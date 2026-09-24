Análisis de EY sobre los cambios relevantes del IRPF para empresas y personas físicas

La presentación estuvo a cargo de la directora ejecutiva Inés Eibe y los gerentes Gastón de Orta y Piero de los Santos, quienes analizaron las principales novedades que impactan tanto a las personas físicas como a las empresas. Entre los temas abordados se destacaron los cambios en la determinación de la fuente uruguaya, las nuevas disposiciones en materia de transparencia fiscal, el régimen de impatriados y las obligaciones de cumplimiento que deben atender las organizaciones en los próximos meses.

El webinar forma parte de las instancias de actualización técnica que EY desarrolla periódicamente para acompañar a sus clientes frente a los cambios regulatorios. En el siguiente enlace se puede acceder a la charla: novedades en IRPF para personas físicas y empresas | EY - Uruguay