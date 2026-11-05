Fiserv: tecnología de pagos que simplifica la gestión y acompaña el crecimiento de los negocios

En un negocio con varios locales, cerrar una venta es apenas una parte del trabajo. Después hay que revisar cuánto se vendió, identificar los pagos y comprobar que las liquidaciones lleguen correctamente. Cuando esa información no está a mano, una tarea cotidiana puede volverse un dolor de cabeza.

Desde julio de 2025, PhoneTEC trabaja con Fiserv para agilizar sus operaciones de cobro y simplificar el control de las ventas y las liquidaciones. La empresa, que cuenta con tres locales, encontró en las terminales POS DX8000 y el servicio de adquirencia Full Fiserv una solución a las dificultades que tenía con sus sistemas anteriores.

“Lo que encontramos fue la facilidad de poder ubicar nuestros cobros, nuestras liquidaciones y tener una visión clara de lo que vendimos diariamente. Con las otras formas de cobro que teníamos antes, se nos hacía muy difícil”, cuenta Joaquín Slinger, de PhoneTEC.

Joaquín Slinger de PhoneTEC y Franco Moccia, Country Manager de Fiserv Uruguay.

La información de los tres locales se concentra en un único portal, desde el que es posible consultar las ventas e identificar transacciones. Las terminales, además, son intuitivas y permiten realizar los cobros y cerrar los lotes de forma sencilla.

Slinger destaca también el respaldo técnico que recibe la empresa. “Ante cualquier problema o duda, nos comunicamos con ellos. Tenemos tres locales y muchas veces les digo que tuve un inconveniente en uno de ellos, me llaman y hablan directamente conmigo. Después se ocupan de resolverlo, y eso está buenísimo”, señala.

Otro de los aspectos que valora es la claridad de la información sobre las liquidaciones. “Antes era algo bastante engorroso y hoy poder verlo incluso en el estado de cuenta y en la plataforma está buenísimo”, agrega.

“Si tenés un socio tecnológico que te respalda y en el que también confiás, es clave. Es como tu seguridad diaria a la hora de cobrar”, dice Slinger.

Tecnología al servicio de cada negocio

Para Franco Moccia, Country Manager de Fiserv Uruguay, el objetivo es que la tecnología se adapte a las necesidades de cada comercio y contribuya a mejorar la experiencia de compra.

“Las necesidades de PhoneTEC, como las de muchos otros comercios, pasan por hacer que el proceso de venta sea lo más rápido, efectivo y seguro posible para sus clientes. Por eso desarrollamos productos específicos que les permitan cobrar rápido, cobrar de forma segura y adaptar las tecnologías a su propio negocio”, explica.

Terminal de Fiserv.

“Nosotros festejamos los goles de nuestros clientes. ¿Qué necesitamos? Que vendan más y vendan mejor. La tecnología es una herramienta para lograrlo”, agrega Moccia.

Las terminales con sistema operativo Android amplían las posibilidades de estos dispositivos, que pueden incorporar aplicaciones para resolver distintas necesidades de los comercios, desde la gestión del inventario hasta la toma de pedidos.

Moccia compara esta evolución con la de los teléfonos celulares, que dejaron de ser dispositivos destinados casi exclusivamente a las llamadas para convertirse en herramientas que concentran múltiples funciones.

“Los POS se están convirtiendo en el celular de las empresas”, resume.

Nuevas formas de pagar

En Uruguay, donde los medios de pago electrónicos tienen una presencia importante, la rapidez y la seguridad son factores centrales para los comercios. El desafío es que la transacción se concrete sin complicaciones y con confianza para ambas partes.

“En cualquier negocio, el pago es un momento de fricción. Por eso es fundamental que sea rápido, seguro y que exista confianza tanto del consumidor en el comercio como del comercio en el procesador de pagos”, sostiene Moccia.

Local de PhoneTEC.

Los pagos desde el celular y las billeteras digitales forman parte de una transformación que seguirá modificando los hábitos de consumo. Slinger también observa esa tendencia y considera que alternativas como los pagos mediante códigos QR tendrán cada vez más presencia.

La velocidad de esos cambios plantea un desafío para las empresas del sector. “Estoy seguro de que dentro de dos o tres años probablemente vamos a pagar de una manera diferente a la actual”, afirma Moccia. Y agrega que Fiserv buscará acompañar esa evolución con soluciones que permitan a los comercios cobrar de forma rápida y segura, y ofrecer una buena experiencia a sus clientes.

En el caso de PhoneTEC, la experiencia se traduce en una operativa más sencilla, información centralizada y un equipo de soporte al que recurrir cuando surge un inconveniente. Aspectos que, más allá del momento del cobro, también forman parte de la gestión diaria de un negocio.