Carmelo Resort & Spa entró a la Guía Michelin, un reconocimiento que impulsa una visión de largo plazo

La inclusión de Carmelo Resort & Spa en la selección hotelera de la Guía Michelin es una distinción para uno de los emprendimientos que más ha impulsado a la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia, hacia el turismo de lujo.

Para Eduardo Segundo Cantón, propietario del establecimiento, el reconocimiento reafirma la visión de largo plazo impulsada por su padre, Pacha Cantón, que trascendió la hotelería para desarrollar una propuesta integral de naturaleza, gastronomía y hospitalidad.

Con la mirada puesta en la expansión internacional y la desestacionalización, Cantón repasa los desafíos y oportunidades que abre este reconocimiento, el desarrollo de la Experiencia Carmelo —que integra el resort con Puerto Camacho y Bodega Narbona— y los planes para consolidar el destino en nuevos mercados.

“Todo comenzó con una visión de largo plazo de mi padre, Pachá Cantón, que con los años fuimos desarrollando junto a mis hermanos y toda la familia. Así fue tomando forma Experiencia Carmelo, una propuesta que integra hotelería, gastronomía, vinos y distintas experiencias vinculadas al destino", dice Cantón.

"Hoy estamos transitando una nueva etapa, en la que buscamos integrar cada vez más estas propuestas bajo el paraguas de Narbona, una marca que viene creciendo y expandiéndose internacionalmente, con presencia en Brasil, Argentina y Estados Unidos. En ese camino, vemos el futuro de Carmelo Resort & Spa muy ligado al desarrollo de Narbona, aprovechando la fortaleza y el reconocimiento de la marca para seguir creciendo, sin perder la identidad y la esencia que siempre nos caracterizaron", sostiene.

¿Qué significa para Carmelo Resort & Spa esta distinción internacional?

Es un reconocimiento muy importante a un proyecto que nació con una visión de largo plazo, impulsada originalmente por mi padre, Pacha Cantón. Desde el comienzo, la apuesta fue mucho más allá de construir un hotel de lujo: buscábamos desarrollar un destino que combinara naturaleza, hospitalidad, gastronomía y experiencias únicas. La inclusión en la Guía Michelin confirma el valor de esa visión y reconoce un camino de muchos años de trabajo, inversión y compromiso con la calidad.

¿Cómo puede este reconocimiento contribuir al crecimiento de Carmelo como destino?

Creemos que es una gran oportunidad para todo Carmelo. El resort forma parte de una propuesta más amplia que se complementa con Puerto Camacho, su restaurante Basta Pedro y Bodega Narbona, tres pilares que conforman lo que llamamos la #Experiencia Carmelo.

Se trata, además, de un proyecto profundamente familiar, en el que trabajamos y estamos involucrados todos: María José, la mujer de mi padre, mis hermanos Catalina, Roberta, Lorenzo, Jerónimo, y yo. Cada uno, desde su lugar, contribuye a seguir desarrollando y fortaleciendo esta visión compartida.

Hoy Carmelo tiene una identidad propia y atributos muy valorados por el turismo internacional. Este reconocimiento puede ayudarnos a darle mayor visibilidad y generar nuevas oportunidades para todos los actores vinculados al destino.

El desafío es seguir creciendo sin perder aquello que nos hace diferentes. La visión de largo plazo del proyecto se complementa hoy con una gestión enfocada en la evolución de la experiencia hotelera, el desarrollo comercial y la apertura de nuevos mercados.

Al frente de la Gerencia General de Carmelo Resort & Spa se encuentra Mariana Planes, quien lleva más de 16 años vinculada al establecimiento y ha acompañado su evolución y posicionamiento en la región.

Con una fuerte orientación comercial y una mirada puesta en las nuevas tendencias de la hospitalidad, Planes lidera actualmente la operación y la estrategia de crecimiento del resort.

¿Cuáles son los principales diferenciales de Carmelo Resort & Spa?

Creemos que el gran diferencial está en ofrecer una experiencia de lujo auténtica, donde el entorno natural, la privacidad y el servicio personalizado son protagonistas.

El concepto de lujo ha evolucionado mucho en los últimos años. Hoy nuestros huéspedes valoran especialmente el tiempo, la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y las experiencias que los conectan con el destino.

Nuestro desafío es mantener esa esencia y, al mismo tiempo, seguir evolucionando para responder a las expectativas de un viajero cada vez más exigente.

Carmelo Resort & Spa

¿Qué oportunidades comerciales abre la inclusión en la Guía Michelin?

Es una herramienta de posicionamiento internacional muy importante. La Guía Michelin nos permite llegar a viajeros que buscan experiencias hoteleras diferenciales y destinos con identidad propia.

Actualmente nuestros principales mercados son Argentina, Uruguay y Brasil, pero venimos trabajando activamente en la apertura de nuevos mercados, especialmente Estados Unidos y Europa. Este reconocimiento nos da una oportunidad de ampliar nuestra visibilidad, fortalecer relaciones con operadores internacionales y continuar posicionando a Carmelo dentro del segmento de turismo de alta gama.

¿Cuáles son las principales novedades del hotel en la actualidad?

Venimos trabajando en una evolución constante de nuestra propuesta, tanto en infraestructura como en el desarrollo de nuevas experiencias.

Pero uno de nuestros principales focos está en seguir desarrollando lo que llamamos la Experiencia Carmelo, una propuesta que trasciende la estadía en el resort, que incluye, como ya mencionamos, a Puerto Camacho y su restaurante Basta Pedro y que pronto tendrá como corazón y centro a Bodega Narbona.

Nuestro objetivo es que quienes nos visitan no solamente disfruten del hotel, sino que vivan Carmelo en su totalidad, combinando naturaleza, navegación, gastronomía, vinos y bienestar. Creemos que esa integración de experiencias es lo que realmente agrega valor a nuestra propuesta y nos permite diferenciarnos en el segmento de turismo de alta gama.

¿Qué expectativas tienen para la próxima temporada de verano?

Tenemos expectativas positivas para la temporada, con Argentina como nuestro principal mercado emisor, seguido por Uruguay y Brasil.

Estamos trabajando especialmente en fortalecer la captación de visitantes brasileños y en generar propuestas que nos permitan extender las estadías.

Bungalows renovados de Carmelo Resort & Spa

¿Cuáles son los principales objetivos para los próximos años?

Queremos continuar consolidando a Carmelo Resort & Spa como un referente de hospitalidad de alta gama en Uruguay y la región, fortaleciendo nuestro posicionamiento internacional y desarrollando nuevos mercados.

Uno de nuestros principales desafíos es continuar trabajando en la desestacionalización, generando propuestas atractivas durante todo el año y potenciando segmentos como el turismo corporativo, el bienestar y las experiencias gastronómicas y enológicas.

En ese camino, seguiremos apostando a la Experiencia Carmelo, integrando cada vez más el resort con los atractivos del destino y generando nuevas oportunidades para que nuestros huéspedes descubran todo lo que la zona tiene para ofrecer.

Y, por supuesto, manteniendo nuestro foco en lo que consideramos esencial: la calidad del servicio, el desarrollo de nuestros equipos y una hospitalidad cercana y personalizada.

