BBVA acelera en Uruguay su agenda de innovación y sostenibilidad

BBVA Uruguay ha definido nuevas soluciones basadas en tecnología y agricultura de precisión, mientras amplía el financiamiento de proyectos vinculados a eficiencia energética y sostenibilidad.

El sector productivo ocupa un lugar destacado en la estrategia de expansión de BBVA en Uruguay. “Somos un banco universal y el agro es un sector fundamental en la economía uruguaya, por lo cual también es fundamental en nuestro banco”, afirmó a El País Franco Cinquegrana, presidente ejecutivo de BBVA Uruguay.

En ese contexto, agregó, la institución busca desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades específicas del sector productivo. La estrategia adquiere especial relevancia en un escenario internacional marcado por mayores niveles de incertidumbre, volatilidad de precios y cambios en las condiciones del comercio mundial.

Para el sistema financiero, esto supone también revisar la manera de acompañar a las empresas y productores. “Como banco nos tenemos que adaptar y así lo estamos haciendo”, sostuvo Cinquegrana.

Uno de los nuevos desarrollos de BBVA apunta precisamente a incorporar tecnología al negocio agropecuario. El banco trabaja en conjunto con la empresa argentina Bold, en una herramienta digital vinculada a la agricultura de precisión, que combina inteligencia artificial y datos geoespaciales, con el objetivo de mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones de los productores.

Esta innovadora iniciativa, presentada en la Rural del Prado 2026, refleja una transformación que atraviesa al sector: el financiamiento comienza a complementarse con información, tecnología y soluciones que pueden contribuir a mejorar la productividad.

Crecimiento moderado

La visión de BBVA sobre la economía uruguaya combina cautela y una perspectiva positiva. El equipo de research de BBVA ha proyectado un crecimiento de la economía entre 1,2% y 1,3%, aunque las estimaciones se encuentran bajo revisión permanente.

La dinámica, reconocen desde la institución, está siendo menos intensa de lo que se esperaba al comienzo del año. Sin embargo, existen dos elementos considerados favorables: la economía continúa creciendo y el crédito mantiene una trayectoria positiva.

En ese contexto, Cinquegrana sostuvo que la coyuntura internacional no puede ser una variable frente a la cual Uruguay simplemente espere su evolución. “También es parte de lo que hay que gestionar”, planteó el ejecutivo, al señalar que el país y los distintos actores con capacidad de decisión deben generar condiciones que permitan impulsar el desarrollo más allá de los factores externos.

Agenda de eficiencia. La sostenibilidad también constituye una prioridad estratégica tanto para el grupo a nivel global como para la operación local. Pero el concepto también está evolucionando.

“La sostenibilidad dejó de ser únicamente una agenda verde y pasó a ser una agenda también de eficiencia”, explicó el presidente ejecutivo de BBVA Uruguay.

La definición sintetiza uno de los cambios más importantes en la relación entre banca, empresas y sostenibilidad. Para una compañía, reducir el consumo energético, utilizar fuentes de energía más económicas o mejorar la eficiencia de sus procesos no constituye únicamente una acción ambiental: puede tener un impacto directo sobre sus costos y su productividad.

BBVA busca trasladar a Uruguay parte del conocimiento y la experiencia acumulada por el grupo en otros mercados para acompañar proyectos de este tipo. A nivel global, el banco elevó sus compromisos de movilización de financiación sostenible. Durante el ciclo estratégico anterior, correspondiente al período 2019-2025, había alcanzado aproximadamente 300.000 millones de euros. Para el nuevo ciclo, el compromiso asciende a 700.000 millones de euros hasta 2029.

En Uruguay, la cartera vinculada a proyectos sostenibles también viene creciendo a tasas de dos dígitos, según señaló Cinquegrana, aunque se trata de una cartera heterogénea que comprende desde grandes proyectos de inversión hasta soluciones más estandarizadas para empresas de menor porte.

Activo competitivo

La transformación digital es otro de los capítulos de la estrategia del grupo español. Una de las experiencias que BBVA está desarrollando en Europa es especialmente significativa: en Italia creó un banco completamente digital que, en aproximadamente tres años, alcanzó cerca de un millón de clientes. El modelo está basado fundamentalmente en la aplicación móvil y presenta tasas de crecimiento elevadas.

La estrategia uruguaya, sin embargo, es diferente. El banco mantiene una extensa red de sucursales, que considera un activo competitivo, particularmente en el negocio de pequeñas y medianas empresas y en el interior del país.

La apuesta, por tanto, no pasa por sustituir completamente la presencia física por canales digitales, sino por combinar ambas dimensiones.

La transformación digital continuará, pero convivirá con una red física que el banco considera especialmente relevante para determinados segmentos de clientes.