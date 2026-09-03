La Parrilla Solidaria de Peluffo Guigens llega con una fiesta para toda la familia en Villa Biarritz

Música en vivo, espectáculos y juegos infantiles, talleres, inflables y una amplia propuesta gastronómica que se podrá comprar anticipadamente para disfrutar de la actividad sin esperas. En esta octava edición que tendrá lugar en el Parque Villa Biarritz, habrá preventa de los menús a través de RedTickets para poder agilizar el retiro de los consumos sin hacer filas o para resolver el almuerzo o cena del domingo familiar colaborando a la vez. Además, este año se refuerza la propuesta infantil con más actividades para los niños, mientras que el escenario principal ofrecerá música en vivo, espectáculos y varias sorpresas durante toda la jornada.

Todo lo recaudado será destinado a sostener el Hogar La Campana, que tras su reciente ampliación cuenta con 31 habitaciones y recibe a personas con diagnóstico de cáncer del interior del país que deben instalarse en Montevideo para realizar sus tratamientos. Allí encuentran mucho más que un lugar donde quedarse: alojamiento, alimentación y acompañamiento psicosocial durante un momento especialmente difícil de sus vidas. Cada año, la Fundación Peluffo Giguens brinda entre 15.000 y 18.000 estadías, trabajando para que la distancia y los costos de permanecer en Montevideo nunca sean un obstáculo para acceder al tratamiento que necesitan.

La grilla infantil incluye a las Payasas Comunitarias, al mago Agustín Gahn, Ismael Collazo con su show interactivo “La era del loop”, un taller de cocina, de huerta y otro taller de arte para niños con Infantozzi. Habrá inflables para diferentes edades y más sorpresas a cargo de Animate, aliado de la Peluffo desde el comienzo.

El escenario principal volverá a reunir a artistas que ya son parte de la historia de la Parrilla Solidaria, junto a nuevas incorporaciones que se suman este año. La jornada comenzará con las presentaciones de los alumnos de la escuela de música Groove y de La Rockola Humana. A partir del mediodía el show de magia de Daniel K para toda la familia, la energía de Latasónica, la música de la DJ Lula Allegro —que ya hizo bailar a miles de personas en la Carrera Solidaria de abril y una de las anfitrionas de las fiestas de DJ Sanata—, el talento de Nacho Obes y, como sorpresa final, un reconocido dúo de músicos nacionales cuya participación se anunciará pocas horas antes del evento.

La gastronomía volverá a ser otro de los grandes protagonistas. A la clásica parrilla y hamburguesas, se sumarán este año las pizzas de Palermo hermanos casa y cocina y, a pedido del público, papas fritas.

Los consumos ya están disponibles a través de RedTickets . Además, quienes compren anticipadamente los combos podrán retirar sus pedidos sin esperas para aprovechar al máximo la jornada.

Fundación Peluffo Guigens y el Hogar La Campana

Desde hace 38 años, la Fundación Peluffo Giguens trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al tratamiento del cáncer. En Uruguay se diagnostican 47 nuevos casos de cáncer por día y más de la mitad corresponden a personas que viven fuera de Montevideo, una realidad que hace del Hogar La Campana un apoyo fundamental para cientos de familias de todo el país.

Detrás de cada estadía hay una persona que encuentra un lugar donde sentirse acompañada en uno de los momentos más difíciles de su vida. Ese es el propósito que guía a la Fundación Peluffo Giguens: trabajar por un acceso igualitario al tratamiento del cáncer, para que la distancia, el costo de un alojamiento o la falta de recursos nunca sean un obstáculo para recibir la atención que cada persona necesita.

