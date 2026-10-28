Banque Heritage celebró una nueva edición de su tradicional After Heritage para Empresas

La cita tuvo lugar en el rooftop del Hotel Hyatt Centric Montevideo, donde los invitados disfrutaron de una selecta propuesta gastronómica y de una vista privilegiada de la Rambla de Pocitos.

El gerente de Banca Empresa, Pablo Muró, junto a su equipo, fueron los anfitriones reafirmando el vínculo cercano y personalizado que caracteriza a Heritage con quienes forman parte de su día a día.

“Este tipo de instancias nos permiten encontrarnos en un ámbito distendido, celebrar los vínculos construidos y seguir proyectando juntos”, destacó Muró

Heritage se especializa en Ahorro e Inversión y en Banca Empresa, con una filosofía de negocio que reivindica la atención personalizada y las soluciones a medida.

Guillermo Vivo, Gabriela Jourdan, Estefanía Ilarraz, Andrés Pereira, Diego Pasilio, Diego Nogueira.

Gustavo Monteserín, Gabriela Mira, Valeria Irazabal.

Ivanna Espíndola, Felicia Álvarez De Ron, Laura Bremermann, Natalia Moreno, Gimena Peluffo.