Baic lanza en Uruguay la X55e, una SUV de rango extendido que no se enchufa y recorre hasta 920 km con un tanque

Baic presentó en Uruguay la nueva X55e Rango Extendido, una SUV mediana que se mueve con un motor eléctrico pero no necesita enchufarse: su motor a nafta funciona como un generador que produce la electricidad mientras se maneja. Se ofrece en dos versiones, Comfort y Luxury, con un precio de lanzamiento desde US$ 25.990 y 6 años de garantía.

Se maneja como un eléctrico, sin depender de un cargador

En la X55e, las ruedas las mueve siempre el motor eléctrico. Por eso la marcha es silenciosa y suave, y el auto responde rápido apenas se pisa el acelerador, como en un eléctrico. La diferencia es que la energía no viene de un enchufe: el motor a nafta la genera a bordo y la batería se recarga sola.

En la práctica, el conductor carga nafta como siempre y tiene la sensación de manejar un eléctrico. Con el tanque lleno puede recorrer hasta 920 kilómetros, lo mismo que ir y volver de Montevideo a Punta del Este tres veces sin parar a cargar. El consumo declarado es de 5,8 litros cada 100 km, unos 17 kilómetros por litro.

Es una excelente opción para quien quiere andar en un vehículo electrificado, pero no tiene resuelta la carga con corriente o le dan miedo las autonomías en trayectos largos, ya que no te quedas sin batería

Espacio de SUV mediana y 215 caballos

Con más de 4,6 metros de largo y una distancia entre ejes amplia, la X55e ofrece espacio cómodo para cinco adultos. El sistema entrega 215 caballos de potencia en total, y su carrocería reforzada aporta estabilidad y protección a los ocupantes.

Una camioneta que ayuda a manejar

La versión Luxury suma tecnología que asiste al conductor en el día a día: frena sola si detecta un obstáculo o un peatón adelante, mantiene la distancia con el auto de adelante en la ruta, avisa si hay un vehículo en el punto ciego, ayuda a mantener el auto dentro del carril y puede estacionarse sola. Todas las versiones tienen tres modos de manejo para adaptar la camioneta a la ciudad o a la ruta.

Precios y garantía

X55e Comfort: US$ 25.990, precio de lanzamiento; (lista US$ 27.990)

X55e Luxury: US$ 27.990, precio de lanzamiento; (lista US$ 29.990)

Tiene 6 años o 120.000 km de garantía general y 8 años o 150.000 km para la batería. Ya se puede ver y probar en Oversil, La Paz 1929 o en nuestra red de concesionarios.