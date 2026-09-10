Gallito: incorpora potente buscador de propiedades con inteligencia artificial y sin filtros

La búsqueda de una vivienda está dejando de ser una tarea basada exclusivamente en filtros, mapas y palabras clave. En la era de la tecnología digital, Gallito se posiciona con una apuesta innovadora en la nueva generación de buscadores inmobiliarios que utilizan IA para comprender consultas formuladas en lenguaje natural y capaz de interpretar necesidades, preferencias y hasta criterios que muchas veces el usuario no expresa de forma tradicional.

En lugar de seleccionar uno por uno cantidad de dormitorios, superficie, barrio, con garaje y precio, en un nuevo estándar el usuario puede describir qué está buscando: una casa luminosa, con jardín, cerca de colegios, en una zona tranquila y con buena conectividad. El sistema inteligente analiza esa información y devuelve alternativas que se ajustan con precisión al perfil solicitado, a partir de las ofertas que las inmobiliarias ofrecen en Gallito.

"En esta fase de desarrollo de la plataforma, Gallito busca dar respuesta tan eficiente como segura a las necesidades de los usuarios y de las inmobiliarias, como punto de encuentro para concretar las operaciones de compraventa de propiedades en todo el país", sostuvo Gabriel Verdún, gerente de Producto de El País.

La tecnología también permite mejorar las recomendaciones a partir del comportamiento del usuario. Las propiedades consultadas, descartadas o guardadas pueden convertirse en señales para ajustar progresivamente los resultados. Así, el buscador deja de ser un simple catálogo para transformarse en una suerte de asistente inmobiliario digital de acuerdo con las necesidades de los usuarios de Gallito.

"Desde cualquier dispositivo, ahora alcanza con decir o escribir al buscador de la plataforma de Gallito quiero vivir cerca de Montevideo Shopping, en un apartamento de dos dormitorios, que tenga garaje y no pagar más de 35.000 pesos -una modalidad de búsqueda que con los tradicionales filtros es imposible acceder a un listado- para acceder a la oferta de propiedades disponibles ajustadas a las necesidades", explicó Verdún.

Para las inmobiliarias, el avance también abre oportunidades y beneficios en una alianza estratégica con Gallito en negocios inmobiliarios, a través de una plataforma que gracias a La IA puede ayudar a publicar, clasificar y describir propiedades, responder consultas frecuentes, identificar potenciales compradores y generar recomendaciones personalizadas. Esto permite automatizar parte del proceso comercial y, al mismo tiempo, liberar a los asesores de tareas repetitivas para concentrarse en aquellas donde el factor humano continúa siendo determinante, indicó Verdún

El desafío está en la calidad de los datos que las inmobiliarias suben a la plataforma amigable de Gallito. Una herramienta de IA puede ofrecer recomendaciones sofisticadas, pero necesita información actualizada y precisa sobre los precios, disponibilidad, características y ubicación de cada inmueble. También deberá evitar sesgos y errores que puedan afectar decisiones de alto impacto económico.

"Cada vez más usuarios e inmobiliarias se sumarán a la plataforma de Gallito que, como hace cuatro décadas cuando abrió sucursales en todo el país y desarrolló la atención telefónica para la publicación de avisos clasificados, vuelve a ser primero en Uruguay en incorporar herramientas de IA para la compraventa de propiedades", sostuvo Verdún.

Actualmente, Gallito cada mes recibe entre 250.000 y 300.000 usuarios únicos, que a la vez visitan más de 2 millones de páginas de ofertas en sus distintas rubros y categorías, mientras proyecta un crecimiento exponencial a partir del lanzamiento oficial del nuevo buscador con IA.

Para desarrollar la solución de inteligencia artificial, Gallito se asoció con AppsUy, una empresa uruguaya con destacada experiencia en la creación de soluciones con IA.

La incorporación de IA marca el comienzo de una nueva etapa para Gallito y sus aliados estratégicos, las inmobiliarios. "El usuario ya no busca solamente una propiedad: espera que la tecnología entienda qué necesita y le acerque, entre cientos o miles de opciones, aquellas que realmente pueden convertirse en su próximo hogar", concluyó el gerente de Producto.