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El País Negocios Empresas

Análisis de EY sobre los cambios relevantes del IRPF para empresas y personas físicas

En el marco de los recientes cambios normativos en materia tributaria, y a pocos días del vencimiento de nuevas obligaciones de cumplimiento, el Departamento de Asesoramiento Impositivo de EY Uruguay realizó un webinar dirigido a clientes.

24/09/2026, 11:50
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La presentación estuvo a cargo de la directora ejecutiva Inés Eibe y los gerentes Gastón de Orta y Piero de los Santos, quienes analizaron las principales novedades que impactan tanto a las personas físicas como a las empresas. Entre los temas abordados se destacaron los cambios en la determinación de la fuente uruguaya, las nuevas disposiciones en materia de transparencia fiscal, el régimen de impatriados y las obligaciones de cumplimiento que deben atender las organizaciones en los próximos meses.

El webinar forma parte de las instancias de actualización técnica que EY desarrolla periódicamente para acompañar a sus clientes frente a los cambios regulatorios. En el siguiente enlace se puede acceder a la charla: novedades en IRPF para personas físicas y empresas | EY - Uruguay

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