Cibeles lanza su línea Clean: suplementos nutricionales con fórmulas simples e ingredientes de calidad

Cibeles Nutrition prepara para noviembre la presentación de su concepto Clean Label, una propuesta que reúne una serie de suplementos bajo cuatro criterios: materias primas seleccionadas por su calidad y trazabilidad, ingredientes con una función definida, fórmulas sin agregados innecesarios y una comunicación que permita identificar con claridad qué contiene cada producto y para qué sirve. La línea forma parte de Compañía Cibeles, una empresa de capitales uruguayos que desarrolla y comercializa productos para los sectores agropecuario, veterinario y de salud humana. Dentro de este último segmento, Cibeles Nutrition reúne suplementos nutricionales desarrollados y elaborados en Uruguay, disponibles en farmacias y tiendas de suplementos de todo el país.

“El concepto Clean Label va de la mano de una comunicación honesta”, explicó Rodrigo Fernández Zerbino, director médico de Cibeles. La iniciativa incluye productos que la compañía ya comercializaba, como la creatina Creapure, el suplemento proteico para veganos, la fibra dietaria y la proteína aislada de whey sin sabor. A ellos se suman nuevos lanzamientos como HMB, beta-alanina y glutamina.

La propuesta apunta a consumidores cada vez más exigentes, que buscan identificar con precisión qué están consumiendo y cuál es la función de cada ingrediente. Eso no implica abandonar las alternativas saborizadas o con formulaciones más complejas, sino sumar una opción para quienes prefieren productos de composición más simple y decidir después cómo combinarlos o incorporarlos a su alimentación.

Qué hay detrás del concepto Clean Label

Uno de los pilares de la propuesta es la selección de las materias primas. En el caso de la creatina, por ejemplo, Cibeles utiliza Creapure, de origen alemán. La compañía también trabaja con glutamina proveniente de Japón y con otros ingredientes que, según Fernández Zerbino, son seleccionados por su calidad, respaldo y trazabilidad.

A esa elección se suma otro criterio: cada componente debe cumplir una función concreta dentro de la fórmula. “Te estoy ofreciendo esto. No tengo que camuflarlo con nada”, resumió el director médico.

Ese enfoque también se refleja en productos sin saborizantes, colorantes u otros agregados cuando no resultan necesarios.

Dentro de la línea, la beta-alanina se orienta principalmente a nutrición deportiva y está asociada al aporte energético muscular y al retraso de la fatiga; el HMB se vincula con el mantenimiento de la masa muscular; y la glutamina es un aminoácido al que Fernández Zerbino atribuyó funciones inmunomoduladoras.

Pero Clean Label no se limita a aquello que una fórmula deja afuera. Para Fernández Zerbino, la etiqueta también debe informar con claridad qué ingrediente contiene el producto, en qué concentración y cuál es su función.

“La comida se defiende por sus ingredientes”, señaló. Esa idea, sostuvo, forma parte de la cultura de desarrollo de Cibeles Nutrition desde sus primeros años y hoy encuentra una nueva expresión en el concepto Clean.

Foto aérea de la planta de Cibeles

De tres fórmulas a más de 25 productos Cibeles Nutrition nació en 2007, cuando la compañía identificó junto al médico Luis Alberto Nin una oferta limitada de suplementos nutricionales para diferentes necesidades clínicas en Uruguay. La línea comenzó con tres fórmulas, dos dirigidas a adultos y una pediátrica. Con el tiempo incorporó productos específicos para personas con diabetes, pacientes con insuficiencia renal o en situaciones críticas, además de suplementos modulares y una creciente propuesta orientada al deporte. Según la empresa, actualmente Cibeles Nutrition cuenta con una de las líneas más completas de América Latina, con más de 25 fórmulas y exporta a distintos mercados de la región. Bolivia y Paraguay fueron los primeros destinos, a los que posteriormente se sumaron países como Chile, Panamá y Costa Rica. En ese recorrido, Nin ocupó un papel central, ya que fue director médico de la empresa y actualmente, ya retirado de ese cargo, continúa como asesor externo y referente científico dentro del equipo de desarrollo. El médico fue reconocido como Fellow of ASPEN, la American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Fernández Zerbino indicó que son pocos los latinoamericanos que han recibido la distinción y que Nin es el primer uruguayo. Para Cibeles, su trayectoria representa además un respaldo científico para el desarrollo de sus fórmulas. La evolución de la línea también acompañó los cambios en la demanda de los consumidores uruguayos, y a los productos de nutrición clínica se sumaron proteínas, creatina, geles, bebidas para rehidratación y otras alternativas dirigidas a personas que buscan mejorar fuerza, rendimiento o recuperación. Según datos de Mercado Close-Up aportados por la compañía, correspondientes al período mayo de 2025-mayo de 2026, Cibeles Nutrition lideró el mercado de fórmulas nutricionales en polvo, con una participación de 63,5% medida en dólares.

El propósito detrás de Cibeles Nutrition

La ampliación del portafolio también estuvo vinculada, según Fernández Zerbino, a necesidades detectadas entre profesionales de la salud y consumidores. Parte de los productos surgió a partir de consultas o pedidos que luego fueron evaluados por el equipo de desarrollo para determinar su viabilidad y la forma de incorporarlos a la línea.

Ese vínculo con necesidades concretas se conecta con el propósito que Cibeles Nutrition define como mejorar la calidad de vida de las personas. Dentro de la compañía utilizan la idea de “buscar sonrisas” para representar resultados distintos: desde un adulto mayor que logra recuperar fuerza e independencia para actividades cotidianas hasta un deportista que alcanza un objetivo de rendimiento.

La presentación de Clean Label se inscribe en ese recorrido. A casi dos décadas del nacimiento de Cibeles Nutrition, la propuesta busca expresar ese propósito a través de una línea en la que la calidad y procedencia de los ingredientes, su función y la información que recibe el consumidor se articulan con el objetivo que la compañía mantiene desde sus inicios: contribuir a una mejor calidad de vida.