Indian renueva Punta Carretas y acelera la transformación de su red de tiendas

Indian completó la renovación integral de su tienda en Punta Carretas Shopping, uno de los principales puntos de referencia de la marca en Montevideo. El proyecto redefinió el layout, la circulación, el mobiliario, los materiales y la exhibición de los productos para ofrecer una experiencia más clara, contemporánea y funcional. Además, incorporó un espacio exclusivo para Indian Home, dando mayor visibilidad a una categoría que continúa ganando protagonismo.

La transformación refleja la evolución que Indian viene atravesando en los últimos años: una marca que nació vinculada a la moda femenina y que hoy reúne nuevas categorías, formatos de tienda y experiencias, con presencia creciente en la región.

“Indian es hoy una marca mucho más amplia. La moda continúa estando en el centro, pero sumamos nuevas categorías y formas de acercarnos a nuestros clientes. La renovación de Punta Carretas busca hacer visible esa evolución en una tienda más actual, flexible y alineada con la manera en que las personas descubren, combinan y compran nuestros productos”, explicó Cecilia Paolino, gerenta de Marketing de Indian.

La moda sigue siendo el corazón de Indian. Su universo reúne moda femenina y masculina, Indian Íntima, accesorios y regalería, junto con una propuesta cada vez más amplia para el hogar. La marca trabaja sobre las principales tendencias y las traduce en colecciones variadas y accesibles, pensadas para diferentes edades, estilos y momentos.

Los ingresos semanales, la amplitud de talles y una cuidada relación entre diseño, calidad y precio permiten mantener una oferta dinámica, en movimiento permanente y cercana a las necesidades de sus clientes.

Inauguración Indian Punta Carreras

La innovación también forma parte de esa transformación. Para Indian, innovar no se limita a incorporar tecnología: implica interpretar con rapidez las tendencias, renovar permanentemente el surtido, desarrollar nuevas categorías y formatos de tienda, y conectar de una manera cada vez más fluida la experiencia física con la digital.

En Punta Carretas, esa innovación se tradujo en una transformación que va mucho más allá de lo estético. La nueva organización del espacio facilita la circulación, mejora la lectura de las categorías y permite presentar las colecciones y tendencias de una manera más inspiradora, manteniendo al producto como protagonista.

Uno de los cambios más visibles es la incorporación de un sector especialmente desarrollado para Indian Home. Allí se exhiben productos de decoración, vajilla, textiles, muebles y sofás, en un espacio que permite descubrir la categoría con mayor amplitud e inspiración. De esta manera, la identidad de Indian se extiende desde la moda hacia diferentes espacios de la vida cotidiana.

Una transformación que alcanza a toda la red

La transformación de Punta Carretas forma parte de un plan más amplio de inversión en la red uruguaya. La compañía reabrió recientemente su tienda de Tres Cruces, totalmente renovada, y trabaja actualmente en la renovación de sus locales de San José y Andes —donde también funciona Casa de las Telas— y de avenida Gorlero, en Punta del Este. A esto se suma la próxima apertura de un nuevo local en Aventura Shopping, en Sayago.

Indian cuenta actualmente con más de 40 tiendas distribuidas en todo Uruguay. Su estrategia no se concentra únicamente en sumar puntos de venta, sino también en reinvertir en los locales existentes, desarrollar formatos como Indian Market y construir una experiencia cada vez más integrada entre las tiendas físicas y los canales digitales.

Nacida en Montevideo en 1955, Indian combina más de 70 años de trayectoria con una cultura de renovación permanente. Su capacidad para interpretar los cambios en la moda y en los hábitos de consumo, ampliar categorías, desarrollar nuevos formatos y transformar sus tiendas le permite mantenerse vigente sin perder los atributos que forman parte de su identidad: variedad, accesibilidad, cercanía y una cuidada relación entre calidad y precio.

“El objetivo no es simplemente abrir más tiendas. Queremos que cada punto de contacto exprese lo que Indian es hoy: moda, tendencias, variedad, agilidad, buen diseño y una experiencia cercana. Eso implica seguir renovando nuestra red e integrar cada vez mejor los canales físicos y digitales”, sostuvo Paolino.

La inversión en Uruguay acompaña una etapa de fuerte crecimiento regional. En Argentina, Indian proyecta cerrar 2026 con 20 tiendas, mientras que en Paraguay continúa consolidando su presencia mediante la renovación de sus locales y nuevas aperturas.

Dentro de este proceso, Punta Carretas ocupa un lugar especial. Además de ser una ubicación estratégica, es una tienda con una larga historia y un vínculo muy cercano con los clientes de la zona.

“Punta Carretas tiene una historia muy importante para Indian. Queríamos que la tienda reflejara la marca que somos hoy: una marca en movimiento, capaz de acercar moda, tendencias, innovación y nuevas categorías a la vida cotidiana de nuestros clientes”, afirmó Paolino.

“Estamos atravesando un momento de crecimiento muy relevante: ampliamos nuestra presencia regional y, al mismo tiempo, seguimos invirtiendo en Uruguay, donde Indian nació hace más de 70 años. Punta Carretas representa muy bien ese compromiso: evolucionar, innovar y ofrecer una experiencia cada vez mejor, sin perder la cercanía y la accesibilidad que siempre nos definieron”, concluyó Paolino.