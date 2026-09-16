GAC Uruguay presentó dos nuevos SUV híbridos, ampliando su propuesta de movilidad

Con estas incorporaciones, la marca continúa ampliando su propuesta de movilidad, consolidando su presencia en el mercado uruguayo, donde viene creciendo y escalando posiciones en el ranking de ventas. La llegada de ambos modelos refuerza el compromiso de GAC con ofrecer vehículos que combinan innovación, eficiencia, tecnología, seguridad y distintas alternativas de uso para los consumidores.

El nuevo GAC GS4 MAX HEV llega con una propuesta clara: acercar los beneficios de la tecnología híbrida a quienes buscan una movilidad más eficiente, sin tener que modificar su manera habitual de utilizar el auto.

Su tecnología HEV no requiere conexión a un cargador externo. El vehículo funciona como un auto convencional, utilizando combustible, pero combina inteligentemente su motor naftero con uno eléctrico para mejorar la eficiencia, optimizar el consumo y ofrecer una respuesta de conducción más ágil.

Bajo el concepto “Eficiencia híbrida, sin cambiar hábitos”, el GS4 MAX HEV propone una experiencia sencilla y accesible: cargar combustible, arrancar y manejar normalmente, aprovechando las ventajas de la asistencia eléctrica durante la conducción.

Autonomía y confort

Entre sus principales atributos de eficiencia se destacan un consumo de hasta 27,8 km/L en ciudad, 19,6 km/L en ciclo mixto y una autonomía superior a los 1.250 kilómetros con un tanque, cifras que lo convierten en una alternativa especialmente atractiva para el uso urbano, familiar y los viajes de larga distancia.

Además de su eficiencia, el GS4 MAX HEV se destaca por su practicidad. Se trata de un SUV espacioso, pensado para acompañar las necesidades cotidianas, con gran habitabilidad interior y un baúl de 638 litros, ideal para familias, viajes, compras y distintas actividades del día a día.

Seguridad

En materia de seguridad, incorpora una estructura de cabina fabricada en acero de alta resistencia, 8 airbags, calificación de 5 estrellas de seguridad y un completo paquete de asistencias a la conducción. Entre ellas se encuentran el control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento y alerta de cambio de carril, además de asistencias para situaciones de tráfico y cámara de visión 360°.

Tecnología

La propuesta se completa con un importante nivel de tecnología y confort, que incluye pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico de 50 W, techo panorámico con cortina eléctrica, climatizador automático, acceso y encendido sin llave, butacas calefaccionadas y portón trasero eléctrico.

Su precio es de US$ 31.990. Tiene 5 años o 150.000 km de garantía del vehículo. Y garantía de por vida en el motor a combustión.

GAC S7 ULTRA AWD PHEV: tecnología para llegar más lejos

GAC S7 ULTRA AWD PHEV

Es un SUV que eleva la propuesta de la marca al combinar prestaciones deportivas, movilidad eléctrica, tracción integral y un nivel de sofisticación orientado al segmento premium.

Incorpora un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor 1.5T y dos motores eléctricos delanteros y traseros con una batería de 36,3 kWh, asociado a un sistema de tracción integral AWD, que le permite desarrollar una experiencia de conducción donde la eficiencia y la performance conviven con el confort.

Uno de sus principales diferenciales es su capacidad de aceleración: va de 0 a 100 km/h en apenas 5,4 segundos, número que desafía lo que se espera de un SUV de este porte y convierte su performance deportiva en el gran destaque.

Autonomía

Ofrece una autonomía 100% eléctrica de hasta 150 kilómetros (NEDC), mientras que su autonomía combinada alcanza los 1.000 kilómetros bajo ciclo NEDC, permitiendo utilizarlo diariamente en modo eléctrico y contar, al mismo tiempo, con la autonomía necesaria para realizar viajes de larga distancia.

A esto se suma la compatibilidad con carga rápida DC, una prestación diferencial dentro del universo de los vehículos híbridos enchufables.

Confort

Con 4,90 metros de largo, 1,95 metros de ancho, 1,78 metros de alto y 2,88 metros de distancia entre ejes, el S7 ofrece una presencia imponente y un amplio espacio interior, acompañado por un equipamiento orientado a brindar una experiencia de conducción y viaje de alto nivel.

Presenta tapizados en cuero Nappa, techo de Alcántara, asientos delanteros y traseros calefaccionados, ventilación y función de masaje en ambas filas.

Un conjunto de características que posiciona al modelo como un SUV donde el confort se convierte en uno de sus principales protagonistas.

El ambiente interior se completa con techo solar panorámico, iluminación ambiental envolvente inteligente RGB, volante calefaccionado, climatización automática de doble zona, además de materiales y soluciones orientadas a reducir el ruido, como el parabrisas y los vidrios acústicos de doble panel.

Tecnología

El S7 ULTRA AWD PHEV incorpora un completo ecosistema tecnológico, encabezado por una pantalla central de 15,6 pulgadas, un cuadro de instrumentos LCD de 8,88 pulgadas y un Head-Up Display (HUD) de alta definición de 27 pulgadas, además de soluciones avanzadas de interacción.

La experiencia sonora está a cargo de un sistema de 22 altavoces, con una potencia máxima de 1.640 W, que incorpora además altavoces integrados en el reposacabezas del conductor y un altavoz elevable en el tablero.

Seguridad

La seguridad constituye un pilar central del nuevo S7. El modelo incorpora 10 airbags —frontales, laterales delanteros y traseros, de cortina, de rodilla para el conductor y central—, sistema ADAS L2++ y asistente de estacionamiento automático FAPA, logrando una calificación de 5 estrellas de seguridad.

Diseño

El diseño exterior del S7 combina una imagen sofisticada con soluciones tecnológicas. Entre sus principales elementos se encuentran las llantas de 20 pulgadas con neumáticos 255/50 R20, faros LED automáticos, faros con IA emocional y la franja de luz frontal inteligente Skyline.

El portón trasero eléctrico con función de memoria facilita el acceso al espacio de carga. El baúl ofrece una capacidad de 720 litros, que puede ampliarse hasta 2.050 litros con la segunda fila de asientos plegada.

Con el S7 ULTRA AWD PHEV, GAC propone un SUV que combina performance, autonomía eléctrica, tecnología y lujo, ofreciendo una experiencia de conducción capaz de adaptarse tanto a la rutina diaria como a los viajes y a quienes buscan un vehículo con prestaciones superiores.

Su precio es de US$ 55.990. Tiene 5 años o 150.000 km de garantía del vehículo. Y 8 años o 160.000 km de garantía en los componentes eléctricos. En tanto, hay una garantía de por vida en el motor a combustión.