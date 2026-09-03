Eficiencia y logística: así es el nuevo Foton Center de Homero de León

En el transporte de carga, cada hora que un vehículo permanece detenido repercute en la operación. Con el objetivo de reducir esos tiempos, Homero de León inauguró el 28 de agosto el nuevo Foton Center, ubicado sobre Ruta 5.

La inauguración reunió a más de 200 personas, entre autoridades, colaboradores, clientes, concesionarios, talleres y representantes llegados desde China. Aunque la empresa utilizaba el predio desde hacía 15 años para recibir vehículos del puerto, prepararlos y distribuirlos, la incorporación de los camiones pesados de Foton llevó a reformular el proyecto.

“Cuando incorporamos la representación de los camiones pesados vimos la necesidad de desarrollar una estructura acorde. La idea fue reunir ventas, preentrega y servicio en un lugar más cómodo para los camiones y práctico para nuestros clientes”, explicó Sebastián Grande, director general de Homero de León.

Integrantes de la familia al frente de Homero de León, durante la inauguración del Foton Center

Tres operaciones, un lugar

El centro ocupa un predio de 9.000 m² con dos grandes galpones y acceso directo desde la ruta. La ubicación facilita la circulación de vehículos de gran porte y evita que deban internarse en zonas urbanas para recibir asistencia.

El esquema integra un equipo comercial que asesora a empresas y transportistas que buscan renovar, sustituir o ampliar sus flotas. También mantiene la operación de preentrega: las unidades que llegan del puerto pasan por el predio para ser inspeccionadas, lavadas y preparadas antes de su distribución.

El tercer componente es el servicio técnico, preparado para atender desde minibuses y vehículos con capacidad de carga de 2.000 kilos hasta camiones capaces de transportar 30 toneladas y tractores con capacidad de 55 toneladas. La infraestructura puede recibir 15 camiones en simultáneo.

“La lógica es que los vehículos permanezcan el menor tiempo posible fuera de actividad. Está preparado para minimizar los tiempos del transporte y maximizar el retorno”, aseguró Sebastián Grande.

El Foton Center de Homero de León ocupa un predio de 9.000 m² con acceso directo desde Ruta 5

El tiempo fuera de ruta

El diseño del taller busca traducir metros cuadrados y equipamiento en menos horas de inactividad. Cuenta con elevadores nuevos, sistemas neumáticos que llevan distintos lubricantes al área de trabajo y herramientas electrónicas de diagnóstico, como escáneres y equipos de rastreo. A esto se suma un depósito de repuestos destinado a abastecer las reparaciones del propio centro.

“Para un transportista, tener un camión detenido tiene un impacto directo en su actividad. Todo el centro está pensado para agilizar la atención y permitir que las unidades vuelvan a trabajar lo antes posible”, señaló Richard Clavijo, gerente de talleres oficiales y posventa de Homero de León.

La propuesta también contempla las necesidades de los conductores durante la espera. El complejo incorporará un espacio de descanso con sillones, televisión, café y duchas. “Muchas veces son choferes contratados por las empresas que necesitan quedarse mientras se trabaja en el vehículo. Buscamos que puedan esperar con comodidad”, comentó Clavijo.

Además, la empresa ya tiene preparado un taller móvil para atender fuera del centro a clientes con flotas. “Podrán optar por realizar determinados mantenimientos en sus propias instalaciones”, adelantó Clavijo. La unidad llevará las herramientas, los suministros y los repuestos necesarios.

El Foton Center de Homero de León está preparado para atender camiones medianos y pesados y recibir hasta 15 unidades en simultáneo

Una relación de largo plazo

La apertura coincidió con el 30.º aniversario de Foton a nivel mundial. En Uruguay, la marca está presente desde 2006 bajo la representación de Homero de León. Su oferta local comprende 19 modelos para distribución urbana, transporte de carga, construcción y operaciones carreteras. La gama abarca vehículos ultralivianos y camiones livianos, medianos y pesados, además de alternativas eléctricas en segmentos como furgones y pick-ups.

Wang Hefeng, country manager de Foton para América Latina, situó la inauguración dentro del desarrollo internacional de la compañía. “Hace treinta años, Foton comenzó su camino en China con la misión de fabricar grandes vehículos comerciales. Hoy hemos vendido más de 12 millones de unidades en todo el mundo”, según manifestó durante el evento.

El ejecutivo sostuvo, a su vez, que Foton es la marca china de vehículos comerciales más vendida en Uruguay y destacó el trabajo desarrollado con Homero de León, empresa con más de 85 años de trayectoria. Sobre la nueva infraestructura, afirmó que permitirá “una mejor exhibición de productos, un servicio más ágil y un respaldo de repuestos más fuerte”.

Sebastián Grande, por su parte, señaló que la inversión va más allá de la ampliación de la infraestructura. “Es una forma de dar respaldo a Foton en Uruguay y de demostrar a quienes trabajan todos los días con nuestros vehículos que seguimos invirtiendo para acompañar sus necesidades”, concluyó.