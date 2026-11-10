Cloé y DAC: la alianza que permite llevar accesorios para bebés a todo el país

En 2009, Cloé comenzó como un pequeño emprendimiento dedicado a crear artículos para las mamás. Con el tiempo, la marca fue ampliando su propuesta y sus clientes empezaron a buscar cada vez más productos para bebés, por sus diseños y la calidad de sus materiales. Hoy, su catálogo incluye bolsos, cambiadores y accesorios pensados para acompañar a las familias en una etapa llena de cambios y novedades, desde la preparación para la llegada de un hijo hasta los primeros años de vida.

El crecimiento también trajo nuevos desafíos. En 2018, abrió su primera tienda en Punta Carretas y, un año después, comenzó a apostar con fuerza por las ventas electrónicas. La pandemia aceleró ese proceso: las ventas en línea aumentaron y la necesidad de contar con una logística eficiente se volvió fundamental para sostener la expansión.

Fue entonces cuando Cloé encontró en DAC un socio estratégico para gestionar los envíos, simplificar el trabajo diario y llegar a clientes de todo el país. La alianza permitió integrar los despachos a la plataforma de venta online y reducir las tareas administrativas que antes implicaba la preparación de cada paquete.

Virginia González de Cloé.

“En la pandemia crecieron nuestras ventas web y quisimos encontrar un socio que nos ayudara con los envíos. Ahí encontramos a DAC, que nos permite llegar al interior del país y que el cliente tenga la misma experiencia de compra que si viniera a la tienda”, cuenta Virginia González, de Cloé.

Una logística que acompaña el crecimiento

Antes de trabajar con DAC, cada pedido podía implicar una gestión diferente. Los clientes elegían distintas agencias según su lugar de residencia y el equipo de Cloé debía despachar cada paquete por separado, con las demoras y el tiempo de espera que eso suponía.

La integración tecnológica cambió esa dinámica. Cuando un pedido está listo, el sistema permite gestionar la etiqueta de envío y el número de seguimiento, de modo que el equipo puede concentrarse en preparar la compra y entregarla para su despacho.

“Antes había que ir a Tres Cruces con los paquetes, cada uno para una agencia distinta. Ahora la etiqueta se genera sola y el seguimiento también. Lo único que tenemos que hacer es entregar el paquete”, explica González.

La mejora logística fue acompañada por una reorganización del negocio. A medida que el canal online ganó peso, Cloé incorporó más cuidado a las consultas de la web, para gestionar las preguntas previas a la compra y ocuparse de la atención posventa.

Local de Cloé en Carrasco.

“Fuimos buscando cómo mejorar cada parte del proceso para ahorrar tiempo y que todo salga en tiempo y forma”, señala González. Esa organización permite que la marca dedique más recursos a la atención al cliente, al desarrollo de productos y a la preparación de los pedidos.

La comunicación directa también forma parte de la alianza. “La diferencia es que con DAC, cuando tenemos un problema, llamamos y nos atiende alguien. Siempre tenemos una respuesta de ‘vamos a solucionarlo’. Además, hace poco nos asignaron un ejecutivo de cuenta, así que tenemos un trato muy directo”, destaca.

Para Cloé, la posibilidad de ofrecer entregas confiables es especialmente importante para quienes compran desde el interior. La marca trabaja con DAC para esos envíos y, una vez que el paquete es despachado, maneja plazos de entrega de entre 24 y 48 horas.

“Ahora sabemos que, una vez que entregamos el paquete, la persona lo recibe en ese plazo, generalmente en su casa. Eso nos permite darles seguridad a nuestras clientas y que puedan comprar desde cualquier parte del país”, afirma González.

La experiencia de compra no termina en la tienda

La propuesta de Cloé está dirigida, en buena medida, a embarazadas y madres que se enfrentan por primera vez a la preparación de todo lo necesario para recibir a un bebé. Sus productos facilitan la organización y resuelven necesidades cotidianas, pero también acompañar ese momento con diseños cuidados y materiales de calidad.

“Muchas veces vienen mamás que están esperando su primer hijo y no tienen idea de qué tienen que comprar. Nos preguntan qué necesitan y las ayudamos. También vuelven las clientas que ya usaron nuestros productos, o compran para regalarle a una amiga, una hermana o una prima”, cuenta González.

Esa relación con el público es parte de lo que la marca busca trasladar a las ventas online. Como se trata de accesorios que no requieren prueba, la compra por internet resulta sencilla cuando la web ofrece buenas fotografías, medidas y descripciones claras.

El siguiente paso es cuidar todavía más la presentación de los pedidos. Cloé trabaja en mejorar el packaging para que recibir una compra en casa tenga el mismo cuidado que encontrar los productos en la tienda.

“Queremos que la experiencia de abrir el paquete sea linda, que se sienta como parte de la compra. Así como cuando alguien viene a la tienda y ve que todo está lindo y bien puesto, queremos que pase lo mismo cuando compra desde el interior”, explica González.

Sebastián Ciapessoni y Virginia González.

Desde DAC, el objetivo es acompañar ese proceso y entender qué representa cada envío para quien lo recibe. Sebastián Ciapessoni, gerente comercial y de marketing de DAC y Grupo Agencia, señala que la logística debe contemplar no solo las necesidades operativas de la empresa, sino también las expectativas de sus clientes.

“Sabemos lo que representa Cloé a nivel del mercado uruguayo y lo que el cliente espera cuando hace una compra. Intentamos hacer lo que hacemos todos los días, pero con un cuidado especial, porque sabemos que la experiencia de compra tiene que mantener ese mismo cuidado: puede tratarse de algo para el primer hijo que va a nacer o de un regalo muy especial”, sostiene.

Y resume el enfoque de la empresa con una idea que atraviesa el trabajo conjunto: “Lo que estamos entregando es una experiencia y no un paquete”.

Para Ciapessoni, acompañar a una marca como Cloé también representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el servicio. “Es un orgullo que nos elija una marca como esta, por lo que representa a nivel país y por lo que significa sentimentalmente para muchos consumidores. El desafío es dar siempre el mejor servicio y cumplir con la promesa de entrega que tienen con sus clientes”, afirma.

La alianza busca así acompañar el crecimiento de Cloé con una logística que simplifique las operaciones y mantenga la calidad de atención más allá de la distancia. Porque, para una marca que vende productos destinados a una etapa tan especial de la vida, la experiencia de compra también importa cuando el pedido llega a la puerta de casa.