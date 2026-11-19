Kia Uruguay inauguró un nuevo showroom en plena rambla de Montevideo, frente a Trouville. Histórica esquina para el comercio automotor, este espacio comercial es operado directamente por el Grupo Gandini y constituye el segundo punto oficial propio del grupo en el país, funcionando como un complemento de la sede central de la marca para atender la demanda de esa zona residencial.

Así luce el nuevo local en el emblemático punto de Solano Antuña y la rambla República del Perú.

El evento de apertura contó con la participación de Gustavo Gandini, director del grupo empresarial, quien destacó el valor de la ubicación para fortalecer la cercanía con el público local: “Para nosotros era un sueño tener una tienda como esta acá, con una localización excelente. Es un momento muy significativo para nosotros. Estamos acá para acompañar esta importante operación de Kia Uruguay”.

La apertura forma parte de un proceso de inversión de alcance nacional ejecutado durante el último año y medio en conjunto con la red de concesionarios oficiales, que abarca sucursales, salones de venta y talleres. El corte de cinta que dejó operativas las instalaciones contó con la participación del equipo gerencial entre quienes estaban Diego Eijo (gerente de ventas) y Marcelo Botta (gerente comercial).

El equipo gerencial inauguró el local y el nuevo branding de los espacios físicos, denominado auspiciosamente Infinity Loop.

El local fue diseñado bajo los lineamientos globales de imagen corporativa de la firma automotriz, asociados al concepto Infinity Loop, con mucha presencia de madera pulida, que le aporta calidez y una elegante presencia de luces led que remiten a la velocidad y a la modernidad. Esta propuesta arquitectónica combina la exhibición de vehículos y el asesoramiento comercial personalizado con soporte tecnológico.

Martín Oyarzún, gerente general de Kia Uruguay, puso en valor el esfuerzo coordinado de los socios comerciales en un mercado de alta competencia. “Es un orgullo contar que vamos a disponer de 10 locales en un periodo corto de dos años, todos con la estética e imagen corporativa nueva de Kia”, detalló. Asimismo, definió el alcance estratégico de esta inauguración para la empresa con la siguiente expresión: “Todo gran camino tiene un kilómetro cero. Hoy, este nuevo showroom representa otro punto de partida para seguir creciendo junto a nuestros concesionarios, acercarnos a más clientes y demuestra un claro compromiso de parte del Grupo Gandini para seguir construyendo el futuro de Kia en Uruguay”.

La marca fortalece con esta inauguración una red de diez locales caracterizada por la calidad de la atención personalizada.

El despliegue físico de la red comercial avanza en paralelo a la transformación tecnológica de la oferta de vehículos de la marca, enmarcada a nivel global bajo la filosofía que la marca distingue con el eslógan Movement that inspires. En un período de 18 meses, la compañía renovó prácticamente la totalidad de su portafolio en el país con la incorporación de nueve modelos nuevos entre las gamas de pasajeros y utilitarios, orientados a motorizaciones híbridas y 100% eléctricas.

Al respecto, Oyarzún señaló que la rápida adopción de estas tecnologías posiciona al mercado local como una referencia para el sector. “Hace poco tiempo escuché una entrevista donde alguien de la industria automotriz decía: `Yo vengo de la industria automotriz del Uruguay, vengo del futuro`. ¿Por qué? Porque Uruguay está marcando el futuro de lo que va a ser la industria a nivel regional y global”.

Para acompañar el recambio del parque automotor y el crecimiento proyectado en la red de ventas, la estrategia de la firma contempla una inversión directa en sus áreas de soporte operativo. “Estamos acercando la marca a la necesidad del cliente en cuanto a producto y espacio físico, educando en esta transformación de la industria, e invirtiendo fuertemente en posventa, repuestos y capacitación de técnicos”, concluyó.