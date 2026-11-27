Estudio Fischer realizó la inauguración oficial del edificio corporativo Carrasco Hub de cuatro niveles con 76 oficinas, en más de 8.000 metros cuadrados, que se destaca por su diseño moderno y minimalista en medio de un parque arbolado, que contribuye a un ambiente laboral confortable.

Con un cocktail al atardecer, en el exterior del edificio, ubicado en camino Carrasco y camino Adolfo Brunel, la desarrolladora Estudio Fischer y Gómez Platero, ejecutor del proyecto inmobiliario, inauguraron oficialmente el edificio que está en funcionamiento desde hace unos cinco meses.

El director de Estudio Fischer, Javier Fischer, destacó que Carrasco Hub se ubica “en la zona de mayor crecimiento de los últimos años de Montevideo, la de los barrios privados San Nicolás, Olivos y barrio Parques” donde hacía falta un edificio corporativo.

El edificio es completamente vidriado para que esté integrado el interior con la naturaleza del exterior, en su fachada priman los colores grises y negros, mientras que en el interior se mezclan también la madera y los textiles de colores naturales.

Al ingresar al edificio una gran recepción recibe a quienes llegan a Carrasco Hub, con elegantes y confortables zonas de espera, y a sus costados se encuentran los accesos a los distintos niveles con dispositivos de seguridad para poder ingresar.

Hall de entrada del edificio corporativo Carrasco Hub. Foto: Ignacio Sánchez.

Cada uno de los cuatro niveles cuenta con un comedor y servicios higiénicos generales, pero también existe la posibilidad de que cada oficina disponga de un baño propio. Además, el edificio dispone de 90 cocheras para las empresas y sus funcionarios y también cocheras de cortesía en el frente para quienes llegan a Carrasco Hub.

Fischer dijo que entre los servicios se destaca el bistró ubicado en el exterior, al costado del edificio, que “es como un gran salón para almorzar, en medio de áreas verdes”. El edificio también dispone de terrazas de uso común para el esparcimiento.

Carrasco Hub está tramitando la certificación LEED Core & Shield, que garantiza estándares internacionales de eficiencia energética, uso racional de recursos y calidad ambiental interior.

El director de proyecto ejecutivo de Gómez Platero, Álvaro Sorrondegui, destacó que Carrasco Hub "apuesta también a la sostenibilidad. Es un edificio que tiene eficiencia energética, que hace buen uso del agua de lluvia con depósito para utilizar el agua para riego, que apuesta a la movilidad eléctrica, que tiene fachadas vidriadas con protección solar para ser más eficiente la parte térmica".

Está previsto que el edificio cuente, además, con cargadores para vehículos eléctricos.

Actualmente hay oficinas disponibles para la venta y para alquiler, dijo Fischer, quien indicó que Carrasco Hub está vendido un 60% y el otro 40% está para la venta, y de ese 60% la mitad está ocupado y la mitad para alquiler.

Javier Fischer, director de Estudio Fischer. Foto: Ignacio Sánchez.

El director de Estudio Fischer dijo que actualmente la "planta baja es más comercial, de hecho, ya está instalada una clínica oftalmológica y la idea es hacer otros servicios de medicina privada, y arriba, generalmente, es más corporativo, ya hay un laboratorio instalado y otro tipo de empresas de diferentes rubros".

Por consultas para compras o alquiler de oficinas en Carrasco Hub se puede llamar al 092 100 932.

