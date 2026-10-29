La empresa uruguaya que busca transformar la gestión de los negocios con inteligencia artificial y tecnología propia

Facturando apuesta a una nueva generación de herramientas empresariales, después de renovar por completo su plataforma y comenzar su expansión hacia Argentina y Paraguay. Su fundador, Nahuel Pratto, habla sobre innovación, crecimiento y los desafíos de construir tecnología desde Uruguay.

Facturando viene experimentando un crecimiento importante. ¿Cómo describirías el momento que está atravesando la empresa?

Estamos viviendo una de las etapas más importantes de nuestra historia. Durante años trabajamos para consolidarnos en Uruguay, pero siempre tuvimos una visión que iba mucho más allá de nuestro mercado.

Hoy estamos dando pasos muy importantes hacia esa visión. Renovamos completamente nuestra tecnología, incorporamos inteligencia artificial, desarrollamos nuevas soluciones y comenzamos nuestra expansión regional.

Lo interesante es que, a medida que crecemos, también nos damos cuenta de todo lo que todavía podemos hacer.

No queremos ser una empresa que simplemente acompaña los cambios tecnológicos. Queremos anticiparnos a ellos y desarrollar herramientas que realmente transformen la manera de trabajar de nuestros clientes.

¿En qué momento entendieron que Facturando podía convertirse en algo mucho más grande que un sistema de facturación?

Creo que lo entendimos cuando empezamos a escuchar los problemas que enfrentaban nuestros clientes más allá de emitir una factura.

Un empresario no necesita solamente facturar. Necesita vender, administrar sus productos, controlar su negocio, comunicarse con sus clientes y tomar decisiones.

Y muchas veces termina utilizando cinco o seis programas diferentes para hacer todo eso.

Ahí vimos una oportunidad enorme: desarrollar un ecosistema donde todas esas herramientas estuvieran conectadas y fueran fáciles de utilizar.

Siempre creímos que la tecnología tenía que simplificar el trabajo, no agregarle nuevas complicaciones.

Hoy Facturando está evolucionando justamente hacia ese concepto.

En junio lanzaron Facturando 2.0. ¿Qué significó tomar la decisión de reemplazar completamente un sistema que ya funcionaba?

Fue probablemente una de las decisiones más importantes que tomamos como empresa.

Teníamos un sistema consolidado, con miles de clientes que lo utilizaban diariamente. Podríamos haber seguido mejorándolo durante años, pero entendimos que para construir lo que imaginábamos necesitábamos una transformación mucho más profunda.

Entonces decidimos dejar atrás nuestra plataforma anterior y desarrollar un ecosistema completamente nuevo.

En junio de 2026 lanzamos Facturando 2.0, después de muchísimo tiempo de trabajo y desarrollo.

Incorporamos una aplicación móvil, nuevas herramientas administrativas, integraciones con plataformas comerciales y múltiples funcionalidades con inteligencia artificial.

Fue un proyecto enorme y quiero destacar especialmente el compromiso de nuestros colaboradores. Tuvimos un equipo que realmente se puso la camiseta, que trabajó intensamente y que hizo posible esta transformación.

A veces, para dar un salto importante, hay que animarse a cambiar incluso aquello que está funcionando bien.

Hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial. ¿Qué aplicación concreta tiene dentro de Facturando?

Para nosotros la inteligencia artificial tiene sentido cuando resuelve problemas reales.

No nos interesa incorporar tecnología solamente para decir que la tenemos. Queremos que nuestros clientes puedan notar la diferencia en su trabajo cotidiano.

Estamos desarrollando e incorporando soluciones para automatizar procesos, facilitar la gestión comercial, mejorar la atención al cliente, trabajar con inventarios y aprovechar mejor la información de cada negocio.

La idea es que muchas tareas que hoy requieren tiempo y atención puedan resolverse de manera más rápida y sencilla.

Imaginamos un futuro donde los sistemas empresariales no se limiten a esperar instrucciones, sino que puedan ayudar activamente a los usuarios.

Queremos que administrar un negocio sea cada vez más fácil, incluso para alguien que no tiene conocimientos tecnológicos.

Ustedes comenzaron a automatizar procesos mucho antes de que la inteligencia artificial se volviera tan popular. ¿Cómo fue esa experiencia?

Es algo que nos genera mucho orgullo.

En 2020 desarrollamos una solución que permitía a nuestros clientes emitir facturas directamente desde WhatsApp.

En aquel momento había miles de profesionales que necesitaban facturar, pero no querían utilizar una computadora, instalar aplicaciones o aprender a manejar un sistema.

Nosotros encontramos una manera de resolverles ese problema utilizando una herramienta que ya conocían y usaban diariamente.

Hoy existen muchas soluciones que permiten interactuar con sistemas desde WhatsApp, pero lo que hoy parece una novedad, nuestros clientes ya lo estaban disfrutando hace seis años.

Esa experiencia nos enseñó algo muy importante: una innovación no siempre consiste en desarrollar algo más complejo, sino en encontrar una manera más sencilla de hacer las cosas.

¿Qué cambios están observando en las necesidades de las pequeñas y medianas empresas?

Los empresarios valoran cada vez más su tiempo.

Antes era habitual que un negocio tuviera que adaptarse a las limitaciones de un programa. Hoy los usuarios esperan soluciones rápidas, intuitivas y que funcionen desde cualquier dispositivo.

También existe una necesidad creciente de conectar distintas áreas de la empresa.

Por ejemplo, que una venta actualice automáticamente el inventario, que la información comercial esté disponible en tiempo real o que determinados procesos administrativos puedan automatizarse.

Creo que estamos atravesando una transformación importante en la forma de gestionar los negocios.

Y nuestra apuesta es acercar esas posibilidades tanto a una pequeña empresa familiar como a una organización de mayor tamaño.

¿Qué ofrece actualmente el ecosistema de Facturando?

Hoy contamos con una plataforma que va mucho más allá de la emisión de comprobantes electrónicos.

Integramos herramientas de facturación, puntos de venta, gestión de caja, control de inventarios, administración de productos, listas de precios y aplicaciones móviles.

También incorporamos integraciones con plataformas como Mercado Libre y Shopify, herramientas comerciales como tu propia tienda online, automatizaciones y soluciones de atención al cliente.

Uno de los aspectos que más nos entusiasma es la posibilidad de conectar todas estas funcionalidades dentro de un mismo entorno.

Buscamos que nuestros clientes puedan concentrarse en vender y hacer crecer sus negocios, mientras la tecnología los ayuda a resolver la parte operativa.

¿Por qué eligieron Argentina y Paraguay como parte de su expansión internacional?

Porque vemos un enorme potencial en la región.

Uruguay fue el lugar donde desarrollamos nuestra experiencia, construimos nuestra tecnología y aprendimos muchísimo trabajando con empresas de distintos tamaños y sectores.

Pero las necesidades que identificamos se repiten en otros mercados.

Argentina y Paraguay representan oportunidades muy interesantes para llevar nuestras soluciones a nuevos clientes y continuar desarrollando nuestra presencia regional.

Cada país tiene sus particularidades, especialmente en materia tributaria y administrativa, y eso también representa un desafío tecnológico que nos entusiasma.

Nuestra intención es construir una empresa con presencia en diferentes países de Latinoamérica, manteniendo nuestra identidad uruguaya.

¿Es difícil competir desde Uruguay en una industria tecnológica cada vez más globalizada?

Tiene sus desafíos, pero también muchas oportunidades.

Hoy una empresa tecnológica no necesita estar ubicada en una gran capital internacional para desarrollar productos competitivos.

Lo que necesita es talento, capacidad de innovación, una visión clara y mucha perseverancia.

Uruguay tiene profesionales muy capaces y un ecosistema tecnológico que ha demostrado que puede desarrollar soluciones de calidad.

Nosotros apostamos a crear nuestra propia tecnología y a seguir invirtiendo en ella.

Sabemos que competir internacionalmente implica exigencias cada vez mayores, pero también creemos que tenemos mucho para aportar.

¿Cómo se sostiene la innovación mientras una empresa continúa creciendo?

Es uno de los desafíos más grandes.

Cuando una empresa comienza a crecer, aparecen nuevas responsabilidades, más clientes, mayores exigencias y una estructura que necesita funcionar todos los días.

Y al mismo tiempo tenés que seguir desarrollando productos, mejorando procesos e imaginando lo que viene.

En nuestro caso, tratamos de mantener una mentalidad de evolución constante.

No creemos que un producto esté terminado para siempre. Siempre hay algo que se puede mejorar, simplificar o hacer de una manera diferente.

El lanzamiento de Facturando 2.0 fue justamente una consecuencia de esa forma de pensar.

¿Qué lugar ocupa el equipo de trabajo en todo este proceso?

Un lugar absolutamente fundamental.

Muchas veces cuando se habla de empresas tecnológicas se pone toda la atención en los sistemas, las aplicaciones o la inteligencia artificial.

Pero detrás de cada avance hay personas que dedican tiempo, conocimiento y esfuerzo para hacerlo posible.

Estoy muy agradecido con todos nuestros colaboradores, especialmente por lo que significó el desarrollo y lanzamiento de Facturando 2.0.

Fue una etapa de muchísimo trabajo, con desafíos importantes, y siempre encontramos un equipo dispuesto a seguir adelante en momentos muy difíciles.

Una empresa puede tener grandes ideas, pero necesita personas comprometidas para convertirlas en realidad.

Y creo que uno de nuestros mayores logros es haber construido un equipo que siente el crecimiento de Facturando como algo propio.

¿Qué aprendiste personalmente durante estos años al frente de la empresa?

Aprendí que emprender es mucho más que tener una buena idea.

Hay momentos en los que las cosas salen como uno espera y otros en los que tenés que replantearte decisiones, asumir errores y volver a intentarlo.

También aprendí que el crecimiento exige sacrificios y que muchas veces los resultados llegan después de años de trabajo que nadie ve.

Hubo etapas de jornadas interminables, fines de semana trabajando y decisiones difíciles que tuvimos que tomar para seguir avanzando.

Pero cada una de esas experiencias nos ayudó a construir la empresa que tenemos hoy.

Con el tiempo entendí que lo importante no es evitar todos los errores, sino aprender de ellos y tener la capacidad de seguir evolucionando.

¿Qué es lo que más te entusiasma de esta nueva etapa?

La cantidad de posibilidades que tenemos por delante.

Estamos en un momento donde la inteligencia artificial y la automatización están cambiando la forma en que las empresas trabajan.

Y lo interesante es que muchas de esas tecnologías, que antes parecían reservadas para grandes compañías, hoy pueden ponerse al alcance de pequeños negocios.

Me entusiasma pensar que una persona que tiene un comercio, un emprendimiento o una pequeña empresa pueda acceder a herramientas tecnológicas que antes eran impensables.

También nos entusiasma llevar nuestras soluciones a otros países y demostrar que podemos seguir creciendo desde Uruguay.

¿Cuál es el próximo gran objetivo de Facturando?

Consolidar esta nueva etapa tecnológica y continuar nuestra expansión internacional.

Facturando 2.0 nos permitió construir una base mucho más amplia para seguir incorporando soluciones e integraciones.

Ahora queremos aprovechar ese desarrollo para continuar mejorando la experiencia de nuestros clientes y llegar a nuevos mercados.

Nuestro objetivo no es simplemente crecer en cantidad de usuarios, sino desarrollar una plataforma que se vuelva cada vez más útil para la operación diaria de las empresas.

Tenemos muchos proyectos por delante y una visión de largo plazo.

Si tuvieras que resumir en una frase hacia dónde va Facturando, ¿qué dirías?

Que estamos construyendo la tecnología que queremos que las empresas tengan mañana.

Desde nuestros primeros desarrollos hasta el ecosistema que presentamos este año, siempre mantuvimos la misma convicción: las herramientas tecnológicas deben facilitar la vida de las personas.

En 2020 logramos que miles de profesionales pudieran facturar desde una conversación de WhatsApp. En 2026 renovamos completamente nuestra plataforma para incorporar nuevas soluciones e inteligencia artificial.

Y ahora estamos llevando esa experiencia a otros mercados de Latinoamérica.

Nuestro desafío es seguir innovando sin perder aquello que nos hizo crecer: escuchar a nuestros clientes y convertir problemas complejos en soluciones sencillas.