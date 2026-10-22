BROU lanzó la nueva Visa Infinite, una tarjeta premium con beneficios para viajes y compras en el exterior

El Banco República (BROU) amplió su portafolio de tarjetas de crédito con el lanzamiento de BROU Visa Infinite, una nueva propuesta que incorpora beneficios orientados especialmente a los viajes, la seguridad y la asistencia, y los combina con el programa BROU Recompensa.

La tarjeta, que fue presentada en el Antel Arena y se ubica dentro del segmento premium de su oferta, tiene como una de sus principales características las compras en el exterior sin comisión. También se destacan seis ingresos anuales sin costo a salas VIP de aeropuertos mediante Priority Pass y un seguro de asistencia en viaje para titulares, adicionales y su grupo familiar directo.

La propuesta suma BROU Recompensa, el tradicional programa del banco, por lo que cada vez que se utiliza la tarjeta se generan puntos que equivalen a dinero y pueden canjearse como saldo a favor a través de eBROU.

Durante la presentación, César Ruiz, gerente general de Visa para Uruguay, Paraguay y Bolivia, planteó que el lanzamiento profundiza el trabajo que ambas instituciones vienen desarrollando y busca cubrir un espacio específico dentro del portafolio de la institución financiera. "Lo exclusivo no tiene que ver con un listado de beneficios, sino que está estrechamente vinculado con la conveniencia, la seguridad, el bienestar", señaló.

Lanzamiento BROU Visa Infinite

Pensada para los viajeros

Uno de los principales focos de BROU Visa Infinite está puesto en los viajes. Titulares y adicionales disponen, cada uno, de seis ingresos sin costo por año calendario a las salas VIP adheridas al programa Priority Pass. Los accesos que superen esa cantidad, así como los correspondientes a acompañantes, tienen un costo adicional.

A esto se suma un seguro de asistencia en viaje que alcanza a titulares y adicionales, así como a su grupo familiar directo, compuesto por cónyuge o concubino y hasta dos hijos menores a cargo.

La tarjeta incorpora además beneficios de Visa sujetos a sus respectivos términos y condiciones, entre ellos coberturas ante pérdida de conexiones aéreas, cancelación o interrupción de viajes, demora o pérdida de equipaje y daños o robo de vehículos alquilados que hayan sido pagados con la tarjeta.

Ruiz destacó también el servicio Visa Concierge, disponible las 24 horas, que brinda asistencia personalizada para reservas, recomendaciones, viajes y experiencias.

Seguridad y protección

Otro de los diferenciales de BROU Visa Infinite es la exoneración de comisiones en las compras realizadas en el exterior. La propuesta incorpora a su vez herramientas de protección para las adquisiciones efectuadas tanto en Uruguay como fuera del país.

Nueva tarjeta BROU Visa Infinite

Cuando la totalidad de una compra se paga con la tarjeta, los productos cuentan con protección ante robo o daños accidentales durante 180 días, dentro de los límites y condiciones establecidos para el beneficio. También se incluye garantía extendida, que permite ampliar la cobertura original del fabricante.

Visa suma además un servicio de reemplazo urgente de tarjetas a nivel mundial, mientras que BROU ofrece sin costo el servicio de alertas por SMS.

Sin costo durante el primer año

La nueva BROU Visa Infinite no tiene costo durante el primer año. A partir de entonces, el cargo anual puede ser exonerado total o parcialmente según el consumo promedio mensual del cliente. Se puede conocer más haciendo click aquí.

Sobre el lugar que busca ocupar la nueva propuesta, Ruiz puso el foco en las experiencias asociadas al uso de la tarjeta. "Hoy las experiencias tienen un valor especial porque nos permiten recordar momentos y conectar con nuestros seres queridos. BROU Visa Infinite viene justamente para acompañar esos momentos", concluyó.