Banco República: 130 años junto al desarrollo del país

El Banco República (BROU) celebró sus 130 años de actividad con una gala especial en el Sodre, donde se presentó un show de SUSI (Selección Uruguaya Sinfónica) con sus más de 40 músicos e invitados especiales, bajo la dirección del maestro Ignacio Algorta, que pone en escena una propuesta que fusiona la riqueza de la música sinfónica con la diversidad de la música popular, acompañada también de la danza.

Fundado el 24 de agosto de 1896, la institución financiera estatal ha acompañado por más de trece décadas el desarrollo económico y social del Uruguay. Fue creado con el propósito de ampliar el acceso al crédito y contribuir al crecimiento de la producción y el trabajo nacional. En ese sentido el presidente del BROU, Álvaro García, al hacer uso de la palabra destacó el papel de la institución como fuente fundamental de crédito, con especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la educación financiera y el ahorro de los uruguayos.

“Un BROU sólido y pujante acompasando los cambios y las realidades diferentes”, afirmó el jerarca, quien identificó entre los principales desafíos la revolución digital, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la ciberseguridad.

A 130 años de su fundación, el banco mantiene su vocación de servicio y su presencia permanente, también a través de herramientas digitales disponibles las 24 horas, los 365 días del año. “Seguiremos teniendo esta maravillosa herramienta creada hace 130 años”, sostuvo el presidente, y reafirmó el propósito de la institución: “Ayudar día a día a hacer realidad los sueños de las uruguayas y de los uruguayos”.