Impuesto Mínimo Complementario Doméstico: qué cambia para los grandes grupos multinacionales en Uruguay

Por Fernando Reggio, socio de TAX de EY Uruguay.

Uruguay incorporó recientemente a su sistema tributario el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), un nuevo impuesto dirigido a grandes grupos multinacionales y alineado con las reglas de tributación mínima internacional conocidas como Pilar 2. Su reglamentación, a través del Decreto 254/026, completa un marco que combina conceptos tributarios y contables y plantea nuevos desafíos para las compañías alcanzadas.

¿A quién alcanza?

El IMCD no es un impuesto general aplicable a todas las empresas. Está dirigido a entidades localizadas en Uruguay que formen parte de un grupo multinacional cuyos ingresos anuales consolidados hayan alcanzado EUR 750 millones o más en al menos dos de los cuatro ejercicios fiscales inmediatamente anteriores.

La normativa contempla además determinadas entidades excluidas, entre ellas entidades gubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones sin fines de lucro, fondos de pensiones y, bajo ciertas condiciones, algunos fondos y vehículos de inversión.

Primer punto para destacar: superar los EUR 750 millones determina la entrada del grupo al régimen, pero no significa necesariamente que exista IMCD a pagar en Uruguay. El impuesto dependerá de la situación concreta del grupo y de su nivel de tributación efectiva en el país.

El objetivo: una tributación efectiva mínima del 15%

La lógica básica del impuesto puede explicarse de forma relativamente sencilla de la siguiente manera: se determina el resultado neto admisible de las entidades del grupo localizadas en Uruguay y se consideran los denominados impuestos cubiertos ajustados. La relación entre ambos permite determinar la tasa efectiva de tributación en Uruguay.

Si esa tasa se encuentra por debajo del 15%, surge un porcentaje de impuesto complementario equivalente, en términos generales, a la diferencia respecto de ese mínimo. Ese porcentaje se aplica posteriormente sobre el denominado “resultado en exceso”, incorporándose también los ajustes adicionales que puedan corresponder.

El cálculo, sin embargo, no consiste simplemente en aplicar un 15% sobre la utilidad contable. El régimen contiene ajustes específicos tanto para determinar las ganancias o pérdidas admisibles como los impuestos que deben considerarse.

La actividad real también importa

Uno de los elementos relevantes es la denominada exclusión de ingresos por sustancia. Esta permite reducir el resultado sobre el cual se calcula el impuesto complementario considerando determinados costos salariales y activos materiales vinculados con la actividad desarrollada en Uruguay.

Para 2025, la exclusión considera un 9,6% de determinados costos salariales admisibles y un 7,6% del valor contable de determinados activos materiales admisibles. Estos porcentajes se reducen gradualmente en los ejercicios posteriores.

Segundo punto para destacar: las reglas no observan únicamente cuánto gana un grupo y cuánto impuesto paga. La presencia de personas y activos materiales en Uruguay puede incidir directamente en la determinación del impuesto mínimo.

Minimis y puertos seguros: cuándo el impuesto puede ser cero

El régimen también incorpora mecanismos destinados a simplificar el cumplimiento y evitar cálculos completos en determinadas situaciones.

La exclusión de minimis permite, a opción del contribuyente y cumpliendo las condiciones previstas, considerar el IMCD igual a cero cuando el promedio de ingresos admisibles en Uruguay sea inferior a EUR 10 millones y el promedio de ganancias o pérdidas admisibles resulte en una pérdida o sea inferior a EUR 1 millón. El promedio considera, como regla, el ejercicio corriente y los dos anteriores.

Adicionalmente, el Decreto incorpora puertos seguros transitorios y permanentes, que pueden determinar un IMCD igual a cero cuando se cumplen sus respectivos requisitos. El puerto seguro transitorio contempla, entre otras alternativas, información del informe país por país, tasas efectivas simplificadas y la exclusión por sustancia.

Estos mecanismos pueden resultar particularmente relevantes para grandes grupos internacionales cuya operación uruguaya tenga una dimensión relativamente reducida.

La reglamentación pone el foco en la información

El Decreto 254/026 aporta reglas necesarias para llevar el nuevo impuesto a la práctica. Por ejemplo, establece criterios sobre la norma contable que debe utilizarse, la moneda en que se realizan los cálculos y los procedimientos de conversión. También regula situaciones específicas vinculadas con condonaciones de deuda, dividendos, inversiones de capital, diferencias de cambio, pensiones y ajustes de precios de transferencia.

Como regla general, el resultado contable parte de la norma utilizada para preparar los estados financieros consolidados de la matriz última. Cuando esto no sea razonablemente posible, se admite utilizar otra norma de contabilidad financiera aceptable o autorizada, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones y ajustes.

Tercer punto para destacar: el IMCD no es solamente un nuevo cálculo tributario. Su aplicación requiere información contable y financiera que muchas veces se encuentra fuera del área fiscal, por lo que la coordinación dentro de los grupos adquiere especial relevancia.

Un impuesto local dentro de un sistema global

Finalmente, el IMCD debe entenderse como parte de un sistema internacional. La OCDE mantiene un Central Record donde publica las legislaciones que han obtenido estatus calificado a efectos de las reglas globales de tributación mínima.

Por ello, para los grupos alcanzados, el desafío no será únicamente determinar si existe impuesto a pagar en Uruguay. También será necesario identificar las entidades comprendidas, reunir la información requerida, evaluar las opciones y puertos seguros disponibles y analizar la interacción del IMCD uruguayo con las reglas de Pilar 2 aplicables en las demás jurisdicciones del grupo.