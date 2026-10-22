Cuarta Noche del Diseño: un encuentro para inspirar y celebrar en Via Disegno Mall

La programación propone un recorrido por las tiendas de ViaDisegno bajo otra perspectiva. En esa instancia cada marca preparará distintas formas de recibir a clientes y amigos con activaciones, sorpresas, demostraciones, instalaciones artísticas, música, barras de tragos y DJs. entre otras atracciones.

Una nueva idea puede aparecer al apreciar una pieza o un material, conversar con quienes lo trabajan o representan o ver productos en otras posibilidades o escenarios. Las marcas serán protagonistas de un circuito de activaciones en sus propios locales. La programación incluirá charlas y demostraciones para acercarse a novedades, tendencias y procesos vinculados al diseño.

Algunos ejemplos incluyen intervenciones de las artistas Lelén Ruete en Bo Concept o Adriana Silva y Rosas en Soho, una instalación lumínica en Trios iluminación a cargo de Invernizzi, proyectos del estudio Welfare y ORT en Pacífica, Barras de tragos y sushi en Movelart y una galería de objetos con la dirección creativa de la diseñadora Nacha Risso. Uno de los momentos centrales será la presentación del color del año de INCA, sponsor oficial en una charla «Tendencias de color 2027» a las 19:00 hs.

El evento invita a detenerse, mirar de cerca, hacer preguntas y dejarse sorprender en cada parada. Una experiencia para quienes trabajan en diseño y también para quienes disfrutan de las buenas ideas, los espacios y los encuentros. Además, durante la noche habrá descuentos Santander y posibilidad de canjear puntos Soy Santander en locales adheridos, sumando beneficios especiales a la experiencia.

La Noche del Diseño

Miércoles 28 de octubre · Desde las 18:00

Vía Disegno Mall - Frente al Aeropuerto Internacional de Carrasco

Entrada libre

Sponsors:

Mercedes Benz, Lockton seguros, Santander Select, Punto Color + Inca.

Apoya:

Universidd ORT Uruguay