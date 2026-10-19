EMI Falck anuncia cambio en el liderazgo de la región Latinoamérica

Giraldo asume la dirección de la región luego de la salida de Gorka Vigara, quien tras cinco años de liderazgo deja su cargo para emprender una nueva oportunidad profesional fuera del país.

Giraldo ha sido parte de la compañía durante los últimos años, desempeñándose como vicepresidenta Comercial para Latinoamérica, rol en el que ha tenido un papel decisivo en la evolución comercial de la organización en la región. Lideró el desarrollo de modelos de crecimiento omnicanal, el fortalecimiento de las capacidades comerciales regionales, iniciativas de transformación digital y estrategias operativas centralizadas en cinco mercados latinoamericanos, contribuyendo de manera significativa a su crecimiento y posicionamiento.

Con más de 20 años de experiencia, cuenta con una sólida trayectoria en el direccionamiento de estrategias comerciales, transformación de canales y crecimiento de negocio en América Latina, Su experiencia abarca los sectores de telecomunicaciones, retail, franquicias y servicios.

“Es un privilegio asumir este rol en un momento tan importante para la región. Latinoamérica tiene un enorme potencial de crecimiento y un equipo excepcional. Mi compromiso es seguir construyendo capacidades, impulsando la innovación y fortaleciendo nuestra cercanía con los clientes y las comunidades que atendemos, siempre con un enfoque en generar un impacto real y sostenible”, señaló Catalina Giraldo, nueva SVP Falck Latam – Presidente Grupo Emi.

En su nuevo rol, será responsable de seguir fortaleciendo el crecimiento, la transformación y el posicionamiento estratégico de la Región Latinoamérica dentro de la agenda global de la organización.

Falck en Latinoamérica presta aproximadamente 2,5 millones de servicios de salud al año. Desde una posición de liderazgo en atención médica domiciliaria y atención primaria en Colombia, la empresa opera en El Salvador, Panamá, Ecuador y Uruguay (UCM Falck).