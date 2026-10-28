Banque Heritage celebró una nueva edición de su tradicional After Heritage para Empresas
En un encuentro que ya es un clásico del calendario, la institución llevó a cabo una nueva edición del After Heritage, un espacio de encuentro pensado para agasajar a clientes y amigos.
La cita tuvo lugar en el rooftop del Hotel Hyatt Centric Montevideo, donde los invitados disfrutaron de una selecta propuesta gastronómica y de una vista privilegiada de la Rambla de Pocitos.
El gerente de Banca Empresa, Pablo Muró, junto a su equipo, fueron los anfitriones reafirmando el vínculo cercano y personalizado que caracteriza a Heritage con quienes forman parte de su día a día.
“Este tipo de instancias nos permiten encontrarnos en un ámbito distendido, celebrar los vínculos construidos y seguir proyectando juntos”, destacó Muró
Heritage se especializa en Ahorro e Inversión y en Banca Empresa, con una filosofía de negocio que reivindica la atención personalizada y las soluciones a medida.
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