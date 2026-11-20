Ciemsa recibió el Premio Iberoamericano de la Calidad, categoría Oro, en la modalidad Excelencia en la Gestión, otorgado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq), respaldando el trabajo que la empresa desarrolla para fortalecer sus procesos y avanzar hacia estándares internacionales de excelencia. El galardón distingue la gestión integral de la compañía y es resultado de un trabajo sostenido en la implementación y mejora de sus sistemas de gestión. Además, refleja su compromiso con la innovación y la creación de valor para sus accionistas, clientes, colaboradores y la sociedad.

“Este premio representa un reconocimiento al trabajo de todas las personas que forman parte de Ciemsa y al esfuerzo sostenido por desarrollar y mejorar nuestros procesos de gestión. Nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares, identificando nuevas oportunidades de mejora y generando mayor valor“, expresó Pablo Schenone, gerente general de Ciemsa Construcción.

El premio forma parte de IberQualitas, programa adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, supervisado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). A diferencia de una certificación ISO, evalúa a las organizaciones de manera integral y holística, tomando como referencia el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión.

Desde su creación, en el año 1999, ha distinguido a 258 organizaciones de 14 países, mediante evaluaciones realizadas por un jurado internacional.

En el caso de Ciemsa, el proceso incluyó un análisis del Relatorio de Gestión y una visita para contrastar en terreno la información presentada. La evaluación abarcó nueve criterios, con un puntaje total de 1.000 puntos. Cinco de ellos correspondieron a procesos facilitadores (550 puntos), entre los que se destacan liderazgo y estilo de gestión; estrategia; desarrollo de personas; recursos, proveedores y alianzas; y procesos y clientes. Los cuatro restantes, que suman 450 puntos, evaluaron los resultados en clientes, personas, sociedad y resultados globales.

En cuanto a los resultados, se verificó una tendencia positiva sostenida durante los últimos cinco años, la comparación con referentes externos, y la relación entre las prácticas de gestión, los resultados obtenidos y la mejora continua.

“Cada vez debemos ser mejores, más eficientes y trasladar esas mejoras a nuestros clientes, personal y socios”, destacó Schenone.

DESAFÍOS

Hacia el futuro, Ciemsa tiene en agenda “grandes obras en Uruguay, grandes proyectos propios y muchos clientes que nos siguen considerando como su primera opción”.

La aplicación de nuevas tecnologías siempre está presente en el ADN de la empresa. En esa línea, Schenone indicó: “Ahora cambiamos de era, la era de la inteligencia artificial, en la que el análisis complejo de datos se vuelve algo instantáneo. Pero para ello, hay que tener datos, y deben estar estructurados y a tiempo. Acá es donde años desarrollando y mejorando un sistema de gestión nos aporta un gran diferencial de la competencia. Tenemos la información, los procesos y la capacidad. Ahora la inteligencia artificial nos permite resolver los problemas reales del ‘mundo físico’, y nos ayuda a analizar las posibles soluciones”.

PERFIL

Desde 1980, Ciemsa brinda servicios de ingeniería, construcción, montaje, operación y mantenimiento de infraestructura para el sector público y privado. Con más de 46 años de trayectoria, opera en Uruguay y la región, y forma parte del grupo Ciemsi. En construcción, su experiencia se organiza en cuatro grandes áreas: arquitectura, infraestructura, industria y urbanización. Desarrolla desde edificios comerciales, viviendas y naves industriales hasta puentes, viaductos, puertos y proyectos de energías renovables, además de montajes industriales, plantas de tratamiento y obras eléctricas. También interviene en desarrollo urbano y servicios públicos, con obras de saneamiento, agua potable, drenajes y fibra óptica.