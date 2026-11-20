Farming S.A., empresa láctea uruguaya con más de 30 años de trayectoria, obtuvo una Medalla de Bronce en los World Cheese Awards 2026, uno de los concursos internacionales más prestigiosos de la industria quesera, celebrado el pasado jueves 12 de noviembre en Córdoba, España.

En esta edición participaron 5.330 quesos y productos lácteos de 44 países, evaluados por un jurado integrado por más de 300 especialistas internacionales. Farming fue la única empresa uruguaya participante, representando a la industria láctea nacional en una competencia que reúne a productores de todo el mundo.

El producto distinguido fue su Salsa de Queso Azul, presentada en envase de 230 gramos, libre de gluten y desarrollada para ofrecer al consumidor una alternativa práctica, versátil y de excelente calidad, tanto para acompañar comidas como para utilizar en diferentes preparaciones gastronómicas.

Un segundo reconocimiento que consolida una trayectoria

Este premio adquiere especial relevancia por tratarse de la segunda medalla obtenida por Farming en los World Cheese Awards.

En 2024, durante la edición celebrada en Viseu, Portugal, la empresa había recibido también una Medalla de Bronce, en aquella oportunidad por su Queso Fundido Untable con Ciboulette.

Ambas distinciones constituyen un reconocimiento internacional a la calidad de los productos desarrollados por Farming y reflejan el trabajo sostenido de sus equipos en materia de elaboración, innovación y mejora continua.

Innovación, salud y bienestar

Desde su fundación en 1994, en Nueva Helvecia, departamento de Colonia, Farming ha orientado su crecimiento hacia el desarrollo de productos lácteos diferenciados, combinando tradición quesera, tecnología e innovación.

Su propuesta incluye una amplia variedad de quesos, productos feteados, rallados, untables y salsas, así como alternativas que responden a nuevas preferencias y necesidades de los consumidores.

Recientemente, la empresa incorporó a su portafolio una innovadora línea de Requesón con Probióticos, reafirmando su compromiso con el desarrollo de alimentos de mayor innovación, salud y bienestar.

Un reconocimiento al trabajo de todo un equipo

Para Farming, esta nueva distinción internacional representa un motivo de orgullo y, fundamentalmente, un reconocimiento al compromiso de todas las personas que participan diariamente en la elaboración y comercialización de sus productos.

La obtención de una segunda medalla en un certamen de esta magnitud confirma que la industria láctea uruguaya cuenta con la capacidad técnica, la experiencia y los estándares de calidad necesarios para competir con productos de los principales países queseros del mundo.

Farming comparte este reconocimiento con sus colaboradores, productores de leche, proveedores, clientes y consumidores, cuya confianza y compromiso acompañan el crecimiento de la empresa.

Con la mirada puesta en el futuro, Farming continuará apostando a la innovación, la calidad y el desarrollo de nuevos productos, contribuyendo a posicionar a la industria láctea uruguaya en los mercados más exigentes.