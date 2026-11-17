Teniendo en cuenta el alto consumo de carnes en el país, con hábitos muy arraigados en esta materia, los contenidos que se brindarán tienen un especial énfasis en la necesidad de informar mejor dónde se chequea la habilitación del comercio cuando se compran las carnes y productos cárnicos.

También se destacan sugerencias para los compradores, que, aunque los sabemos conocedores por este especial nexo que existe en el país con este alimento, también pueden seguir aprendiendo sobre cómo comer mejor las carnes y cuidar de su familia.

INAC habilita las carnicerías en todo el territorio nacional.

En los últimos años el Instituto ha realizado el esfuerzo de unificar el registro de carnicerías de todo el país, fijar un marco normativo único y flexible para que los puntos de venta habilitados se profesionalicen con actualizaciones estructurales y de equipamiento, se formen con cursos certificados, llegando a niveles de manejo profesional y calificado en carnes.

Todos los operadores que se encuentran en el sistema formal realizan las operaciones mediante un tracking comercial trazable.

Ahora, queremos transmitir y trabajar con quienes compran las carnes para que puedan reconocer esta profesionalización y manejo de inocuidad, sepan cómo comprar la carne, dónde comprarla y cómo pueden hacer para cuidar mejor a sus familias.

Una campaña didáctica y con información clara y comprensible

Consumo Seguro tiene un énfasis didáctico y se realiza para que las personas cuenten con recomendaciones técnicas avaladas por INAC y así poder tomar decisiones informadas sobre dónde comprar carne con habilitación y los principales tips para lograr preservar la inocuidad del alimento, durante su preparación.

La información compartida introduce recomendaciones para saber elegir la carne, los pasos para mantener la cadena de frío, cómo elegir la carnicería habilitada que tiene el cartel de habilitación de INAC o cómo evitar la contaminación cruzada.

La campaña enfatiza que "Saber de carne es saber dónde comprarla y saber de carne es cuidarnos”.

De acuerdo con los últimos estudios de opinión pública realizados por INAC, existe apertura por parte de las familias uruguayas que consumen carnes a incorporar buenas prácticas, cuando cuentan con información clara y comprensible.

Entre las dudas que persisten se encuentra cómo conservar y refrigerarla, los tiempos de congelado, las condiciones de los productos envasados y los puntos de venta habilitados para la compra.

El mensaje central es que consumir carne de forma segura está en las manos de los propios uruguayos. Las piezas de comunicación serán emitidas en televisión en todo el país, radios, vía pública digital con más de 190 soportes en los 19 departamentos, en 223 pantallas de supermercados y medios digitales.

Más información sobre esta campaña en: https://www.inac.uy/consumosegurodecarnes/