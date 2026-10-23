Grupo Sevel invierte más de US$ 1 millón en un renovado showroom de Fiat en Montevideo

La transformación del local, ubicado en Av. Italia 5575, fue desarrollada siguiendo en detalle los lineamientos del manual de identidad global de Fiat, con el objetivo de trasladar la nueva imagen de la marca a cada punto de contacto con el cliente y ofrecer una experiencia diferencial desde el momento del ingreso.

El nuevo espacio apuesta por una arquitectura despejada y minimalista, con una distribución que permite recorrer y descubrir los diferentes modelos de manera cómoda y natural. La propuesta incorpora además áreas de atención y una zona de café, pensadas para que la visita al showroom trascienda la instancia exclusivamente comercial.

Más que una renovación estética, el proyecto busca acompañar una nueva forma de relacionarse con los clientes, poniendo el foco en la experiencia, el diseño y la calidad de atención.

“Este showroom representa mucho más que una renovación del espacio físico. Es una inversión que refleja el momento de Fiat en Uruguay y nuestra apuesta por seguir elevando la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes. Buscamos que desde que una persona entra al local pueda vivir y sentir la identidad de la marca”, señaló Gabriela Coletto, responsable de Identidad Corporativa de Grupo Sevel.

UN NUEVO HITO

La presentación del renovado showroom llega además en un momento especial para Fiat. La campaña “Imaginate en un Fiat”, creada por Publicis Ímpetu para Grupo Sevel, fue recientemente reconocida con un Effie de Oro en la categoría Institucional/Corporativa en los Effie Awards Uruguay 2026.

La campaña marcó un hito al convertirse en la primera producción audiovisual de Fiat desarrollada íntegramente en Uruguay. La pieza fue concebida para conectar con el público local a través de una historia que integra distintos modelos de la gama y escenarios reconocibles del país.

El reconocimiento en los Effie Awards —certamen que evalúa la efectividad de las campañas a partir de su estrategia, creatividad y resultados— se suma así a una nueva etapa para Fiat en el país.