacto sobre la jornada laboral. Luego del chequeo, cada persona recibe un informe médico personalizado con sus resultados y recomendaciones, enviado por correo en un plazo máximo de 30 días. Cuando corresponde según la valoración realizada, se incluye también el Carné de Salud. El chequeo se realiza en los centros médicos de UCM en Pocitos y Carrasco.

Precisamente, el Carné de Salud constituye otra de las prestaciones disponibles para las empresas. Además de certificar la aptitud laboral, la evaluación permite detectar tempranamente enfermedades y favorecer su prevención y atención oportuna.

Puede realizarse en los centros médicos de Pocitos y Carrasco o mediante la modalidad In Company, por la cual el equipo se traslada directamente a la empresa, evitando desplazamientos y optimizando el tiempo de los colaboradores.

“Uno de los desafíos es hacer compatible la prevención con la dinámica cotidiana de las empresas. Por eso buscamos acercar los servicios al lugar de trabajo y concentrar determinadas evaluaciones, evitando desplazamientos y reduciendo el impacto sobre la jornada laboral”, explica Gaitán.

Del control puntual al seguimiento

La medicina laboral, sin embargo, no se agota en una evaluación aislada.

El Programa Continuo de Vigilancia de Medicina Laboral Ocupacional de UCM Falck permite realizar un seguimiento periódico del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos propios de cada cargo. El objetivo es facilitar la detección temprana de alteraciones relacionadas con la exposición laboral y contribuir al cumplimiento de la normativa vigente.

El programa contempla seguimiento anual o bienal, estudios paraclínicos enfocados en riesgos específicos, apoyo en prevención y cumplimiento normativo, asesoramiento técnico en equipos de protección personal y participación en la Comisión Bipartita.

La propuesta parte de una realidad evidente: los riesgos no son iguales en todas las actividades. Una industria, una empresa logística, una oficina o un establecimiento con una importante circulación de público presentan necesidades diferentes.

Por eso, UCM Falck dispone también de análisis y estudios médicos bajo demanda, una modalidad que permite acceder a estudios específicos según los requerimientos de cada organización, ya sea para complementar programas de Medicina Laboral existentes o responder a necesidades puntuales sin necesidad de contar con un contrato mensual.

Los estudios pueden realizarse en las clínicas o directamente en la empresa. A esto se suman médicos especialistas y servicios de vacunación, lo que permite adaptar las soluciones a las características de cada organización.

Prevenir también es trabajar sobre el entorno

El cuidado de la salud laboral no depende únicamente del estado de salud de cada persona. También involucra las condiciones en las que desarrolla su actividad.

A través del servicio de Técnico Prevencionista, las empresas pueden contar con visitas periódicas a sus instalaciones para recibir asesoramiento técnico, acompañamiento documental y capacitación.

El servicio comprende la gestión y evaluación de riesgos laborales, inspecciones preventivas, investigación de incidentes, capacitación inicial en seguridad y salud ocupacional y acompañamiento a la Comisión Bipartita, además del respaldo documental correspondiente a las intervenciones realizadas.

Dentro de las herramientas destinadas a fortalecer la seguridad se encuentra también el control de alcohol y sustancias psicoactivas, realizado por personal capacitado bajo criterios de confidencialidad. UCM Falck ofrece una modalidad de urgencia, disponible las 24 horas en el Centro Médico Pocitos, y otra programada, coordinada previamente con la empresa.

Estar preparados cuando cada minuto cuenta

Hay otra dimensión de la prevención que resulta decisiva: saber cómo responder cuando una emergencia efectivamente ocurre.

UCM Falck capacita a los colaboradores de las empresas en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA). La formación está concebida para personas sin conocimientos médicos y busca brindar herramientas prácticas para reconocer una situación crítica y actuar oportunamente.

La capacitación comprende tres módulos —Primeros Auxilios, RCP y DEA— y puede realizarse tanto en instalaciones de UCM como mediante la modalidad In Company.

Esa preparación puede complementarse con el servicio de Área Cardioprotegida, adicional al de Área Protegida, que permite disponer de desfibriladores externos automáticos y recursos humanos capacitados para intervenir ante situaciones en las que exista riesgo de muerte súbita.

UCM Falck asesora a cada organización para identificar el riesgo, determinar la cantidad recomendable de equipos y definir su ubicación. También provee los DEA y brinda orientación para su registro ante el Ministerio de Salud Pública.

Una emergencia no distingue entre empleados y clientes

El concepto de protección puede extenderse además a todas las personas que se encuentren físicamente dentro de una organización.

El servicio de Área Protegida brinda cobertura médica inmediata frente a situaciones de urgencia o emergencia ocurridas en las instalaciones de una empresa, tanto para sus colaboradores como para el público que concurre a ella.

La cobertura incluye atención de urgencias y emergencias médicas, orientación mediante videoconsulta y los traslados a centros de salud que puedan derivarse de la atención. De esa manera, una empresa puede contar con una respuesta prevista tanto ante un accidente laboral como frente a un problema de salud que afecte a un cliente o visitante.

A estas soluciones se agregan los convenios colectivos, mediante los cuales las organizaciones pueden ofrecer a sus colaboradores y familiares condiciones preferenciales para incorporarse a los planes de cobertura médica de UCM. Entre las prestaciones previstas se encuentran la atención de emergencias y urgencias para adultos y niños, videoconsulta, chat y orientación telefónica, además de cobertura médica en Uruguay y América Latina a través de la Red SIEM.

“Una empresa no puede evitar que exista una urgencia o que aparezca un problema de salud, pero sí puede trabajar para detectar riesgos antes, preparar a sus equipos y contar con herramientas para responder cuando sea necesario. Esa es la mirada que buscamos aportar cuando trabajamos con una organización”, sostiene Gaitán.

En definitiva, detrás de servicios que pueden parecer muy diferentes —un chequeo médico, la vigilancia ocupacional, una capacitación en RCP, un técnico prevencionista o la cobertura ante una emergencia— existe una misma idea: pasar de reaccionar frente a un problema a construir una cultura de prevención.

Las empresas protegen sus instalaciones, sus sistemas, sus procesos y su información. Incorporar la salud a esa misma lógica supone reconocer que existe un factor del que finalmente dependen todos los demás: las personas que hacen posible que la organización funcione.