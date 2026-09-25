«El POS puede convertirse en una verdadera plataforma de gestión»: los desafíos de Fiserv Uruguay

A continuación un resumen de la entrevista con el country manager de Fiserv Uruguay

El negocio de los medios de pago está cambiando muy rápido. ¿Dónde quiere posicionarse Fiserv en ese nuevo escenario?

Queremos ir mucho más allá de procesar un pago. En Uruguay somos el principal adquirente de Visa y Mastercard, pero el desafío ahora es integrar tecnología que ayude al comercio a gestionar mejor su negocio. El POS dejó de ser solamente una máquina para cobrar y puede convertirse en una verdadera plataforma de gestión.

¿Qué significa eso en la práctica?

En la práctica eso significa que desde una misma terminal un comercio puede cobrar, gestionar promociones, controlar stock, tomar pedidos o integrar la facturación electrónica. Con Express POS avanzamos precisamente en esa dirección. La tecnología tiene sentido cuando simplifica procesos, reduce tiempos y mejora la experiencia tanto del comercio como de sus clientes.

¿Esa transformación sirve tanto para un pequeño comercio como para una gran cadena?

Sí. Tenemos soluciones independientes para microcomercios y sistemas completamente integrados para supermercados, farmacias o grandes retailers. En Uruguay nuestra infraestructura ya está conectada con más de 85 proveedores de software y sistemas de caja. Esa integración evita, por ejemplo, que un cajero tenga que volver a digitar el importe en la terminal, reduciendo tiempos, errores y riesgos.

¿Qué dimensión tiene hoy la operación de Fiserv?

En el primer trimestre de 2026 procesamos en promedio más de 22 millones de transacciones mensuales. Para dimensionarlo de otra manera, en un sábado del mes de agosto, fuera de un período excepcional, procesamos más de 1,15 millones de transacciones. Y en momentos de máxima actividad, como las últimas semanas de diciembre, los volúmenes pueden duplicarse o triplicarse. La escala global de Fiserv, con presencia en más de 100 países, nos permite sostener esos niveles de operación.

El comercio ya no distingue demasiado entre vender en un local y vender desde internet. ¿Fiserv tampoco?

Cada vez menos. Hay comercios físicos que incorporan tiendas online y consumidores que esperan la misma experiencia en todos los canales. Nuestra estrategia es acompañar esa evolución con soluciones omnicanal, integrando el mundo físico y digital en lugar de tratarlos como dos negocios separados.

¿Y qué servicios aparecen alrededor del pago?

Financiamiento de cuentas por cobrar y factoring, conciliación automática e integración con los sistemas contables del comercio, entre otros. Para una empresa que procesa decenas de miles de transacciones por día, automatizar la conciliación significa reducir una tarea administrativa costosa y liberar recursos para concentrarlos en el negocio.

También están apostando a Pix. ¿Qué están viendo en ese instrumento?

Lo incorporamos hace dos años para que los turistas brasileños pudieran pagar en Uruguay con un medio que utilizan cotidianamente en Brasil. Está ganando espacio, especialmente durante el verano y en los comercios vinculados al turismo. Pix no viene a sustituir otros medios de pago, sino a complementar y simplificar la experiencia.

Cuanto más se digitalizan los pagos, mayor es también el desafío que plantea el fraude. ¿Cómo lo enfrentan?

La seguridad es crítica. Nuestro hub de prevención de fraude para el Cono Sur está en Montevideo y trabajamos con big data e inteligencia artificial para detectar anomalías en tiempo real. La escala global también nos permite identificar nuevas modalidades de fraude en otros mercados y anticiparnos a su llegada a Uruguay.

¿Cuál es entonces el próximo paso de Fiserv?

Seguir incorporando al mercado uruguayo soluciones globales de última generación y acompañar al comercio en toda su evolución. El pago es el punto de partida. La oportunidad está en integrar cada vez más herramientas que simplifiquen la gestión y ayuden a nuestros clientes a crecer.