Bestseller amplía su presencia en Montevideo con la llegada de Balmohk a Portones Shopping y proyecta nuevas aperturas

Balmohk continúa su expansión en Uruguay con la apertura de su primera tienda en Montevideo. La marca de moda perteneciente al grupo danés Bestseller inauguró el pasado 23 de octubre un local en Portones Shopping y prevé sumar otros dos puntos de venta antes de que termine el año.

El local en el shopping abrió sus puertas con un evento que reunió a clientes, influencers y creadores de contenido, y funcionó como presentación formal de la marca en la capital.

El plan de expansión contempla nuevas aperturas en Montevideo Shopping y Aventura Shopping, que se sumarán a las tiendas de Portones Shopping y a la ya existente en Paysandú, fortaleciendo la presencia de Balmohk en el mercado uruguayo.

“Para nosotros es un momento clave porque Balmohk es la marca más nueva del grupo. Se lanzó recién en 2025 y este es su desembarco en Montevideo”, explicó Victoria Troupkos, Brand Retail Manager de Bestseller Latinoamérica.

La llegada a Montevideo permitirá conocer con mayor profundidad la recepción de la propuesta en otro mercado y ajustar la oferta a partir de esa experiencia. “Tenemos expectativas altas. Es una marca relativamente nueva, por lo que estamos en constante aprendizaje, entendiendo al público y lo que nos va pidiendo”, afirmó.

Diseño desde España

Balmohk se diferencia dentro del portafolio de Bestseller por ser la primera marca del grupo cuyo equipo de diseño trabaja desde España. Según Troupkos, esa característica le aporta una impronta vinculada al retail europeo y permite trasladar tendencias internacionales a una propuesta pensada para un público más amplio.

La marca apunta principalmente a consumidores de entre 25 y 39 años y ofrece colecciones para hombre y mujer. Denim, siluetas relajadas, cortes oversized y prendas versátiles ocupan un lugar central dentro de la propuesta.

“Es un público joven que busca representar su actitud a través de la ropa, pero que también busca calidad, moda constante y distintos fits”, explicó Troupkos.

El denim, agregó, se convirtió durante los primeros meses de operación en Uruguay en una de las categorías más representativas para Balmohk y en uno de los productos que mejor ayudaron a definir su identidad frente a otras propuestas del mercado.

Las tiendas reciben novedades todas las semanas: “Buscamos refrescar los básicos para que no sean los mismos durante todo el año. El mix de productos va cambiando semana a semana”, señaló.

En cuanto a las tendencias, la propuesta procura tomar referencias de la moda internacional y adaptarlas a prendas de uso cotidiano para un público amplio. La compañía busca además mantener una relación competitiva entre calidad y precio, una variable que Troupkos definió como relevante para las distintas marcas del grupo.

Tienda y canal online

La apertura en Portones Shopping estuvo acompañada por el lanzamiento del e-commerce de Balmohk para Uruguay, con el objetivo de extender el alcance de la marca más allá de sus tiendas físicas y atender consumidores de distintos puntos del país.

La expansión en Uruguay se enmarca en una estrategia de crecimiento regional que busca consolidar la presencia de Balmohk en Latinoamérica. La marca continúa desarrollando su presencia en mercados como Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, entre otros, trabajando en estrecha colaboración con su equipo de España en el desarrollo de productos y colecciones adaptados a las preferencias y necesidades de los consumidores de la región.

Para Bestseller, Uruguay ya es un mercado conocido a través de otras marcas de su portafolio y tendrá un papel relevante en esta nueva etapa. “Tenemos una apuesta importante en Uruguay y gran parte de la expansión del grupo en Latinoamérica está puesta en este país”, sostuvo Troupkos.

Con las próximas aperturas previstas para antes de fin de año, el objetivo inmediato será evaluar cómo responde el consumidor montevideano y qué categorías ganan terreno. Ese aprendizaje, según la ejecutiva, será uno de los insumos para definir los siguientes pasos de una marca que todavía transita sus primeros años de desarrollo.

Por más info pueden entrar a su web https://balmohk.com.uy/ o visitar su cuenta de Instagram.

