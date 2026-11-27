Scanntech presentó Scann Red, una nueva plataforma que busca transformar la manera en que los pequeños y medianos comercios realizan sus compras y se vinculan con sus proveedores. La solución, realizada con el apoyo de Mastercard, permite gestionar pedidos de manera digital, acceder a financiamiento y resolver los pagos a través de medios electrónicos, generando beneficios para ambas partes: los comerciantes podrán agilizar la reposición de mercadería y acceder a facilidades en los pagos, mientras que los proveedores podrán automatizar los pedidos y las cobranzas, reducir costos operativos y tener mayor previsibilidad sobre sus ventas. De esta manera, la herramienta apunta a mejorar la eficiencia de toda la cadena de abastecimiento.

La iniciativa surge a partir de la oportunidad de seguir mejorando la gestión del abastecimiento de los comercios. Actualmente, este proceso se desarrolla a través de distintas modalidades de contacto y coordinación con los distribuidores, y lo que busca Scann Red es complementar estas dinámicas con nuevas herramientas digitales que permitan organizar las compras de forma más ágil y flexible.

Para dar respuesta a estas dificultades, Scanntech apostó por desarrollar una herramienta que conecta a los distintos actores de la cadena de abastecimiento y permite resolver esas gestiones de forma digital. Así lo explicó Diego Slinger, gerente general de Procobro en Scanntech, quien señaló que Scann Red busca facilitar los pedidos y el acceso al financiamiento para los comercios, al tiempo que automatiza la recepción de órdenes y las cobranzas para distribuidores e industrias.

“Scann Red conecta a los minoristas con distribuidores o empresas de consumo masivo y les permite realizar sus pedidos a través de una plataforma”, explicó.

La comunicadora Manuela Da Silveira; el gerente general de Procobro by Scanntech, Diego Slinger; country manager de Mastercard Uruguay, Paula Pereyra; y el country manager de Prex Uruguay, Matías Carro.

Más agilidad y control

Uno de los principales beneficios de Scann Red para los comerciantes, según indicó Slinger, es la posibilidad de realizar sus pedidos en cualquier momento del día, sin depender de la visita de un vendedor o de tener que interrumpir otras actividades para gestionar la reposición.

La plataforma funciona como un marketplace en el que cada distribuidor o industria participante puede publicar su catálogo de productos. A partir de allí, el comercio puede armar sus propios pedidos, revisar las sugerencias de los proveedores o recibir recomendaciones generadas por los algoritmos de Scanntech.

En este último caso, la herramienta utiliza información sobre el historial de ventas, los productos que comercializa cada local, los hábitos de consumo de su zona y los momentos en los que suele quedarse sin stock para sugerir qué mercadería conviene reponer.

“Automatiza mucho de esa manualidad que había en el proceso de compra de un comercio hacia los distribuidores”, indicó Slinger. Además, destacó que el sistema permitirá que los pedidos lleguen con mayor información y que el comerciante pueda anticiparse a las necesidades de su negocio.

Otro de los diferenciales es el acceso al financiamiento. A través de entidades financieras asociadas, los comerciantes podrán acceder a crédito en condiciones preferenciales, adaptadas a cada caso, para la compra y reposición de mercadería. A su vez, habrá promociones a medida para comercios participantes, además de beneficios con la apertura de cuenta Prex con condiciones especiales.

“Le vamos a dar una propuesta de valor que le permita facilitar, acelerar la gestión de sus pedidos, acceder a financiamiento para poder comprar más, y que en definitiva, va a terminar derramando en mayores ventas”, sostuvo el ejecutivo.

De esta manera, los comerciantes podrán contar con alternativas para reponer mercadería sin depender exclusivamente de disponer de efectivo o tener el dinero en su cuenta en el momento de concretar la compra.

Durante el evento de lanzamiento, Slinger realizó una demostración en vivo de la plataforma.

Menos efectivo, riesgos y costos para los proveedores

La digitalización también representa una oportunidad para los distribuidores y las industrias de consumo masivo, que podrán automatizar la recepción de pedidos y simplificar la gestión de los cobros.

Actualmente, una parte importante de las operaciones entre comercios y proveedores se realiza mediante efectivo, cheques o transferencias que requieren procesos de seguimiento y conciliación manual. Esta dinámica genera costos operativos, riesgos asociados al traslado de dinero y dificultades cuando el comercio no cuenta con los fondos necesarios al momento de recibir la mercadería.

Slinger explicó que, en el modelo tradicional, puede suceder que un distribuidor llegue a un comercio para entregar un pedido y el comerciante no tenga efectivo, un cheque o dinero disponible para realizar la transferencia. En esos casos, el proveedor debe asumir el financiamiento hasta una próxima visita o retirar la mercadería.

Por eso, contó que Scann Red busca modificar esa dinámica. A través de las opciones de financiamiento ofrecidas por sus socios, el distribuidor podrá recibir el pago a las 24 horas de descargar la mercadería en el local, sin tener que asumir directamente el riesgo crediticio del comercio.

“Lo que venimos a resolver nosotros es darle acceso a financiamiento al comercio, a través de Mastercard y otros socios financieros, sin que el distribuidor participe de esa parte, sin que corra ese riesgo”, explicó Slinger.

El ejecutivo agregó que esta modalidad también permite “sacar el dinero de los camiones”, reduciendo los riesgos de seguridad y los costos asociados a la manipulación, el traslado y el depósito del efectivo.

Para las industrias, además, la plataforma permitirá contar con mayor visibilidad sobre los pedidos y la demanda de sus productos, lo que contribuirá a mejorar la planificación de la producción, la distribución y el abastecimiento.

A través de Scann Red, los comerciantes podrán realizar pedidos a sus distribuidores durante las 24 horas del día.

Una alianza con Mastercard

El desarrollo de Scann Red cuenta con la participación de Mastercard, que aporta su experiencia en pagos digitales, infraestructura tecnológica y articulación con los distintos actores del ecosistema financiero y comercial.

Paula Pereyra, country manager de Mastercard Uruguay, destacó que la digitalización de los pagos no debe concentrarse únicamente en las transacciones entre los comercios y los consumidores, sino que también debe alcanzar las operaciones que se producen entre las empresas a lo largo de la cadena de valor.

En ese sentido, señaló que, si bien los pagos electrónicos en el consumo privado uruguayo han avanzado de manera sostenida y representan aproximadamente el 50% de ese consumo, todavía existe una oportunidad importante para digitalizar las transacciones entre fabricantes, distribuidores, proveedores y comercios.

"La integración de los pedidos y los pagos en una misma experiencia permitirá reducir el uso de efectivo, mejorar la trazabilidad de las operaciones y simplificar las conciliaciones", dijo Pereyra.

Para Mastercard, el desafío es extender los beneficios de la digitalización a toda la economía. En el caso de Scann Red, esto implica no solo hacer más eficientes las operaciones, sino también generar nuevas oportunidades comerciales, evitar quiebres de stock y facilitar mejores decisiones de compra.

Disponible en todo el país

La plataforma estará disponible en todo Uruguay y tendrá como público objetivo a pequeños y medianos comercios, especialmente aquellos que encuentran mayores dificultades para acceder a herramientas tecnológicas y financiamiento.

Scanntech estima que existen alrededor de 11.000 comercios que forman parte de ese público objetivo y plantea incorporarlos progresivamente durante los próximos cinco años.

En una primera etapa, se prevé desarrollar una fase piloto de aproximadamente tres meses, hasta marzo, con entre 50 y 60 comercios y cuatro o cinco industrias o distribuidores. Luego, a partir de marzo, comenzará una etapa de expansión que apunta a alcanzar, durante el primer año, unos 500 comercios y alrededor de 30 industrias participantes.

Diego Slinger, gerente general de Procobro en Scanntech.

Inicialmente, el acceso estará dirigido a los clientes de Scanntech, aunque la intención es ampliar progresivamente la plataforma a otros comercios que no utilicen su tecnología, a medida que se incorporen nuevos distribuidores y proveedores.

En su lanzamiento, Scann Red funcionará como una plataforma web con registro previo. Además, la empresa prevé desarrollar una aplicación para teléfonos inteligentes durante el segundo trimestre de 2027.

“Queremos contribuir a profesionalizarlos, a que ganen más dinero, ayudarles a tomar mejores decisiones, brindarles más información y darles acceso a financiamiento”, resumió Slinger.

El objetivo final es avanzar hacia una cadena de abastecimiento más conectada, en la que los comercios puedan acceder a los productos que necesitan en el momento adecuado y los proveedores puedan atender la demanda de manera más eficiente, con menos costos y mayor previsibilidad.