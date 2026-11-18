Representada en Uruguay por Mobility, la serie Landking X presenta tres nuevos modelos: Landking X1, Landking X7 HD520 y Landking X7 PHEV, con configuraciones pensadas para cubrir todas las necesidades: la distribución urbana, operaciones interurbanas y de larga distancia.

Uno de los vehículos insignia de la línea X es el Landking X7 HD520: un camión mediano 100% eléctrico con 8.500 kg de capacidad de carga, batería de 200 kWh y una autonomía de hasta 520 kilómetros bajo ciclo WLTC. Se trata de un salto significativo para el transporte eléctrico de carga, dado que extiende sustancialmente el radio de operación tradicional de este tipo de vehículos, superando ampliamente los recorridos urbanos a los que habitualmente se limita el transporte eléctrico de carga.

En el otro extremo de la gama, aparece el Landking X1 que propone una solución específicamente urbana: un camión liviano de rueda simple, con 1.600 kg de capacidad de carga, concebido para distribución, última milla y operaciones donde la maniobrabilidad y la eficiencia son relevantes. El Landking X1 está disponible en versiones chasis, caja abierta, furgón y ofrece la posibilidad de equipar con furgón térmico refrigerado. La primera partida llega con un precio de lanzamiento desde USD 29.500 más IVA, muy similar al de un camión diésel de iguales características.

Uruguay, primer mercado internacional para el X7 PHEV

La tercera novedad de la Serie X es el Landking X7 PHEV, el primer camión híbrido enchufable de la marca que se comercializará en Uruguay. Landking eligió nuestro país como el primer mercado fuera de China para introducir este nuevo modelo, respaldándose en el sólido desarrollo de la movilidad eléctrica y en la experiencia de Mobility en la comercialización y soporte de camiones electrificados.

El X7 PHEV cuenta con 6.700 kg de capacidad de carga, batería de 71,45 kWh y un tanque de combustible de 200 litros. La combinación de ambos sistemas permite alcanzar una autonomía total de hasta 2.200 kilómetros y puede recorrer hasta 200 kilómetros en modo 100% eléctrico, una ventaja que abre una posibilidad clave para las empresas; realizar buena parte de sus operaciones urbanas cotidianas sin consumir combustible y mantener, al mismo tiempo, la autonomía necesaria para afrontar recorridos interurbanos o de larga distancia.

El concepto híbrido enchufable combina dos mundos. Por un lado, menores costos operativos y la posibilidad de circular sin emisiones locales durante la operación eléctrica, y por otro, la flexibilidad y autonomía necesarias para las rutas en las que una solución exclusivamente eléctrica todavía puede tener limitaciones.

Una gama más amplia para un mercado que evoluciona

La Serie X llega oportunamente en un contexto de consolidación de Landking en Uruguay. La marca completa su segundo año consecutivo como líder en ventas de camiones eléctricos en el país, en un mercado en el que cada vez más empresas demandan soluciones electrificadas para sus operaciones.

Todos los modelos cuentan con una garantía de 5 años o 200.000 kilómetros, mientras que las baterías con tecnología Blade tienen una cobertura de 8 años o 400.000 kilómetros.

Con la nueva Serie X, Landking amplía su apuesta por la electrificación del transporte de carga en Uruguay, con un camión eléctrico que supera los 500 kilómetros de autonomía e incorpora, por primera vez fuera de China, tecnología híbrida enchufable. Una propuesta que busca extender la movilidad eléctrica más allá de la ciudad, pero en lugar de hacerlo con una tecnología única, propone una alternativa para cada necesidad: eléctricos compactos para distribución urbana, de mayor autonomía para operaciones de media distancia e híbridos enchufables que combinan recorridos urbanos con viajes de larga distancia.

Landking da un nuevo paso en la evolución del transporte de carga en Uruguay, con soluciones que combinan autonomía, eficiencia y versatilidad para acompañar las nuevas exigencias del sector.