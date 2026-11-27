La Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq) distinguió a CSI con el Premio Iberoamericano de la Calidad, categoría Plata, en una ceremonia realizada en Madrid (España), a la que asistieron el rey de España y varios jefes de Estado y de gobierno.

A diferencia de una certificación ISO, este premio evalúa la gestión de la organización de manera integral, tomando como referencia el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión creado por Fundibeq en 1999. Desde entonces, ha distinguido a 258 organizaciones de 14 países, evaluadas por equipos internacionales de evaluadores y un jurado internacional.

El modelo contempla nueve criterios, que permiten analizar tanto el funcionamiento interno de cada organización como los resultados alcanzados.

Por un lado, cinco criterios corresponden a los procesos facilitadores (liderazgo y estilo de gestión; estrategia; desarrollo de personas; recursos, proveedores y alianzas; y procesos y clientes), que examinan cómo trabaja la organización. Además, se analizan cuatro áreas de resultados (clientes, personas, sociedad y resultados globales).

La evaluación considera el enfoque de cada proceso, su despliegue y los mecanismos de revisión y mejora. En cuanto a los resultados, analiza su evolución, el cumplimiento de objetivos, la comparación con referentes externos y la relación entre las prácticas de gestión y los resultados obtenidos. El proceso incluyó también el análisis del Relatorio de Gestión y una visita de evaluación en terreno.

El Premio Iberoamericano de la Calidad forma parte de IberQualitas, un programa adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y supervisado por la Secretaría General Iberoamericana. Fundibeq es una organización supranacional sin fines de lucro, apoyada por entidades públicas y privadas, que promueve la cultura de la calidad y la excelencia en la gestión en los 22 países de Iberoamérica y coordina el Premio Iberoamericano de la Calidad.

“Recibir este reconocimiento es un orgullo para todo el equipo de CSI. El premio valida años de trabajo en la mejora continua de nuestra gestión y nos desafía a seguir innovando y generando valor para nuestros clientes y para las comunidades en las que operamos”, expresó Andrés de Fuentes, CEO Latam de CSI.

DIFERENCIAL

Sostuvo que la calidad es lo que da estabilidad y capacidad de adaptación. “Un sistema de gestión sólido nos permite tomar decisiones con criterio, aprender de lo que hacemos y mejorar de forma permanente, en lugar de reaccionar a cada cambio”, subrayó.

De Fuentes indicó que el diferencial de la empresa está en la coherencia entre lo que hace y lo que logra, y la confianza que eso genera entre los clientes.

Para CSI, la calidad se sostiene a partir del compromiso de cada persona del equipo de colaboradores, que aplica y mejora día a día los procesos. En tanto, en el rubro capacitación, en la Universidad CSI “los profesionales con más trayectoria acompañan y forman a quienes recién empiezan, compartiendo su experiencia, su forma de trabajar y los estándares que nos exigimos. Así la cultura de calidad se aprende en el día a día de los proyectos y se mantiene viva a lo largo del tiempo”, explicó.

A propósito de los nuevos desafíos, es propósito de CSI “seguir creciendo manteniendo el estándar de calidad del sistema de gestión integrado, en la mejora continua y en la búsqueda de la excelencia”. En esa línea, la empresa trabaja en incorporar la inteligencia artificial para sistematizar y optimizar su desempeño.

En el exterior, según indicó el ejecutivo, un desafío central es trabajar en la cultura de la organización, de modo que “todos los equipos compartan los mismos valores y la misma forma de trabajar”. A eso se suma la sostenibilidad: “queremos generar valor para nuestros clientes y para las comunidades en las que operamos, hoy y a largo plazo”.

CSI es una empresa global de ingeniería y arquitectura que diseña, lidera y materializa soluciones innovadoras para los sectores de infraestructura, industria y territorio. Con más de 45 años de experiencia, está presente en más de 40 países.